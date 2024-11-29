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Новости Война
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США допускают снятие санкций с РФ, если она согласится на мирное соглашение с Украиной, - CNN

ЗМІ про план Келлога

Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал специальным посланником по войне в Украине, предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем.

Об этом говорится в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Келлог, который в прошлом был советником Трампа по национальной безопасности, еще в апреле представил свое видение мирного плана относительно войны в Украине.

Суть плана заключается в скорейшем прекращении огня и замораживании линии фронта, после чего обе стороны должны сесть за стол переговоров.

Келлог говорит, что членство Украины в НАТО - это на самом деле очень отдаленная перспектива, которая была предварительно предложена Киеву в знак символической солидарности. Поэтому от этой перспективы надо отказаться на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".

Также согласно плану Келлога, в дальнейшем США будут предоставлять Украине помощь, вероятно, как заем. А именно ее предоставление будет зависеть от результатов переговоров с РФ.

В материале говорится, что объемы помощи будут такими, чтобы Украина смогла защитить себя и остановить наступление России как до, так и после заключения мирного соглашения.

Читайте также: Мирное урегулирование войны, которую развязала Россия, возможно только с участием Украины и с учетом ее интересов, - канцлер Австрии Негаммер

После "заморозки" линии фронта план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль этой линии. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций.

CNN пишет, что полное снятие санкций с РФ возможно только в том случае, если Россия пойдет на мирное соглашение, которое понравится Украине.

Ранее издание CNN писало, что у Трампа будут требовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.

Читайте также: Переговоры с Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени, - Зеленский

Автор: 

россия (95365) санкции (11257) США (26409) переговоры с Россией (943) Кит Келлог (108)


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Топ комментарии
+45
Зашибісь. Демілітаризована зона в Україні! Зняття санкцій з мордору, і через десяток років ще більша війна.
Америка втрачає залишки розуму!
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29.11.2024 20:50
+29
Писал вчера, что вся суть этих договоров это просто снять санкции с России. Все остальное замыливание глаз.
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29.11.2024 20:53
+22
Це вже не капітуляція України, а капітуляція всього Заходу.
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29.11.2024 21:04
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Страница 2 из 2
Грузии конец в любом случае. Потому что Россия каннабализирует все свои сателлиты и оттого они будут эксплуатировать их.
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29.11.2024 21:35 Ответить
Россия каннабализировала Беларусь в том числе. Почитай об их экономике.
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29.11.2024 21:42 Ответить
Короче, все страны типа Грузии Белоруссии и т.д уже сполна почувствовали могучую озабоченность и поддержку Европы и штатов на примере Украины и теперь когда встанет вопрос к кому присоединиться к Китаю рашке и ко или же к западным импотентам то задумаются крепко(нет). Запад в Украине конкретно обосрался и после заморозки откроется ящик Пандоры по всему миру. Украина была снежком который вызовет лавину. А рашка еще я уверен покажет через годик пять что нато и 5 статья хороши только на бумаге. Другой акич, а то там мамкины пенсионеры патриоты щири нажаловались😁
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29.11.2024 21:47 Ответить
Є самий надійний і найкращий варіант для Українип - воювати. Але тоді постає питання - чим? Можливо я не до ківнця відслідкував всі процеси і Верховний запустив виробництво українських ракет, снарядів, мін, танків, дронів, РЕБів..., але ні, він запустив корупцію, марафон і плани. Можливо Верховний запустив закон, де мобілізовані підписують контракти і отримують спочатку 50 штук баксів і кожного місяця по 10 штук баксів і соціальний пакет на сімю, якщо загине? Ні, він продовжив бусифікацію і підняв податки на все.
Дуже велике прохання не лити бруд на США, бо якби не вони, то ми вже давно були розбиті і знищені кацапами. Краще їм подякувати і просити про підтримку.
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29.11.2024 21:34 Ответить
Было бы желание...
Навскидку два способа:
- продажа всего урожая пшеницы по цене 1$ тонна - обрушить мировой зерновой рынок (и плевать на всякие международные торговые сборища, они все давно продались хйлу)
- массовая бомбежка радиоактивными отходами населенных пунктов рф (и опять же плевать на вопли иеждународных организаций)
В политике нет места морали, порядочности, человечности, ************** и прочей хйне, а есть одному - силе.
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29.11.2024 21:50 Ответить
Для того подобное делать нужно иметь яйца и понимание как все правильно сделать. А у нас зеленое шапито побирается по миру в поисках ракет поштучно на третий год войны и записывает гундосные видосики где мямлит потужно то что ему написали. Жаль конечно патриотов но они сделали что смогли
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29.11.2024 21:55 Ответить
Если бы не США у нас бы было ядерное оружие и не было бы войны!
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30.11.2024 03:48 Ответить
То шо лєкарь прописав...Кацапоорки почнуть торгувати та нарощувати бюджет,наклепають Орєшніков та іншу зброю,а потім ,ровно в 4 утра якогось то року, знову почнуть штурмувати Київ.І тоді настане повна торба для населення ,яке ще буде проживати на територіїьУкраїни. А Трампон шмигне носом та навіть не обуриться у відповідь...
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29.11.2024 21:38 Ответить
Пример Грузии показывает что штурмовать не обязательно надо будет
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29.11.2024 21:41 Ответить
"CNN пише, що повне зняття санкцій з РФ можливе лише у тому разі, якщо Росія піде на мирну угоду, яка сподобається Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3522652
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29.11.2024 21:42 Ответить
Україні просто скажуть яка угода їй має сподобатися... Нейлон Муск уже все порішав з кацапами. тільки наївні дурники не можуть це усвідомити..
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29.11.2024 22:11 Ответить
наївні дурники забули, як Байден і його команда все порішали з кацапами в Женеві 16 червня 2021 р. і потім 7 місяців поспіль схиляли Київ поступитися хуьлу згідно з "мінськими домовленостями".Київ послав Байдена нах.Рівно теж саме станеться і з Маском. І ти забув, що не Маск президент, а Трамп.
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30.11.2024 01:45 Ответить
а що порішали в Женеві? бо щось за тих 7 місяців до повномасштабного вторгнення взагалі про таке ніхто не писав. тільки кацапські боти носилися із якимись методичками із кацапських сайтів, в тому числі і ти. і далі продвовжуєш тут носитися з тою дичиною...

так, президент Трамп, а не Муск. пошлють його кажеш. ну-ну. )) наївний. Трамп цього не зробить, бо завдяки йому він до влади прийшов. тому винен йому. і кидати його не буде. Трамп тільки може кинути своїх критиків із республіканської партії таких як Болтон, Помпео (який до останнього сподівався на посаду в його адміністрації, а той його кинув). і ти ж так весною тут розпинався, що план того Келога-Флейца до Трампа немає ніякого відношення попри те, що Трамп тоді схвально про нього відгукнувся. а тепер вуаля, немає відношення і раптом Трамп пвисуває того Келога на посаду спецпредставника по Україні. тепер залишилося той план втілити в життя, заморозити війну по лінії фронту, заморозити вступ України до НАТО, зняти з кацапів санкції. окуєнний Трамп миротворець. мир черз силу. тільки от через силу до України. і не потрібно сюди приплітати Байдена. Байден вже в історії. Подивимось тепер як Трамп буде рішати. хоча там вже з кацапами про все домовлено. лишилось тільки дотиснути українців, щоб вони прийняли план Келога-Флейца. вишня на торті - зняти з кацапів санкції. і то все куйня, що вони трясуть на весь світ ядерними причандалами...
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30.11.2024 02:38 Ответить
Ясно, що ніхто не писав, але я тобі вже розповідав те, чим займався Байден у Женеві і після, 7 місяців. Те, навіщо він посилав до Києва своїх посланців усю осінь 2021р. І так тривало до листопада 2021 р. - поки Б.Джонсон не закричав на весь світ - "Нічого про Україну без України!" , поки Джонсон не відсипав Україні 2200 протитанкових ракет.
Тиск Байдена був дуже сильним - дайте хуьлу що він хоче, інакше буде вторгнення і буде гірше.
І зараз у Байдена кажуть - ми вас попереджали, тепер стало ще гірше... Але стало гірше тільки тому, що вони не давали зброї належною мірою і з належною швидкістю. А зараз деякі тут альтернативно обдаровані вважають, що у 2021 р. Байден тиснув на Зеленського восени 2021 р. з тим, щоб він прийняв від США зброю 😎.
Нет, він посилав своїх посланців, директора ЦРУ і т.д. з тим, щоб здати Україну хуьлу без бою!!!
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30.11.2024 03:01 Ответить
так отож, ніхто і не писав. бо не було чого писати. а про таке написали би точно, якби спавді було так як ти тут городиш. в таємниці таке точно ніхто не зберіг би...

ти казав. хм.. ти багато чого можеш казати. тільки от питання: а хто такий ти? )
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30.11.2024 03:09 Ответить
ніхто і не писав, бо це "тільки для службового користування". А ти знаєш чому я знаю.
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30.11.2024 11:43 Ответить
ні, не знаю чому ти знаєш. та і не знаєш ти. бо хто повірить у твою дичину, що це для службового користування, проте про це пишуть на різних форумах, в тому числі на цьому. на маячню схоже, а не на якусь там "інсайдерську" інформацію від тебе... це щось на зразок тої дичини, яку вже більше року несе проФФесор соловей в себе на каналі про те, що ху йло в холодильнику на Валдаї. ))
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30.11.2024 11:53 Ответить
Дичину пишеш ти, хоча навіть якщо просто подумати - навіщо, з якою метою посилав Байден своїх посланців до Києва восени 2021, то вже стане зрозуміло.
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30.11.2024 17:09 Ответить
ні, дичину якраз пишеш ти. лікуйся.
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30.11.2024 17:11 Ответить
Ви думаєте, що якби президентом був Порох, то хуьло б не напало у 2022 році? І за Пороха зараз було б більше F16 і Абрамсів?
Нічого б принципово не змінилося
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30.11.2024 01:41 Ответить
А при Зеленском хуьлу не приходится вести тяжелую войну?
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30.11.2024 02:49 Ответить
Так в чём разница между Порохом и Зеленским в смысле тяжести войны и судьбы Украины?
Хуьло по началу действительно надеялся на то, что Зеля будет сговорчивее Пороха, но ничего у него не вышло - пришлось делать вторжение.

Хуьло и некоторые в Украине не понимают, что Украиной управляет в конечном счёте народ.
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30.11.2024 03:06 Ответить
Оце читаю... Кваліфікація кацапських агітаторів різко упала. Видно частину таки погнали на фронт.
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30.11.2024 04:15 Ответить
открой статью https://edition.cnn.com/2024/11/29/europe/trump-new-ukraine-envoy-analysis-intl?cid=ios_app
и нажми кнопочку "перевести"!
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30.11.2024 11:36 Ответить
Були такі випадки в історії, коли підписані папірці спасали від вторгнення чи окупації?
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29.11.2024 21:42 Ответить
Ще ніхто нічого не знає. Трамп ще не створив команди, ще не назначив людей на місця. Все що зараз говорять Американські і Європейські ЗМІ про плани Трампа не відповідають дійсності.

Для викиду такої інформації вибирають вихідні дні у влади США щоб цей інформаційний вкид не міг бути одразу підтвеженним чи спростованим. Пропаганда обирає такий час щоб інформація лібше засвоїлася в головах у читачів.

Це найкращий час для ворожих ІПСО майте на увазі
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29.11.2024 21:46 Ответить
тобі логарифмічна лінійка потрібна, щоб скласти то все докупи? "мирний план" від Келога, який ще у минулому році напечатали і про який схвально відгукнувся Трамп. І тепер Келог уже назначений посланцем для вирішення війни в Україні. що ще тобі потрібно, щоб зробити висновок куди це все буде рухатись?
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29.11.2024 22:15 Ответить
Зашибись млять. Если рашисты согласятся дальше не идти с них снимут санкции, а Украине впарят очередной будапештский меморандум подписанный уже с другой стороны и фуру мороженных окорочков в качестве утешительного приза. А не пойти вам всем нах.....
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29.11.2024 21:54 Ответить
Треба гнівно це відкинути. Ну і почекати- Дніпро, Запоріжжя.....
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29.11.2024 22:11 Ответить
Если Украина пойдет на так называемые переговоры тоесть капитуляцию, можешь забыть и о Днепре и о Запорожье и о Харькове и Суммах и всему левобережью ето минимум. Переговоры будут идти по тому же принципу как выступление Зеленского на саммите в Будапеште. То что говорил Зеленский даже не включили в протокол и не вынесли на прессу. Зато ************ Орбан ходил петухом расказывая что и кому Украина должна.
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29.11.2024 22:17 Ответить
Звідки інфа? Голоса?
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29.11.2024 22:22 Ответить
Инфа от умных людей, которые уже вывозят семьи даже с левого берега Киева. Если Украина сядет за стол переговоров то придется выполнить минимум половину условий капитуляции чтобы ***** согласился на ети переговоры. А ето Капитуляция и сдача минимум левобережной Украины, отказ от Черного и Азовского морей и коридор на приднестровье через Одессу. Все ето приведет в дальнейшем к полной окупации Украины. Так что умные люди уже сейчас занимают места поближе к западной границе чтобы успеть драпануть.
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29.11.2024 22:35 Ответить
Ха, ха. Розумні давно вже драпанули, а придурки роблять вигляд що розумні. Але квартири на лівому березі не падають в ціні. Так що, це точно голоси нашепотіли
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29.11.2024 23:42 Ответить
головна мета США і заходу в цілому це нерозповсюдження війни. Заморозити, ізолювати від решти світу і все, щоб не було третьої світової. Допомога Україні продовжиться але в обмеженій кількості і тільки з однією метою щоб заморозити "конфлікт". Заморозять.
В результаті і Україна вистояла і ***** не програв, Європа з переляку мілітаризується шаленими темпами а гнида трам отримає нобелівську премію миру (руського миру)
Отака ***** малята
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29.11.2024 21:54 Ответить
***** недоговороспособное. Совершенно не умеющее выполнять обязательства. За последние 10 лет столько раз всех кидало. С кем эти фрики собрались договариваться?
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29.11.2024 21:56 Ответить
А шо есть выбор?)

Как обычно, мобилизация кого-там на очереди, женщин?)
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29.11.2024 22:07 Ответить
You can only use the leverage you have. If using your stick is too dangerous and costly, use the carrot. You can always put the stick to use later on someone safer, without mercy and in a much more spectacular fashion. Also talk tough and look stern at all times. This way you will still be feared by those who depend on you, and your voters will be ecstatic.
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29.11.2024 21:57 Ответить
Я скорее поверю електророзетке в которую можно пальцы засунуть что она током не ударит чем обещаниям и гарантиям безопасности от США. Я уже не говорю о том что США предлагая нам договориться с террористами и убийцами нарушают все международные законы и правила. С таким же успехом не понимаю зачем нам признавать границы США или договора подписанные с ними же? В современном мире любой договор оказывается действителен пока его кто то не нарушит. А смысл о чем то с кем то договариваться или вести переговоры? Любой выйдет с переговорной комнаты и сразу же сходит в туалет с етой филькиной грамотой
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29.11.2024 22:01 Ответить
Та отож ... нехай штати покажуть приклад та віддадуть Аляску кацапам, а Техас та Каліфорнію мексиканцям ...
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30.11.2024 01:39 Ответить
На Каліфорнію кацапи теж зазіхають, бо "Русскайя ґорка", "капітан Рєзанов", "Ти мєнйа на рассвєтє разбудішшш..."
Чекаємо на російсько-мексиканську війну, запасаємося попкорном.
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30.11.2024 11:37 Ответить
Якщо зняти санції у 2025 році, вже у 2026 економіка РФ буде готова знов клемати зброю тисячами одиниць.
Тобто, 2027 вже можна буде чекати нового вторгнення.

Ні!!! Економіку РФ треба добити. А вже потім перемовини.
І ніякого зняття санкцій. Хай з голоду дохнуть паскуди.
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29.11.2024 22:04 Ответить
І як же її добити, якщо ми цього зробити не можемо, а ті хто можуть - не хочуть?
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29.11.2024 22:17 Ответить
Там вже почалася стагфляція. Просто не треба їх рятувати зняттям санкцій.

Розвал совка кацапам ще чудовою пригодою буде згадуватися у порівнянні з тим, що на них насувається зараз.
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29.11.2024 22:42 Ответить
стагфляція там почалась тільки після обрання Трампа, почав Китай закривати експорт, та США посилили санкції і почали слідкувати за дотриманням існуючих, ну так 50 на 50.

Це все для переговорних позицій і не більше, а два попередніх роки фактично санкцій і не було, все продавалось в обидві сторони, хіба що північний потік підрвали ото була реально санкція
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29.11.2024 23:04 Ответить
Стагфляція там почалася, бо Роіся майже на 100% імпортозалежна, а з свого виробляє тільки зброю та нафту.

В умовах ізоляції від світових ринків та фінансових інструментів це було питанням часу.
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29.11.2024 23:09 Ответить
Ізоляції її не було 2 роки а була тільки видимість, зараз почали ізолювати тільки для тиску і примушення до переговорів
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30.11.2024 00:01 Ответить
Це якись вкид з метою подивитись на реакцію.
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29.11.2024 22:10 Ответить
Реакція на Цензорі неймовірна ...
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30.11.2024 01:41 Ответить
А чи не бажають американці спочатку пояснити світові, на основі чого вони вважають пітуна "president of rsusia"?
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29.11.2024 22:15 Ответить
А ось і пряник кацапам. А який батіг кацапам? Нафта по 20? Бо ***** одними пряниками не підманеш.
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29.11.2024 22:18 Ответить
Ваши предложения ?
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29.11.2024 22:38 Ответить
Первый пункт нереальный - путин ничего не остановит.
Второй пункт нереальный - Зеленскому выборы не нужны.
Во время войны должна быть власть военных, но не Сырского,
а коалиции союзников - Германии, Великобритании, Франции,
стран Балтии, Чехии, Швеции, Финляндии...
Поляки будут заняты своей обороной и блокировкой дорог.
После окончания боевых действий - перепись населения и выборы.
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29.11.2024 23:32 Ответить
Какие возможности на переговорах ?
Зафиксировать всё как есть, "с учётом реалий" ?
Вот Курск и стал новой реалией ...
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29.11.2024 23:39 Ответить
Літера І - ідиотизм
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29.11.2024 22:21 Ответить
"Частково послабити" санкції - от же ш суки нема слів ...
Келлог не хоче, щоб йому частково відрізали яйця ?
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29.11.2024 22:37 Ответить
Як шо США учидить таку угоду ,то це тільки тому шо зеленський став президентом ,шоб цю угоду реалізувати ...а ті% які дали йому таке право , просто не знали, шо їх будуть вбивати , гвалтувати ,грабувати ...і русні буде зовсім однаково, хто з них не українець, і не піде 🤡 нікуди ,поки не реалізує оманський шабаш ...
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29.11.2024 22:39 Ответить
А кому потрібна спільнота, яка обрала у владу потвору і тепер тільки скиглить, а вибори не вимагає
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29.11.2024 23:25 Ответить
Спільнота вміє не тільки скиглити - Янукович підтвердить.
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29.11.2024 23:35 Ответить
СНН як завжди маніпулюють і брешуть.
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30.11.2024 00:01 Ответить
блажен хто вірує. Він казав це до виборів, каже і зараз. А прийде - і раптом зробить все інкаше))
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30.11.2024 00:16 Ответить
це по суті стамбульські домовленості. путін ще тоді сказав, не хочете так, все одно буде так, але вам буде ще гірше. Він свого добився. Поаплодуємо сша і англії. Сподіваюся, вони будуть горіти в пеклі разом з 3-ім гарантом буд. меморандуму
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30.11.2024 00:30 Ответить
Досить скиглити, ******** рукава і стаем до тієї роботи, яку можемо зробити, інакше наши утрати даремни. Робимо все для перемоги. Бити того що дає відсіч, не наважиться кожний.
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30.11.2024 02:10 Ответить
Це здача України. Мають бути залізобетонні арантії безпеки , а не нато на невизначений строк..
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30.11.2024 02:38 Ответить
Який чудовий план - винагородити агресора, який на грані краху через виснаження у війні, за вбивства українців, руйнування України, захоплення української території зняттям з агресора санкцій, заморозкою війни, формалізованою руками українських зрадників передачею агресору української території.
Нехай засуне собі у задній прохід свій план і свого трампа.
Європа кратно збільшує фінансування оборонних потреб України, яка на одинці з московським агресором не залишиться у разі здачі інтересів України агресору мага фашистами, які прийшли до влади у США.
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30.11.2024 03:37 Ответить
Схоже що цей мужичок кретин, з такими замашками він угробить не тільки Україну... Санкції зняти? Може він ще заводи запропонує побудувати десь на росії і на китаї, з недостаючими компонентами для образно "ракет і шахедів", а ще запропонує не заважати росіі скупити усіх доступних маргіналів і дегенератів по Європі, щоб з наступними виборами ЄС і НАТО само розпалось, тоді він ще за свого віку разом з Трампом повідбивається особисто від шахедів над Америкою, і не сотнями а тисячами і тисячами котрі будуть летіти нон стопом, про Тайвань навіть не актуально
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30.11.2024 05:11 Ответить
це комплімент і вибачення х..лу, ганьба якщо це так
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30.11.2024 05:45 Ответить
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