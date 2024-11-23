Переговоры с Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени, - Зеленский

Переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени. Нужна позиция, которая заставит его сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для выдвижения новых условий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим о человеке, который каждые два-три месяца занимается эскалацией, поднимает ставки, чтобы не садиться в любом формате с Украиной за стол переговоров. Все поднимают вопрос: кто на что готов ради мира? Но Россия не хочет мира. Она хочет, чтобы кто-то их попросил закончить войну", - сказал Зеленский.

Читайте также: Есть все шансы завершить войну в 2025 году, в январе увидим предложения Трампа, - Зеленский

Он напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения РФ выдвигала нашей стране ультиматумы - о сокращении украинской армии, о признании оккупированных регионов российской территорией, о денацификации - и одновременно продолжала ракетные удары.

Сегодня, по словам Зеленского, Россия якобы отмечает готовность вести переговоры с новой администрацией США, а сама открывает путь к третьей мировой войне.

Читайте также: Путин будет воспринимать любые мирные предложения как признак слабости Запада, - сенатор-республиканец Раундс

"После их заявлений о мире, что они готовы вроде бы ко всему, и, может, у них получится с новой администрацией США, что они делают? Они открывают путь к третьей мировой войне - привлекают более 11 тысяч северокорейских военных. Делают это публично, то есть показывают, что не собираются заканчивать войну. Они бьют по нам новой ракетой и угрожают открыто следующими ядерными возможностями", - сказал президент.

Следовательно, предлагать Украине садиться за стол переговоров с Путиным сегодня, по мнению украинского президента, это просто затягивать время. Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров не для того, чтобы выдвигать новые условия, а для прекращения войны, нужна консолидированная позиция сильных стран всего мира.

Читайте также: Украина будет самостоятельно решать, когда и как проводить переговоры о мире, - Госдеп США

"Путин потерял почти 700 тысяч человек, это граждане его страны. Он не считает людей. Поэтому договариваться с ним сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, которые будут на стороне справедливого мира, это просто затягивание времени. Странам надо действовать сообща. В том числе странам Африканского континента, Азии, Соединенным Штатам, Бразилии. Надо принимать позицию, чтобы поставить Путина на место, чтобы он хотел сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для того, чтобы поставить свои новые условия", - убежден Зеленский.