США допускают снятие санкций с РФ, если она согласится на мирное соглашение с Украиной, - CNN
Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал специальным посланником по войне в Украине, предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем.
Об этом говорится в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Келлог, который в прошлом был советником Трампа по национальной безопасности, еще в апреле представил свое видение мирного плана относительно войны в Украине.
Суть плана заключается в скорейшем прекращении огня и замораживании линии фронта, после чего обе стороны должны сесть за стол переговоров.
Келлог говорит, что членство Украины в НАТО - это на самом деле очень отдаленная перспектива, которая была предварительно предложена Киеву в знак символической солидарности. Поэтому от этой перспективы надо отказаться на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".
Также согласно плану Келлога, в дальнейшем США будут предоставлять Украине помощь, вероятно, как заем. А именно ее предоставление будет зависеть от результатов переговоров с РФ.
В материале говорится, что объемы помощи будут такими, чтобы Украина смогла защитить себя и остановить наступление России как до, так и после заключения мирного соглашения.
После "заморозки" линии фронта план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль этой линии. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций.
CNN пишет, что полное снятие санкций с РФ возможно только в том случае, если Россия пойдет на мирное соглашение, которое понравится Украине.
Ранее издание CNN писало, что у Трампа будут требовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.
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Дуже велике прохання не лити бруд на США, бо якби не вони, то ми вже давно були розбиті і знищені кацапами. Краще їм подякувати і просити про підтримку.
Навскидку два способа:
- продажа всего урожая пшеницы по цене 1$ тонна - обрушить мировой зерновой рынок (и плевать на всякие международные торговые сборища, они все давно продались хйлу)
- массовая бомбежка радиоактивными отходами населенных пунктов рф (и опять же плевать на вопли иеждународных организаций)
В политике нет места морали, порядочности, человечности, ************** и прочей хйне, а есть одному - силе.
так, президент Трамп, а не Муск. пошлють його кажеш. ну-ну. )) наївний. Трамп цього не зробить, бо завдяки йому він до влади прийшов. тому винен йому. і кидати його не буде. Трамп тільки може кинути своїх критиків із республіканської партії таких як Болтон, Помпео (який до останнього сподівався на посаду в його адміністрації, а той його кинув). і ти ж так весною тут розпинався, що план того Келога-Флейца до Трампа немає ніякого відношення попри те, що Трамп тоді схвально про нього відгукнувся. а тепер вуаля, немає відношення і раптом Трамп пвисуває того Келога на посаду спецпредставника по Україні. тепер залишилося той план втілити в життя, заморозити війну по лінії фронту, заморозити вступ України до НАТО, зняти з кацапів санкції. окуєнний Трамп миротворець. мир черз силу. тільки от через силу до України. і не потрібно сюди приплітати Байдена. Байден вже в історії. Подивимось тепер як Трамп буде рішати. хоча там вже з кацапами про все домовлено. лишилось тільки дотиснути українців, щоб вони прийняли план Келога-Флейца. вишня на торті - зняти з кацапів санкції. і то все куйня, що вони трясуть на весь світ ядерними причандалами...
Тиск Байдена був дуже сильним - дайте хуьлу що він хоче, інакше буде вторгнення і буде гірше.
І зараз у Байдена кажуть - ми вас попереджали, тепер стало ще гірше... Але стало гірше тільки тому, що вони не давали зброї належною мірою і з належною швидкістю. А зараз деякі тут альтернативно обдаровані вважають, що у 2021 р. Байден тиснув на Зеленського восени 2021 р. з тим, щоб він прийняв від США зброю 😎.
Нет, він посилав своїх посланців, директора ЦРУ і т.д. з тим, щоб здати Україну хуьлу без бою!!!
ти казав. хм.. ти багато чого можеш казати. тільки от питання: а хто такий ти? )
Нічого б принципово не змінилося
Хуьло по началу действительно надеялся на то, что Зеля будет сговорчивее Пороха, но ничего у него не вышло - пришлось делать вторжение.
Хуьло и некоторые в Украине не понимают, что Украиной управляет в конечном счёте народ.
и нажми кнопочку "перевести"!
Для викиду такої інформації вибирають вихідні дні у влади США щоб цей інформаційний вкид не міг бути одразу підтвеженним чи спростованим. Пропаганда обирає такий час щоб інформація лібше засвоїлася в головах у читачів.
Це найкращий час для ворожих ІПСО майте на увазі
В результаті і Україна вистояла і ***** не програв, Європа з переляку мілітаризується шаленими темпами а гнида трам отримає нобелівську премію миру (руського миру)
Отака ***** малята
Как обычно, мобилизация кого-там на очереди, женщин?)
Чекаємо на російсько-мексиканську війну, запасаємося попкорном.
Тобто, 2027 вже можна буде чекати нового вторгнення.
Ні!!! Економіку РФ треба добити. А вже потім перемовини.
І ніякого зняття санкцій. Хай з голоду дохнуть паскуди.
Розвал совка кацапам ще чудовою пригодою буде згадуватися у порівнянні з тим, що на них насувається зараз.
Це все для переговорних позицій і не більше, а два попередніх роки фактично санкцій і не було, все продавалось в обидві сторони, хіба що північний потік підрвали ото була реально санкція
В умовах ізоляції від світових ринків та фінансових інструментів це було питанням часу.
Второй пункт нереальный - Зеленскому выборы не нужны.
Во время войны должна быть власть военных, но не Сырского,
а коалиции союзников - Германии, Великобритании, Франции,
стран Балтии, Чехии, Швеции, Финляндии...
Поляки будут заняты своей обороной и блокировкой дорог.
После окончания боевых действий - перепись населения и выборы.
Зафиксировать всё как есть, "с учётом реалий" ?
Вот Курск и стал новой реалией ...
сукинема слів ...
Келлог не хоче, щоб йому частково відрізали яйця ?
Нехай засуне собі у задній прохід свій план і свого трампа.
Європа кратно збільшує фінансування оборонних потреб України, яка на одинці з московським агресором не залишиться у разі здачі інтересів України агресору мага фашистами, які прийшли до влади у США.