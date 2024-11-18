Украина будет самостоятельно решать, когда и как проводить переговоры о мире, - Госдеп США

Украина сама будет решать, когда она готова начинать мирные переговоры с Россией. Политика США и их союзников в этом вопросе остается неизменной.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Украина сама будет решать, хочет ли она вступать в переговоры, когда она будет вступать, и какими будут параметры этих переговоров", - подчеркнул он.

Миллер отметил, что политика США, а также союзников и партнеров основывается на том, что именно Украина должна принимать эти решения.

По его словам, до сегодняшнего дня эта политика остается неизменной.

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В то же время, Миллер обратил внимание, что когда речь идет о потенциальных переговорах, следует учитывать позиции всех сторон, включая Россию, где до сих пор не продемонстрировали готовности к такому диалогу.

"Просто нужно взглянуть на смертоносные атаки, которые Россия осуществила против Украины в течение последних нескольких дней, чтобы увидеть, что они и близко не демонстрируют желания вступать в переговоры, они продолжают искать способы эскалации конфликта", - добавил представитель Госдепа.

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