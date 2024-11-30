РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11073 посетителя онлайн
Новости Война
3 028 47

Украина должна быть сильнее РФ на переговорах. Путин не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца и террорист, - Зеленский

Зеленський про переговори з Росією

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть на том же уровне или сильнее России, чтобы вступить в мирные переговоры, но нельзя позволить главе Кремля Владимиру Путину выдвигать ультиматум Киеву.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что не имеет значения, в каком городе или стране будут проходить переговоры о мире и какие лидеры будут присутствовать, если на поле боя Киев будет не в более слабой позиции, чем Москва.

"Это минимум. Мы действительно должны быть сильнее него, но мы должны быть очень сильными, даже на одном уровне с единством партнеров", - сказал президент.

Читайте также: США допускают снятие санкций с РФ, если она согласится на мирное соглашение с Украиной, - CNN

По его мнению, во время переговоров Украина не может дать шанс Путину поставить нам ультиматум.

Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом - мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, и он террорист, и он один в моем сознании", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Путин хочет уничтожить все украинское, что в Украине связано с Украиной и украинцами. Эти идеи диктатора РФ напоминают Адольфа Гитлера, и он пойдет с ними до конца, добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнеры обещали оснастить 10 бригад, но полностью оснастили только 2,5, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) переговоры с Россией (943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
А куди подіти минулі висловлювання, що: "война не прекращаєтся, бо віноват Порошенко, он на ней наживаєтся, нада просто перестать стрелять", " попри всі данні розвідки, я бачу в очах пуйла мир", " нападу нє будєт, Америка далєко, а ми тут і всьо знаємо, ані нагнєтают і врут..." Ну що, 73% помилявся Боневтік, чи то кацапське ІПСО? А що далі?
показать весь комментарий
30.11.2024 09:45
+19
Як бути сильнішою з 100тис бракованих мін?
показать весь комментарий
30.11.2024 09:47
+10
Замкнутість у собі, занурення у світ власних переживань і відрив від дійсності...

Дехто називає це "аутизм". Але це вочевидь - дурка...
показать весь комментарий
30.11.2024 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо він урод це сомо собою - але без підтримки Заходу ми сильнішими не будем - апріорі
показать весь комментарий
30.11.2024 09:44 Ответить
А куди подіти минулі висловлювання, що: "война не прекращаєтся, бо віноват Порошенко, он на ней наживаєтся, нада просто перестать стрелять", " попри всі данні розвідки, я бачу в очах пуйла мир", " нападу нє будєт, Америка далєко, а ми тут і всьо знаємо, ані нагнєтают і врут..." Ну що, 73% помилявся Боневтік, чи то кацапське ІПСО? А що далі?
показать весь комментарий
30.11.2024 09:45 Ответить
Нє, нє Ссанич нє ашибаєтся, ета подлиє байдєни і щольци єму мєшают...
показать весь комментарий
30.11.2024 09:50 Ответить
Обоим вованам войны конец и им ******.
показать весь комментарий
30.11.2024 09:55 Ответить
Три, нє чотири саміти Мила, а потім саміт стійкості - і ти потужний, як ніколи...
показать весь комментарий
30.11.2024 09:46 Ответить
Замкнутість у собі, занурення у світ власних переживань і відрив від дійсності...

Дехто називає це "аутизм". Але це вочевидь - дурка...
показать весь комментарий
30.11.2024 09:46 Ответить
Як бути сильнішою з 100тис бракованих мін?
показать весь комментарий
30.11.2024 09:47 Ответить
Зеля, іди геть разом з зеленими крадіями, і Україна стане сильнішою!
показать весь комментарий
30.11.2024 09:49 Ответить
З террористами взагалі марно вести перемовини, вони коли побачать , що з ними хочуть домовлятися будуть нові умови ставить.
показать весь комментарий
30.11.2024 09:51 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2024 09:51 Ответить
Так, але він хитрий. Підсунув нам тебе
показать весь комментарий
30.11.2024 09:51 Ответить
А де міністр палива та енергетики Насралик?(Знайди його і він знову поїде на ТОТ та домовиться.
показать весь комментарий
30.11.2024 09:56 Ответить
"...бо він вбивця і терорист" (с) - бубочка - рожевий поні
показать весь комментарий
30.11.2024 09:59 Ответить
Но-но, наше поні смарагдове...
показать весь комментарий
30.11.2024 10:03 Ответить
Вова ти брехун і я тобі не вірю!
показать весь комментарий
30.11.2024 10:02 Ответить
Що воно верзе...Мама дорогенька!
показать весь комментарий
30.11.2024 10:03 Ответить
Знову обнюхався .
показать весь комментарий
30.11.2024 10:07 Ответить
"...то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості" Джерело: https://censor.net/ua/n3522690

Здається це інтерв'ю було теж " планом", але є нюанс...
По-перше, йухло від початку повномаштабного вторгнення говорить тільки ультиматумами і "не дати йому шанс поставити нам ультиматум" вже запізно
По-друге, терористи/вбивці теж ставлять тільки ультиматуми (які чомусь називають "умовами"), а при поступках, зазвичай, ще й збільшують вимоги в цих ультиматумах
По-третє, він з твоєї свідомості (якщо вона в тебе є) не вилазить від часу, коли "я побачив мир в очах прутіна". Тому ти й "не можеш мислити стратегічно", бо "в своїй голові" ти бачиш і "мир в очах прутіна", і "війну вже закінчив", і "планов громадьйо"... На будь-які конструктивні думки (чи хоча б логічні конструкції "причина-наслідок") місця там вже не вистачає.

Ну а про "посилення України" тобою і твоїми "5-6 менеджерами" на словах "єдиний марафєт" розповідає в режимі 24/7, а от дії свідчать про зовсім інші наміри вашої шобли.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:08 Ответить
Ну а ти - зрадник і мародер
показать весь комментарий
30.11.2024 10:08 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-piaritsja-na-pomoshchi-lezhashchej-na-skladakh-vmesto-toho-chtoby-otpravit-ee-na-front-*******-1725490.html - оце вам відповідь, Вальцман Порошенко, чи не Вальцман.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:15 Ответить
Вбивця і террорист проти мародера і взагалі хер пойми кого, епічна битва.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:19 Ответить
Бабченко-Я ж говорю - прорвало плотину молчания. Новые истории будут просто ************.
Правительство США приостановило взаимодействие с полицией Украины - по делу о вымогательстве взяток министерством обороны воюющей страны, Карл! - потому что коррупция в полиции угрожает жизни американских свидетелей…
Какой же испанский ******, ****, какой же, *****, ******…
показать весь комментарий
30.11.2024 10:20 Ответить
Цей персонаж без написаного тексту на карточці просто ганьба мами Ріми🤣
показать весь комментарий
30.11.2024 10:22 Ответить
Дімка Литвин не встиг піднести шпаргалку.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:39 Ответить
Треба змусити захі
показать весь комментарий
30.11.2024 10:23 Ответить
Захід ввести війська
показать весь комментарий
30.11.2024 10:24 Ответить
Який дурень сюди прийде, коли зєля - шпигун російський
показать весь комментарий
30.11.2024 11:39 Ответить
Логіка відсутня.Саме тому що пу вбивця і терорист він ставить ультиматуми.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:28 Ответить
Весь час одна й та сама мантра - криза жанру клоуна. А як Україна може бути сильнішою на переговорах з бракованими мінами на полі бою?
показать весь комментарий
30.11.2024 10:37 Ответить
З порожнього в порожнє. Звичний генератор слів.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:39 Ответить
Випадкових і ніяк не пов'язаних з реальністю.
показать весь комментарий
30.11.2024 14:03 Ответить
Клоун 🤡 на весь мир. Иди на х.....
показать весь комментарий
30.11.2024 11:39 Ответить
Раз два Україна стань сильнішою
показать весь комментарий
30.11.2024 12:01 Ответить
"Даду-даду... Даду внєдрьож..." (с)
показать весь комментарий
30.11.2024 12:07 Ответить
Якщо подолаємо, та покараємо всіх зелепідарів, то 100відсодково станемо вже набагато сильнішими.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:35 Ответить
Зєльц - ти дебіл, чи ідіот? В тебе зараз не те, що слабка позиція - вона катастрофічна. США вимагають вже стабілізувати фронт хоч чучелом, хоч тушкою, бо на переговори ти підеш, як капітулянт. А ти його стабілізувати не здатен від слова зовсім, навіть якщо призвеш 18-літніх і влаштуєш нові Крути.
Яка в тебе сильна позиція, і як вона може стати сильною? Ти все просрав, а респи з тобою панькатися, як деми, не будуть, доки Дєрьмака не викинеш.
показать весь комментарий
30.11.2024 13:15 Ответить
Так давай посилай на "ноль" вбивцю кадирівців Татарова і іже з ним!
показать весь комментарий
30.11.2024 14:01 Ответить
щось давно не було Плану зовнішньо-внутрішнього. "свіжакокс" видно вже був сьогодні, а от плану ніт! поки....
показать весь комментарий
30.11.2024 14:09 Ответить
Віддайте ще пів України і будеш сильнішим покидьком у історії!!!
показать весь комментарий
30.11.2024 14:27 Ответить
Буба стань сильнішим йди геть, пора згортати шапіто
показать весь комментарий
30.11.2024 14:58 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2024 20:41 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2024 20:42 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2024 20:45 Ответить
 
 