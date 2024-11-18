Украина будет самостоятельно решать, когда и как проводить переговоры о мире, - Госдеп США
Украина сама будет решать, когда она готова начинать мирные переговоры с Россией. Политика США и их союзников в этом вопросе остается неизменной.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Украина сама будет решать, хочет ли она вступать в переговоры, когда она будет вступать, и какими будут параметры этих переговоров", - подчеркнул он.
Миллер отметил, что политика США, а также союзников и партнеров основывается на том, что именно Украина должна принимать эти решения.
По его словам, до сегодняшнего дня эта политика остается неизменной.
В то же время, Миллер обратил внимание, что когда речь идет о потенциальных переговорах, следует учитывать позиции всех сторон, включая Россию, где до сих пор не продемонстрировали готовности к такому диалогу.
"Просто нужно взглянуть на смертоносные атаки, которые Россия осуществила против Украины в течение последних нескольких дней, чтобы увидеть, что они и близко не демонстрируют желания вступать в переговоры, они продолжают искать способы эскалации конфликта", - добавил представитель Госдепа.
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Йому його дали і ракети дали , але нізззя стреляти по "друху баладимиру"
Де ж він свої серіальчики буде продавати
Це ви десь таку маячню почули, чи самі придумали?
Мир с Рашкой и снятие санкций с России обещал Трамп. Все помнят тост Жириновского - Боже благослови Америку и эйфорию всех представителей болота.
После победы, Трамп тут же начал мочить Рашку санкциями из за чего эйфория на болотах тут же поугасла.
Так же не стоит забывать что именно Трамп добился от Конгресса необходимого количества голосов на поставки Украине высокоточного оружия что до прихода Трампа было гранью фантастики. Дело не в Джавелинах, дело в военных технологиях США и именно благодаря программе Трампа за Джавелинами пошли и Атакамс, JDAM, GMLRS.
Трамп это политик радикального типа и он способен решать вопросы политикой силы. Времена озабоченностей прошли и русне Трамп создаст очень большие проблемы
а про первый сказали, что пили за угадывание кто победит.
атакамсы большого радиуса прописаны в законе про 61млрд, который правил Джонсон
далее дело за президентом, дать или нет, на каких условиях и т.п.
весной были новости, чтото дали, даже единичные сообщения про результаты
и както тема "заглохла"
похоже на ситуацию как с Ф16 поставили 6 или 10 штук,
которых не достаточно для результата
так может быть и с ракетами...
передали мало, и они закончились
или держат в ожидании разрешения на дальние удары...
но результат и эффект все таки будет зависеть от кол-ва, а не от разрешения
- а навіщо ? В них все добре ! Україні , й досі , чомусь забороняють бити вглиб території рашки ... отже в ниї все чудово !
Войти в историю как принуждающие Украину к капитуляции? Прогнуться перед диктатом России? Поставить в такие рамки что Украина сама примет решение. Мы помогали и будем помогать. А если они сами так решили. Это их право. Вот и чудненько.