Кулеба объяснил слова Зеленского о вступлении в НАТО без оккупированных территорий: это месседжи для Трампа
Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий были сигналом для новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Об этом бывший дипломат сказал в комментарии изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению экс-чиновника, в Киеве пытаются не разозлить Трампа, который неоднократно заявлял, что намерен быстро закончить российско-украинскую войну. Именно поэтому, по словам Кулебы, Зеленский последовательно подчеркивает важность дипломатических решений.
"Послушайте его (Зеленского, - ред.) недавние интервью, в которых он говорит, что "мы должны искать дипломатические решения", "мы должны вернуть Крым дипломатическим путем", "мы недостаточно сильны, чтобы восстановить границы 1991 года". Это все месседжи для Трампа",- считает Кулеба.
Экс-министр также говорит, что Трамп начнет действовать быстро для развязывания войны, но на самом деле ни Зеленский, ни диктатор РФ Путин не заинтересованы в этом, потому что считают, что этого достигнут за счет их уступок.
По словам Кулебы, Путин верит в свою победу и будет требовать не только территориальные уступки и отказ Украины от членства в НАТО, но и сокращение украинской армии, что "подорвет всю идею гарантий безопасности".
Напомним, что ранее в интервью Sky News президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".
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Цих виродків потрібно вже давно розвісити по всих київських каштанах, за всі їхні пройо-би....
Тварі....
Де мінометки, шакали зелені....
Мда... санкції, носяться з ними.. то зрозуміло, довгостроково.
Але війна зараз, гинуть люди зараз. Он підсанкційні, надали кацапам більше допомоги чим партнери.
І такий бруд буде вилазить все частіше..
Не бийте ногами.. на мою думку. Внутрішня згуртованість. Сусід з сусідом.. робимо самі. Спинити навалу. А потім уже заклики до чинушів.
Поки самі не зробимо..ніхто не зробе. Слабких не поважають.
Сиди.. ждун поки є інтернет.. далі в тебе ломка. Смокчи леденец.
1) Яка робота зроблена у плані подолання корупції всередені країни ? Бо постійне розкрадання військових ресурсів напружує не тільки нас, але й наших союзників.
2) В момент вступу України до НАТО всі країни НАТО вступають в стан безпосередньої війни з росією, тобто, війна моментально перетворюється на війну між ядерними державами. Існуючі члени НАТО захищені тим, що будь-які ворожі кроки, в тому числі гібридний тиск і провокації, тим більше накопичення військ на кордонах країн НАТО, викликатиме відповідну реакцію від партнерів по НАТО, тобто, вестиметься підготовча робота, яка допоможе захистити усіх членів Альянсу. У випадку з Україною, звісно, такого етапу не було, зокрема тому, що Зеленський ігнорував -- продовж майже пів року -- навіть публічні попередження про повномасштабне вторгнення російських військ.
3) Запрошення Україні вступити до НАТО передує рішенням найвищих законодавчих органів всіх 32 членів НАТО, які мусять схвалити вступ України. Цього, звісно, не буде. Німеччина проти, навіть такі країни як Данія, яка нас підтримує, має сумніви і міністр оборони Данії висловив застереження щодо корупції в Україні як бар'єр для вступу. Вже не говорячи про Угорщину Віктора Орбана, який ніколи не погодиться на вступ України. Туреччина буде також, ймовірно, грати свою гру як Ердоган це робив у випадку із Швецією, добиватись вигоди чи якихось поступок для себе.
Все дуже просто. Вступ України до НАТО під час повномасштабної війни з росією це 100% міраж, ілюзія. Таке враження, що замість того аби вирішувати купу важливих питань забеспечення війська усім необхідним Зеленський мусує це кастроване питання вступу до НАТО і замилює нам вуха та очі, аби відволікти увагу від того, що нашим захисникам дійсно потрібно ще вчора, і знову знайти винних і перекинути на них всю відповідальність звсю дупу що ми маємо зараз і яка тільки постійно збільшується у розмірах .....
- Хтось думає що трамп не користується інетом і не прочитає коментар кулєби "то лише дипломатичний трюк" ? На що розрахунок? Що трамп/маск зрадіє ?
Плять.
український Крим уже більш як 10 років теж дипломатичним шляхом
наполегливо повертають,і що є якісь повернення? А тепер ще й 20%
нашої рідної, але тимчасово окупованої української землі будем теж
як і Крим дипломатично повертати її і мабуть багатьма століттями?
А з 2014 по 2024 р. кривава кацапська армія вже захопила стільки
українських земель, що їхзагальна площа 125 000 кв. км, що перевищує
навіть разом узяті території Угорщини та Болгарії. Яка вже тут дипломатія.
"Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо мацковити негайно не повернуть захоплені наші території".
Ні, то дуже гарна заява, коли ЗСУ штурмують підступи до москви, а НАТО стоїть на колінах і просить нас приєднатися без будь-яких умов, а пуйло вивісив білий прапор і благає про мир. І тільки воля оцього параноїка, який уже остаточно перенісся в іншу реальність, визначає, буде той мир, чи ні.
На превеликий жаль, усе діаметрально навпаки. По всіх пунктах. І чим частіше він відкриває рота, тим більше бажання у всіх навколо остаточно виключити Україну (на жаль, саме Україну, а не цього хворого пожмяканого й зарослого чоловічка в прикиді гопників 90-их) з будь-яких переговорних процесів...