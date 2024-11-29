США допускают снятие санкций с РФ, если она согласится на мирное соглашение с Украиной, - CNN

Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал специальным посланником по войне в Украине, предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем.

Об этом говорится в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Келлог, который в прошлом был советником Трампа по национальной безопасности, еще в апреле представил свое видение мирного плана относительно войны в Украине.

Суть плана заключается в скорейшем прекращении огня и замораживании линии фронта, после чего обе стороны должны сесть за стол переговоров.

Келлог говорит, что членство Украины в НАТО - это на самом деле очень отдаленная перспектива, которая была предварительно предложена Киеву в знак символической солидарности. Поэтому от этой перспективы надо отказаться на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".

Также согласно плану Келлога, в дальнейшем США будут предоставлять Украине помощь, вероятно, как заем. А именно ее предоставление будет зависеть от результатов переговоров с РФ.

В материале говорится, что объемы помощи будут такими, чтобы Украина смогла защитить себя и остановить наступление России как до, так и после заключения мирного соглашения.

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После "заморозки" линии фронта план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль этой линии. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций.

CNN пишет, что полное снятие санкций с РФ возможно только в том случае, если Россия пойдет на мирное соглашение, которое понравится Украине.

Ранее издание CNN писало, что у Трампа будут требовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.

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