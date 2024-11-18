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Новости
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Пора инвестировать не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров инвестировать в вещи, которые могут заставить Россию закончить войну.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что 17 ноября состоялся "один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов".

Враг выпустил двести десять дронов и ракет сразу, в том числе гиперзвуковую и аэробаллистические.

Президент отметил, что большинство целей удалось сбить.

Также смотрите: Зеленский о разрешениях на дальнобойные удары: Удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют. ВИДЕО

"Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура. И это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями - умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "кинжалы" и "калибры". Вот такая дипломатия. Его язык - это подлость. Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться. Надо быть сильными. Время инвестировать надо не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно заставить Россию к окончанию войны. ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины.

А ранее ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за потерь на войне в госинститутах есть кадровый кризис, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20224) переговоры (4913)


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Топ комментарии
+11
Це каже чмо, яке тільки базікає, пише відосики та годує корупцію.
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18.11.2024 01:27
+10
Так покажіть приклад іншим, Володимире Олександровичу.

Вгамуйте мародерів при владі, вкладайте гроші, що йдуть на непотрібні зараз речі у стилі висадження клумб і будівництво доріг тощо на війну. Виправте недоліки управління військами.

А так слова розумні говорити не складно зовсім.
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18.11.2024 01:21
+10
Яке ти кончене..інвестувати?? То з офшорів своїх інвестуй..

Ми, як прокляті донатимо на ЗСУ!!

А ти ні копійчини не вдонив!!

Ти, й твої покидьки по партії тільки крадете!!

Щоб ти й команда твоя, а також опариши ваші - передохли!!
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18.11.2024 01:32
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Правила форума Совет форумчан
Так покажіть приклад іншим, Володимире Олександровичу.

Вгамуйте мародерів при владі, вкладайте гроші, що йдуть на непотрібні зараз речі у стилі висадження клумб і будівництво доріг тощо на війну. Виправте недоліки управління військами.

А так слова розумні говорити не складно зовсім.
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18.11.2024 01:21 Ответить
Про що ви говорите, це все іпсо! Ми не розуміємо що таке карупція!
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18.11.2024 01:28 Ответить
Час робити ядерну зброю і samson option.
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18.11.2024 01:22 Ответить
Це типова надія на вундерваффе.

Ядерна зброя не стримала ще жодну країну у світі від неядерної війни.

Пакистан з Індією воював вже декілька раз після того, як в обох країнах з'явилася ядерна зброя, на Ізраїль напали і теж ядерна зброя нічого не допомогла.

Навіть Україна атакувала недавно територію Росії Курщину і ядерна зброя останній не допомогла.

Дуже обмежені можливості для стримування в ядерної зброї.
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18.11.2024 01:29 Ответить
з нею краще ніж без неї
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18.11.2024 01:46 Ответить
Атака України загрожує державності расєї? З НІмеччини воно звісно видніше про можливості стримування ЯЗ.
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18.11.2024 02:10 Ответить
Це типовий комент бота-демотиватора
Вашим хазяям страшно
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18.11.2024 02:15 Ответить
Це каже чмо, яке тільки базікає, пише відосики та годує корупцію.
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18.11.2024 01:27 Ответить
Добре що без відео 👍
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18.11.2024 01:29 Ответить
Яке ти кончене..інвестувати?? То з офшорів своїх інвестуй..

Ми, як прокляті донатимо на ЗСУ!!

А ти ні копійчини не вдонив!!

Ти, й твої покидьки по партії тільки крадете!!

Щоб ти й команда твоя, а також опариши ваші - передохли!!
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18.11.2024 01:32 Ответить
в страшних муках.
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18.11.2024 06:17 Ответить
Щось цього гражданіна зеленського забагато в стрічці сьогодні.
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18.11.2024 01:33 Ответить
Зєля, ти ж казав:
- що у своїй голові ти війну вже закінчив.
- що ти ''увідєл мір в глазах'' *****...
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18.11.2024 01:34 Ответить
Пустопорожні балачки. За два з половиною роки могли налагодити власне виробництво. Очевидно, що зеленський і єрмак не хочуть, щоб Україна перемогла.
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18.11.2024 02:02 Ответить
а за попередні 2,5роки до повномасштабної війни не потрібно було згортати програми виготовлення власної (в т.ч. далекобійної) зброї.
І нині за оті зрадницькі дії потрібно як мініум, вибачитися. Але такого визнання - не станеться.
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18.11.2024 04:39 Ответить
Це зелене чмо привело повномасштабну війну в Україну. Викидиш кончений.
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18.11.2024 04:27 Ответить
Не треба себе дурити! Війну в Україну привів мудрий нарід!
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18.11.2024 04:57 Ответить
Ці лозунги порожні.
Америка до лютого буде приділяти більше часу для формування політсили.
Євросоюз не має резервів для озброєння нашого супротиву.
Бо мають внутрішні потреби. Контррозвідувальні та анти диверсійні заходи теж потребують часу і уваги.
Залишають країни, які відчувають пряму загрозу. Як Польща, Литва...
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18.11.2024 05:00 Ответить
Надо отдать должное Зеленскому. Никто еще так не помыкал самодовольными лидерами Запада. Это пойдет им на пользу.
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18.11.2024 05:23 Ответить
Ніхто, окрім мудрого наріду, ще не умудрявся вибрати криворагульну хуцпу на демократичних виборах, щоб воно тут будувало совок-2.
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18.11.2024 10:41 Ответить
22:33



Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть
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18.11.2024 06:28 Ответить
3.5млрд грн заплановано на утримання ОПи в 2025 році! Тобто 234 000$ на добу, або приблизно 780 FPV дронів на добу... Це ж для плану перемоги, чи ні
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18.11.2024 07:10 Ответить
Ну запістівся, ну буває! Хрипло-пнх!!!!
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18.11.2024 08:05 Ответить
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18.11.2024 08:18 Ответить
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18.11.2024 10:16 Ответить
Краще розкажи нам, буратінка, як ти своєю політикою роззброєння та знищення оборонки спонукав пуйла до повторного нападу у лютому 22-го?
Занюханий, блть, лібертаріанець!..
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18.11.2024 10:06 Ответить
Тільки єрмаку можна вести перемовини з рашкою
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18.11.2024 10:30 Ответить
 
 