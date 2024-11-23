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Переговоры с Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени. Нужна позиция, которая заставит его сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для выдвижения новых условий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим о человеке, который каждые два-три месяца занимается эскалацией, поднимает ставки, чтобы не садиться в любом формате с Украиной за стол переговоров. Все поднимают вопрос: кто на что готов ради мира? Но Россия не хочет мира. Она хочет, чтобы кто-то их попросил закончить войну", - сказал Зеленский.

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Он напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения РФ выдвигала нашей стране ультиматумы - о сокращении украинской армии, о признании оккупированных регионов российской территорией, о денацификации - и одновременно продолжала ракетные удары.

Сегодня, по словам Зеленского, Россия якобы отмечает готовность вести переговоры с новой администрацией США, а сама открывает путь к третьей мировой войне.

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"После их заявлений о мире, что они готовы вроде бы ко всему, и, может, у них получится с новой администрацией США, что они делают? Они открывают путь к третьей мировой войне - привлекают более 11 тысяч северокорейских военных. Делают это публично, то есть показывают, что не собираются заканчивать войну. Они бьют по нам новой ракетой и угрожают открыто следующими ядерными возможностями", - сказал президент.

Следовательно, предлагать Украине садиться за стол переговоров с Путиным сегодня, по мнению украинского президента, это просто затягивать время. Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров не для того, чтобы выдвигать новые условия, а для прекращения войны, нужна консолидированная позиция сильных стран всего мира.

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"Путин потерял почти 700 тысяч человек, это граждане его страны. Он не считает людей. Поэтому договариваться с ним сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, которые будут на стороне справедливого мира, это просто затягивание времени. Странам надо действовать сообща. В том числе странам Африканского континента, Азии, Соединенным Штатам, Бразилии. Надо принимать позицию, чтобы поставить Путина на место, чтобы он хотел сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для того, чтобы поставить свои новые условия", - убежден Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) путин владимир (31219) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+7
А в ''очко заглянути'' це що було?
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23.11.2024 18:47
+7
Чмо тупориле, а де була і зараз є твоя особиста позиція. Ішак хоче бути стороннім спостерігачем та критиком. Геть мудака безтолкового.
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23.11.2024 18:55
+6
Цуцик хоче заховатися за спиною лева?
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23.11.2024 18:48
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І ця позиція ВАША, Пане президент?
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23.11.2024 18:46 Ответить
А в ''очко заглянути'' це що було?
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23.11.2024 18:47 Ответить
У Настійкішого найміцніша позиція
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23.11.2024 18:48 Ответить
Шось Зеля почав заговарюватися - які переговори - путлєр лізе
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23.11.2024 18:47 Ответить
А коли буде "чітка позиція" домовлятися можна ?
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23.11.2024 18:48 Ответить
Занадто багато ти разом з партнерами публічно **********.Я розумію,що в них(в москалів) і так кроти усюди,али ви явно перегинаєте палицю.Я ще розумію,якби це якось працювало ,а 3й рік,а які здобутки?Ну вистояли,але все вирішує поле бою,як каже ***** географія(Думаєш Трамп приємно здивує?(((Важко віриться.
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23.11.2024 18:48 Ответить
Цуцик хоче заховатися за спиною лева?
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23.11.2024 18:48 Ответить
Ми говоримо про людину, яка кожні два-три місяці займається ескалацією - той чиє ім'я не можна називати Воланд де Морт??? Чи дочого ці словесні ребуси?
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23.11.2024 18:49 Ответить
Чмо тупориле, а де була і зараз є твоя особиста позиція. Ішак хоче бути стороннім спостерігачем та критиком. Геть мудака безтолкового.
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23.11.2024 18:55 Ответить
Захід повільно знищує кацапів, приносячи в жертву українців. Президент повинен озвучувати ці очевидні речі на весь світ
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23.11.2024 18:55 Ответить
Зє має самоусунутися від керування війною і передати це військовому органу, який має компетенцію, а зЄ залишаться відосіки, все що він знатний робити
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23.11.2024 18:58 Ответить
Ага, а у військовому органі живуть арахамії. Ціле стадо!
І в тім стаді, ні одного українця...
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23.11.2024 19:09 Ответить
Да присядь, ещё две дорожки на вечер, не кипишуй...
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23.11.2024 18:58 Ответить
давай гадь ещё народу Украины и ВСУ и нагадь партнёрам как ты любишь
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23.11.2024 19:00 Ответить
Ми говоримо про тебе, нікчема і нездара. Це ти винен в цій війні і це в тебе руки в крові українців. Згідно Конституції ти відповідальний за все і годинник твій рухається у зворотньому напрямку. Це ти мрієш злати Україну і здриснути з награбованим. Ми говоримо про те що твої політичні заяви ти маєш засунути в дупу і віддати керування війною професіоналу - військовому. Армія має можливості і бажання зупинити ворога, а ти не даєш їм цього зробити, гундосий. І не може бути перемовин до часу коли мордор просувається на усіх напрямках фронту. Військові ризикують своїм життям, а ти вбиваєш українців своєю тупою жагою до слави і звеличення. ..ука
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23.11.2024 19:04 Ответить
А йому пох... Він знає, що його вілла буде поряд з віллою нардепа Рабіновічя.
Отакоєот...
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23.11.2024 19:12 Ответить
Не пел давно и спел гавно.
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23.11.2024 19:41 Ответить
Якась вже закономірність, як тільки зменшується інтенсивність обстрілів зі сторони параші, починає "бомбити" найвеличнішого.
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23.11.2024 20:07 Ответить
Раніше Верховна Рада цього скликання працювала за вказівками з офісу президента. Але вчора приниження вийшло на новий рівень - Верховна Рада НЕ працювала за вказівкою з офісу президента. Фракція Європейської Солідарності дізналася про скасування засідання вранці у пʼятницю і висловила своє обурення тим, що керівництво парламента вирішило оголосити вихідний, в той час коли уряд і ОП працювали.

Потім стало зрозуміло навіщо це було зроблено.

Напередодні МЗС критикувало західні посольства за «нагнітання». Потім, після скасування сесійного дня вийшов президент з айяйяями на адресу Верховної Ради. Тобто, це була організована підстава вищого законодавчого органу для створення контрасту працелюбності і незакомплексованості Зеленського на фоні «боягузів» депутатів і західних дипломатів.

Ще ніколи не було такого, щоб керівництво погоджувалося принижувати національний парламент для піар-планів іншого субʼєкту влади. Команди «сідєть» і «лєжать» монобільшість виконує давно. Але «умрі» - вперше. І навіть немає гідності огризнутися.
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23.11.2024 22:37 Ответить
 
 