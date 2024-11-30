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Кулеба объяснил слова Зеленского о вступлении в НАТО без оккупированных территорий: это месседжи для Трампа

Кулеба про сигнали Зеленського Трампу

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий были сигналом для новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом бывший дипломат сказал в комментарии изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению экс-чиновника, в Киеве пытаются не разозлить Трампа, который неоднократно заявлял, что намерен быстро закончить российско-украинскую войну. Именно поэтому, по словам Кулебы, Зеленский последовательно подчеркивает важность дипломатических решений.

"Послушайте его (Зеленского, - ред.) недавние интервью, в которых он говорит, что "мы должны искать дипломатические решения", "мы должны вернуть Крым дипломатическим путем", "мы недостаточно сильны, чтобы восстановить границы 1991 года". Это все месседжи для Трампа",- считает Кулеба.

Читайте также: Есть все возможности, чтобы закончить войну в следующем году, - Зеленский

Экс-министр также говорит, что Трамп начнет действовать быстро для развязывания войны, но на самом деле ни Зеленский, ни диктатор РФ Путин не заинтересованы в этом, потому что считают, что этого достигнут за счет их уступок.

По словам Кулебы, Путин верит в свою победу и будет требовать не только территориальные уступки и отказ Украины от членства в НАТО, но и сокращение украинской армии, что "подорвет всю идею гарантий безопасности".

Напомним, что ранее в интервью Sky News президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна быть сильнее РФ на переговорах. Путин не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца и террорист, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) НАТО (9962) Кулеба Дмитрий (2880) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+17
Ооо, а шо це за безлике та сіре шось пояснює?
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30.11.2024 19:16
+11
Починають відбілювати мерзотника, що торгує українськими землями...
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30.11.2024 19:21
+10
Будемо чекати на пояснення пояснення Кулеби.
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30.11.2024 19:17
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Ооо, а шо це за безлике та сіре шось пояснює?
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30.11.2024 19:16 Ответить
Будемо чекати на пояснення пояснення Кулеби.
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30.11.2024 19:17 Ответить
Нехай кулеба пояснить, для кого був сигнал Оман і зняті міни. Вже зняли, а він все щось лиже. Звичка.
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30.11.2024 20:14 Ответить
Треба просити Ленд Ліз
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01.12.2024 08:55 Ответить
На задньому фоні так гармонійно виглядає Єрмак
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30.11.2024 19:42 Ответить
Там мабутбьі мотузка натягнута, до пацієнта
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30.11.2024 19:53 Ответить
Сигналізатор хреновий...аж кулеби з запою видьоргнули щоб спробу понос словесний лідора пояснити
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30.11.2024 19:21 Ответить
Починають відбілювати мерзотника, що торгує українськими землями...
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30.11.2024 19:21 Ответить
А шо тут пояснювати-просто оцім поясненням можно було і обмежитися і все. "Ексміністр також каже, що Трамп почне діяти швидко для розв'язання війни, але насправді ні Зеленський, ні диктатор РФ Путін не зацікавлені в цьому"
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30.11.2024 19:26 Ответить
Це зелена зе-лупа всьому українському народу....
Цих виродків потрібно вже давно розвісити по всих київських каштанах, за всі їхні пройо-би....
Тварі....
Де мінометки, шакали зелені....
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30.11.2024 19:29 Ответить
але 40 %, не знаю як їх уже назвати, самогубці мабуть найкращий термін, хочуть його участі у виборах на другий термін
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30.11.2024 19:42 Ответить
співучасники
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30.11.2024 21:52 Ответить
Забаньте вже це чмо
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30.11.2024 19:48 Ответить
На цей час Україна захищає НАТО, а не навпаки!
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30.11.2024 19:39 Ответить
Тобто ? Або Трамп лошок або ми, українці
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30.11.2024 19:41 Ответить
Це має назву, а поп...ть
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30.11.2024 19:45 Ответить
Промацує реакцію українців, прокотить чи получить про**дона. Боїться відповідальності зараза смарагдова!
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30.11.2024 19:51 Ответить
Всі винні. Одна я король.

Мда... санкції, носяться з ними.. то зрозуміло, довгостроково.

Але війна зараз, гинуть люди зараз. Он підсанкційні, надали кацапам більше допомоги чим партнери.

І такий бруд буде вилазить все частіше..

Не бийте ногами.. на мою думку. Внутрішня згуртованість. Сусід з сусідом.. робимо самі. Спинити навалу. А потім уже заклики до чинушів.

Поки самі не зробимо..ніхто не зробе. Слабких не поважають.
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30.11.2024 19:53 Ответить
Давай іди каравай з сілью готуй. Ждун.
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30.11.2024 21:45 Ответить
Коли твою матір і жінку будуть гвалтувати на твоїх очах.. тобі нацюцюрник буде весело.

Сиди.. ждун поки є інтернет.. далі в тебе ломка. Смокчи леденец.
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30.11.2024 21:48 Ответить
Більш цікавий месадж Трампа, а не оці месаджі пустобрехів.
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30.11.2024 20:05 Ответить
Зеленський і його влада постійно мусують тему вступу України до НАТО, але просто-напросто ігнорують надважливі питання, які заперечують таким розвитком подій.
1) Яка робота зроблена у плані подолання корупції всередені країни ? Бо постійне розкрадання військових ресурсів напружує не тільки нас, але й наших союзників.

2) В момент вступу України до НАТО всі країни НАТО вступають в стан безпосередньої війни з росією, тобто, війна моментально перетворюється на війну між ядерними державами. Існуючі члени НАТО захищені тим, що будь-які ворожі кроки, в тому числі гібридний тиск і провокації, тим більше накопичення військ на кордонах країн НАТО, викликатиме відповідну реакцію від партнерів по НАТО, тобто, вестиметься підготовча робота, яка допоможе захистити усіх членів Альянсу. У випадку з Україною, звісно, такого етапу не було, зокрема тому, що Зеленський ігнорував -- продовж майже пів року -- навіть публічні попередження про повномасштабне вторгнення російських військ.

3) Запрошення Україні вступити до НАТО передує рішенням найвищих законодавчих органів всіх 32 членів НАТО, які мусять схвалити вступ України. Цього, звісно, не буде. Німеччина проти, навіть такі країни як Данія, яка нас підтримує, має сумніви і міністр оборони Данії висловив застереження щодо корупції в Україні як бар'єр для вступу. Вже не говорячи про Угорщину Віктора Орбана, який ніколи не погодиться на вступ України. Туреччина буде також, ймовірно, грати свою гру як Ердоган це робив у випадку із Швецією, добиватись вигоди чи якихось поступок для себе.

Все дуже просто. Вступ України до НАТО під час повномасштабної війни з росією це 100% міраж, ілюзія. Таке враження, що замість того аби вирішувати купу важливих питань забеспечення війська усім необхідним Зеленський мусує це кастроване питання вступу до НАТО і замилює нам вуха та очі, аби відволікти увагу від того, що нашим захисникам дійсно потрібно ще вчора, і знову знайти винних і перекинути на них всю відповідальність звсю дупу що ми маємо зараз і яка тільки постійно збільшується у розмірах .....
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30.11.2024 20:06 Ответить
Коксу свіжого простроченому підвезли, чи що?
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30.11.2024 20:07 Ответить
- А чого це не литвин каже, що президента весь час не так розуміли (труднощі перекладу і бла-бла), а ЕКС-кулєба ? литвин же спростовувальник #1 .

- Хтось думає що трамп не користується інетом і не прочитає коментар кулєби "то лише дипломатичний трюк" ? На що розрахунок? Що трамп/маск зрадіє ?
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30.11.2024 20:07 Ответить
Коли кацапія програє в Сирії, коли економіка кацапії тріщить по швах, коли воєнні заводи на кацапії зупиняються, коли кацапські політологи прогнозують крах кацапії, знаходиться Зе, яке бажає спасти кацапію.
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30.11.2024 20:08 Ответить
Это просто предательство Украины за которое место в тюрьме. Но не первый раз такое уже.
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30.11.2024 20:21 Ответить
За місяць Трамп вже міг би шось сказати - щось иого мовчання щодо віини рашки затягнулося
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30.11.2024 20:29 Ответить
щось він постійно говорить. тебе, що цікавить? от коли відбудеться інавгурація, от тоді буде цікаво, а зараз так собі.
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01.12.2024 07:44 Ответить
Я ж написав шо мені болить - казав шо після перемоги на виборах - не дочекавшись інавгураціі він все порішає
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01.12.2024 08:04 Ответить
Відбілює безтолкового ішака. Які меседжі можуть бути від цього тупорилого бездара. Воно і двох слів самостійно не може докупи звязати, а тут така стратегія та тонка дипломатія. Тут все давно вже зрозуміло: ішак готовий капітулювати під любим соусом.
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30.11.2024 20:45 Ответить
>> ...Зеленський послідовно наголошує на важливості дипломатичних рішень.

Плять.

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30.11.2024 20:56 Ответить
Так а тимчасово окупований кривавими кремлівськими фашистами
український Крим уже більш як 10 років теж дипломатичним шляхом
наполегливо повертають,і що є якісь повернення? А тепер ще й 20%
нашої рідної, але тимчасово окупованої української землі будем теж
як і Крим дипломатично повертати її і мабуть багатьма століттями?
А з 2014 по 2024 р. кривава кацапська армія вже захопила стільки
українських земель, що їхзагальна площа 125 000 кв. км, що перевищує
навіть разом узяті території Угорщини та Болгарії. Яка вже тут дипломатія.
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30.11.2024 21:10 Ответить
На Заході вже й не приховують, що сприймають Zелінскі реально божевільним. Там усе на купу: і погляд явно хворої людини, якій важко зрозуміти оточуючу реальність, і жестикуляція, а головне, все те, що звучить, коли він відкриває рота. От зараз нове:

"Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо мацковити негайно не повернуть захоплені наші території".

Ні, то дуже гарна заява, коли ЗСУ штурмують підступи до москви, а НАТО стоїть на колінах і просить нас приєднатися без будь-яких умов, а пуйло вивісив білий прапор і благає про мир. І тільки воля оцього параноїка, який уже остаточно перенісся в іншу реальність, визначає, буде той мир, чи ні.
На превеликий жаль, усе діаметрально навпаки. По всіх пунктах. І чим частіше він відкриває рота, тим більше бажання у всіх навколо остаточно виключити Україну (на жаль, саме Україну, а не цього хворого пожмяканого й зарослого чоловічка в прикиді гопників 90-их) з будь-яких переговорних процесів...
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30.11.2024 21:11 Ответить
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30.11.2024 21:13 Ответить
Як не вилізуй, але потяг пішов.
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30.11.2024 22:07 Ответить
Не звертайте уваги. Це меседжі Зеленского. Для Трампа.
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30.11.2024 22:52 Ответить
Щойно Ю. Швець повідомив, як Рудий громогласно повідомив, що він порішав з презихою Мексики всі вопроси мігрантів, обіцяла допомогти. А та слідом виступає і говорить, що розмова була і Рудий жодним словом навіть не згадав про мігрантів. Так і Бубон ляпає і вже навіть не викручується.
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30.11.2024 23:34 Ответить
а що таке шлюхец, щоб оте слухати, дивитись, цитувати?
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01.12.2024 07:47 Ответить
ПОРА РОБИТИ МІНІСТЕРСТВО ЛОГІКИ !)
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30.11.2024 23:57 Ответить
 
 