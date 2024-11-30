Украина должна быть сильнее РФ на переговорах. Путин не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца и террорист, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть на том же уровне или сильнее России, чтобы вступить в мирные переговоры, но нельзя позволить главе Кремля Владимиру Путину выдвигать ультиматум Киеву.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что не имеет значения, в каком городе или стране будут проходить переговоры о мире и какие лидеры будут присутствовать, если на поле боя Киев будет не в более слабой позиции, чем Москва.
"Это минимум. Мы действительно должны быть сильнее него, но мы должны быть очень сильными, даже на одном уровне с единством партнеров", - сказал президент.
По его мнению, во время переговоров Украина не может дать шанс Путину поставить нам ультиматум.
Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом - мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, и он террорист, и он один в моем сознании", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что Путин хочет уничтожить все украинское, что в Украине связано с Украиной и украинцами. Эти идеи диктатора РФ напоминают Адольфа Гитлера, и он пойдет с ними до конца, добавил глава государства.
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Дехто називає це "аутизм". Але це вочевидь - дурка...
Здається це інтерв'ю було теж " планом", але є нюанс...
По-перше, йухло від початку повномаштабного вторгнення говорить тільки ультиматумами і "не дати йому шанс поставити нам ультиматум" вже запізно
По-друге, терористи/вбивці теж ставлять тільки ультиматуми (які чомусь називають "умовами"), а при поступках, зазвичай, ще й збільшують вимоги в цих ультиматумах
По-третє, він з твоєї свідомості (якщо вона в тебе є) не вилазить від часу, коли "я побачив мир в очах прутіна". Тому ти й "не можеш мислити стратегічно", бо "в своїй голові" ти бачиш і "мир в очах прутіна", і "війну вже закінчив", і "планов громадьйо"... На будь-які конструктивні думки (чи хоча б логічні конструкції "причина-наслідок") місця там вже не вистачає.
Ну а про "посилення України" тобою і твоїми "5-6 менеджерами" на словах "єдиний марафєт" розповідає в режимі 24/7, а от дії свідчать про зовсім інші наміри вашої шобли.
Правительство США приостановило взаимодействие с полицией Украины - по делу о вымогательстве взяток министерством обороны воюющей страны, Карл! - потому что коррупция в полиции угрожает жизни американских свидетелей…
Какой же испанский ******, ****, какой же, *****, ******…
Яка в тебе сильна позиція, і як вона може стати сильною? Ти все просрав, а респи з тобою панькатися, як деми, не будуть, доки Дєрьмака не викинеш.