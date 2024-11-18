Пора инвестировать не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров инвестировать в вещи, которые могут заставить Россию закончить войну.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что 17 ноября состоялся "один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов".

Враг выпустил двести десять дронов и ракет сразу, в том числе гиперзвуковую и аэробаллистические.

Президент отметил, что большинство целей удалось сбить.

Также смотрите: Зеленский о разрешениях на дальнобойные удары: Удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют. ВИДЕО

"Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура. И это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями - умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "кинжалы" и "калибры". Вот такая дипломатия. Его язык - это подлость. Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться. Надо быть сильными. Время инвестировать надо не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно заставить Россию к окончанию войны. ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины.

А ранее ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за потерь на войне в госинститутах есть кадровый кризис, - Зеленский