Украина должна быть сильнее РФ на переговорах. Путин не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца и террорист, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть на том же уровне или сильнее России, чтобы вступить в мирные переговоры, но нельзя позволить главе Кремля Владимиру Путину выдвигать ультиматум Киеву.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что не имеет значения, в каком городе или стране будут проходить переговоры о мире и какие лидеры будут присутствовать, если на поле боя Киев будет не в более слабой позиции, чем Москва.

"Это минимум. Мы действительно должны быть сильнее него, но мы должны быть очень сильными, даже на одном уровне с единством партнеров", - сказал президент.

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По его мнению, во время переговоров Украина не может дать шанс Путину поставить нам ультиматум.

Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом - мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, и он террорист, и он один в моем сознании", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Путин хочет уничтожить все украинское, что в Украине связано с Украиной и украинцами. Эти идеи диктатора РФ напоминают Адольфа Гитлера, и он пойдет с ними до конца, добавил глава государства.

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