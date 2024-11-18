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Новости Война
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Украина будет самостоятельно решать, когда и как проводить переговоры о мире, - Госдеп США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер про переговори України та РФ

Украина сама будет решать, когда она готова начинать мирные переговоры с Россией. Политика США и их союзников в этом вопросе остается неизменной.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Украина сама будет решать, хочет ли она вступать в переговоры, когда она будет вступать, и какими будут параметры этих переговоров", - подчеркнул он.

Миллер отметил, что политика США, а также союзников и партнеров основывается на том, что именно Украина должна принимать эти решения.

По его словам, до сегодняшнего дня эта политика остается неизменной.

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В то же время, Миллер обратил внимание, что когда речь идет о потенциальных переговорах, следует учитывать позиции всех сторон, включая Россию, где до сих пор не продемонстрировали готовности к такому диалогу.

"Просто нужно взглянуть на смертоносные атаки, которые Россия осуществила против Украины в течение последних нескольких дней, чтобы увидеть, что они и близко не демонстрируют желания вступать в переговоры, они продолжают искать способы эскалации конфликта", - добавил представитель Госдепа.

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Автор: 

Госдепартамент США (1818) Миллер Мэтью (338) переговоры (4917) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+4
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18.11.2024 23:42
+1
треба дозвил на капитуляцию! байден сцикун знову не дае дозвил. потвора
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18.11.2024 23:46
+1
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18.11.2024 23:54
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18.11.2024 23:42 Ответить
Метью Міллер говорить від імені трампона?
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18.11.2024 23:43 Ответить
ні, поки що такер карлсон не заступив на свою посаду.
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19.11.2024 01:26 Ответить
треба дозвил на капитуляцию! байден сцикун знову не дае дозвил. потвора
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18.11.2024 23:46 Ответить
І не кажи , гундосий скавчав про дозвіл
Йому його дали і ракети дали , але нізззя стреляти по "друху баладимиру"
Де ж він свої серіальчики буде продавати
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19.11.2024 00:57 Ответить
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18.11.2024 23:52 Ответить
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18.11.2024 23:54 Ответить
"Просто потрібно поглянути на смертоносні атаки, які Росія здійснила проти України впродовж останніх кількох днів, щоби побачити, що "трамбон" великий 3,14стун,котрий обіцяв закінчити війну,ще до того,як посадить задницю в президентське крісло...Куйло "забив" на нього, або ж домовився з ним...третього не дано...
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18.11.2024 23:56 Ответить
Ага ви це Трампу і Маску скажіть - це оба агенти Кремля ціль яких зробити світ авторитарним. Маска взагалі чогось назначили месією хоча уже зараз видно шо звичайний царьок
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18.11.2024 23:56 Ответить
Такие друзья что именно Трамп поставил подпись на поставки Украине высокоточного оружия производства США. Один российский клоун уже провозглашал тост в связи с победой Трампа - где он сейчас?
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19.11.2024 00:09 Ответить
"Агенти кремля", "зробити світ авторитарним", "звичайний царьок"...

Це ви десь таку маячню почули, чи самі придумали?
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19.11.2024 01:02 Ответить
Кто такой Трамп - Для начала стоит вспомнить предвыборные лозунги Трампа при предыдущей гонке кандидатов где он победил.

Мир с Рашкой и снятие санкций с России обещал Трамп. Все помнят тост Жириновского - Боже благослови Америку и эйфорию всех представителей болота.

После победы, Трамп тут же начал мочить Рашку санкциями из за чего эйфория на болотах тут же поугасла.

Так же не стоит забывать что именно Трамп добился от Конгресса необходимого количества голосов на поставки Украине высокоточного оружия что до прихода Трампа было гранью фантастики. Дело не в Джавелинах, дело в военных технологиях США и именно благодаря программе Трампа за Джавелинами пошли и Атакамс, JDAM, GMLRS.

Трамп это политик радикального типа и он способен решать вопросы политикой силы. Времена озабоченностей прошли и русне Трамп создаст очень большие проблемы
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19.11.2024 00:06 Ответить
"Все помнят тост Жириновского" - через пару месяцев уже пили за импичмент
а про первый сказали, что пили за угадывание кто победит.

атакамсы большого радиуса прописаны в законе про 61млрд, который правил Джонсон
далее дело за президентом, дать или нет, на каких условиях и т.п.

весной были новости, чтото дали, даже единичные сообщения про результаты
и както тема "заглохла"

похоже на ситуацию как с Ф16 поставили 6 или 10 штук,
которых не достаточно для результата
так может быть и с ракетами...

передали мало, и они закончились
или держат в ожидании разрешения на дальние удары...
но результат и эффект все таки будет зависеть от кол-ва, а не от разрешения
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19.11.2024 03:22 Ответить
...вони й близько не демонструють бажання вступати в переговори, Джерело:
- а навіщо ? В них все добре ! Україні , й досі , чомусь забороняють бити вглиб території рашки ... отже в ниї все чудово !
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19.11.2024 00:09 Ответить
Та несміши. Ви і вирішуватимете. Залежний у всьому права слова не має.
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19.11.2024 04:06 Ответить
Нет нет нет.
Войти в историю как принуждающие Украину к капитуляции? Прогнуться перед диктатом России? Поставить в такие рамки что Украина сама примет решение. Мы помогали и будем помогать. А если они сами так решили. Это их право. Вот и чудненько.
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19.11.2024 07:50 Ответить
З усього це США потребує передишки чи таки ***** ?
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19.11.2024 09:17 Ответить
 
 