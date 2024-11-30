Кулеба объяснил слова Зеленского о вступлении в НАТО без оккупированных территорий: это месседжи для Трампа

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий были сигналом для новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом бывший дипломат сказал в комментарии изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению экс-чиновника, в Киеве пытаются не разозлить Трампа, который неоднократно заявлял, что намерен быстро закончить российско-украинскую войну. Именно поэтому, по словам Кулебы, Зеленский последовательно подчеркивает важность дипломатических решений.

"Послушайте его (Зеленского, - ред.) недавние интервью, в которых он говорит, что "мы должны искать дипломатические решения", "мы должны вернуть Крым дипломатическим путем", "мы недостаточно сильны, чтобы восстановить границы 1991 года". Это все месседжи для Трампа",- считает Кулеба.

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Экс-министр также говорит, что Трамп начнет действовать быстро для развязывания войны, но на самом деле ни Зеленский, ни диктатор РФ Путин не заинтересованы в этом, потому что считают, что этого достигнут за счет их уступок.

По словам Кулебы, Путин верит в свою победу и будет требовать не только территориальные уступки и отказ Украины от членства в НАТО, но и сокращение украинской армии, что "подорвет всю идею гарантий безопасности".

Напомним, что ранее в интервью Sky News президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

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