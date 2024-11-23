Переговоры с Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени, - Зеленский
Переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, это просто затягивание времени. Нужна позиция, которая заставит его сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для выдвижения новых условий.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы говорим о человеке, который каждые два-три месяца занимается эскалацией, поднимает ставки, чтобы не садиться в любом формате с Украиной за стол переговоров. Все поднимают вопрос: кто на что готов ради мира? Но Россия не хочет мира. Она хочет, чтобы кто-то их попросил закончить войну", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения РФ выдвигала нашей стране ультиматумы - о сокращении украинской армии, о признании оккупированных регионов российской территорией, о денацификации - и одновременно продолжала ракетные удары.
Сегодня, по словам Зеленского, Россия якобы отмечает готовность вести переговоры с новой администрацией США, а сама открывает путь к третьей мировой войне.
"После их заявлений о мире, что они готовы вроде бы ко всему, и, может, у них получится с новой администрацией США, что они делают? Они открывают путь к третьей мировой войне - привлекают более 11 тысяч северокорейских военных. Делают это публично, то есть показывают, что не собираются заканчивать войну. Они бьют по нам новой ракетой и угрожают открыто следующими ядерными возможностями", - сказал президент.
Следовательно, предлагать Украине садиться за стол переговоров с Путиным сегодня, по мнению украинского президента, это просто затягивать время. Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров не для того, чтобы выдвигать новые условия, а для прекращения войны, нужна консолидированная позиция сильных стран всего мира.
"Путин потерял почти 700 тысяч человек, это граждане его страны. Он не считает людей. Поэтому договариваться с ним сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, которые будут на стороне справедливого мира, это просто затягивание времени. Странам надо действовать сообща. В том числе странам Африканского континента, Азии, Соединенным Штатам, Бразилии. Надо принимать позицию, чтобы поставить Путина на место, чтобы он хотел сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для того, чтобы поставить свои новые условия", - убежден Зеленский.
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Потім стало зрозуміло навіщо це було зроблено.
Напередодні МЗС критикувало західні посольства за «нагнітання». Потім, після скасування сесійного дня вийшов президент з айяйяями на адресу Верховної Ради. Тобто, це була організована підстава вищого законодавчого органу для створення контрасту працелюбності і незакомплексованості Зеленського на фоні «боягузів» депутатів і західних дипломатів.
Ще ніколи не було такого, щоб керівництво погоджувалося принижувати національний парламент для піар-планів іншого субʼєкту влади. Команди «сідєть» і «лєжать» монобільшість виконує давно. Але «умрі» - вперше. І навіть немає гідності огризнутися.