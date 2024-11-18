Пора инвестировать не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно заставить Россию закончить войну, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров инвестировать в вещи, которые могут заставить Россию закончить войну.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский напомнил, что 17 ноября состоялся "один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов".
Враг выпустил двести десять дронов и ракет сразу, в том числе гиперзвуковую и аэробаллистические.
Президент отметил, что большинство целей удалось сбить.
"Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура. И это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями - умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "кинжалы" и "калибры". Вот такая дипломатия. Его язык - это подлость. Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться. Надо быть сильными. Время инвестировать надо не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно заставить Россию к окончанию войны. ", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины.
А ранее ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.
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Вгамуйте мародерів при владі, вкладайте гроші, що йдуть на непотрібні зараз речі у стилі висадження клумб і будівництво доріг тощо на війну. Виправте недоліки управління військами.
А так слова розумні говорити не складно зовсім.
Ядерна зброя не стримала ще жодну країну у світі від неядерної війни.
Пакистан з Індією воював вже декілька раз після того, як в обох країнах з'явилася ядерна зброя, на Ізраїль напали і теж ядерна зброя нічого не допомогла.
Навіть Україна атакувала недавно територію Росії Курщину і ядерна зброя останній не допомогла.
Дуже обмежені можливості для стримування в ядерної зброї.
Вашим хазяям страшно
Ми, як прокляті донатимо на ЗСУ!!
А ти ні копійчини не вдонив!!
Ти, й твої покидьки по партії тільки крадете!!
Щоб ти й команда твоя, а також опариши ваші - передохли!!
- що у своїй голові ти війну вже закінчив.
- що ти ''увідєл мір в глазах'' *****...
І нині за оті зрадницькі дії потрібно як мініум, вибачитися. Але такого визнання - не станеться.
Америка до лютого буде приділяти більше часу для формування політсили.
Євросоюз не має резервів для озброєння нашого супротиву.
Бо мають внутрішні потреби. Контррозвідувальні та анти диверсійні заходи теж потребують часу і уваги.
Залишають країни, які відчувають пряму загрозу. Як Польща, Литва...
Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть
Занюханий, блть, лібертаріанець!..