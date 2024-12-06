Зеленский посетит церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, где будет присутствовать Трамп, - Le Monde
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери в Париже.
Об этом пишет Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В субботу, 7 декабря, в Париже пройдет открытие реконструированного Собора Парижской Богоматери. На церемонии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого эта поездка будет первым зарубежным визитом после победы на выборах.
Также там будут присутствовать около сорока глав государств и правительств. Ожидается и визит президента Украины Владимира Зеленского.
"Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с новоизбранным президентом Дональдом Трампом", - сообщил источник издания.
Известно, что свое участие подтвердили президент Германии Франк Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб и президент Литвы Гитанас Науседа. Также будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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- Парижской. Бога... матери... (с)
Цеж не аби що,не те що безвіз і Томос Порошенка!
Під час останнього візиту президента Зеленського в Париж на околиці цього прекрасного міста почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив величезну територію, де знаходилися промислові склади. Вранці наступного дня в передмісті Парижа розбився літак, загинуло чотири людини.
Прочитавши повідомлення про ці трагічні події, я не здивувався. Адже те, що закордонні візити Зеленського дивним чином збігаються з трагедіями і катастрофами стало вже всім відомою закономірністю.
Після впевненої перемоги на президентських виборах, Зеленський здійснює 4-5 червня вже офіційний візит в столицю Бельгії і Євросоюзу Брюссель. У Бельгії починається масштабна повінь.
17 червня того ж знакового для Зеленського року - офіційний візит до Франції. Нещасних французів наздоганяє шторм і повінь. На сході Франції випадає небачений колись град розміром як тенісний м'яч, зруйновано дахи будинків, розбиті автомобілі, завдано непоправного удару по аграрному комплексу регіону.
З Франції Зеленський направляється до Німеччини, де 18 червня зустрічається в Берліні з канцлером Ангелою Меркель. Прямо під час зустрічі змінивши своє амплуа актором, «залізного» канцлера починає трясти, як в припадку. Це не дивно, адже мало хто знає, що фрау Меркель - дочка священика, отже, має підвищену чутливість до нечистої енергії. Її оточення дає офіційне пояснення цього випадку, мовляв, «різке погіршення здоров'я у зв'язку з високою температурою повітря». З великими труднощами кращі лікарі Європи змогли позбавити керівника Німеччини від цієї раптової небезпечної проблеми зі здоров'ям.
1-3 червня 2019 року, візит українського президента до Канади збігся з початком масштабних лісових пожеж. Їх з великими труднощами вдалося загасити, але вигоріли тисячі гектарів вікового лісу.
Той же рік 7-8 серпня - перший візит Зеленського в Туреччину. Під час офіційних зустрічей в Анкарі 8 серпня в країні починається землетрус з магнітудою 6 балів. Зруйновано будівлі, багато постраждалих.
В кінці вересня 2019 року Зеленський спромігся відвідати США. Відразу після його візиту в країні відбувається, ввігнавши в ступор багатьох американців, природний катаклізм. За одну ніч температура в північних і центральних штатах впала з +26 до -5 градусів за Цельсієм. Подібних стихійних лих в бувалої Америки, до цього не відбувалося.
Візит до Японії (21-24 жовтня 2019 року) збігся з початком тяжкої повені, що спричинило просідання, обвали ґрунту і загибель людей.
7-8 лютого 2020 року Зеленський відвідує Рим. Італія відразу стає епіцентром коронавірусної трагедії, вийшовши на перше місце в Європі за кількістю заражених і померлих громадян.
14-15 лютого невтомний «Зе» знову відвідує Німеччину. Натхненний цим візитом ультраправий терорист впритул розстрілює дев'ятьох осіб в околицях Франкфурта.
В кінці жовтня цього ж року, Зеленський повторно приїжджає до Туреччини. Ви не повірите, але в Туреччині відбувається повторний землетрус, але тепер уже з магнітудою 7 балів. Десятки людей загинули, тисячі отримали поранення.
У 2020 і на початку 2021 року кількість міжнародних візитів українського лідера було різко скорочено. Нашу країну накрила пандемія, економічна криза, різко зросла загроза російського вторгнення. Але головною причиною відсутності закордонних вояжів стало небажання лідерів провідних країн зустрічатися з Зеленським (від гріха подалі).
Спостерігаючи за фіґлярством Зеленського і його «чорним» слідом руйнівних наслідків всюди - чим би він не займався і де б не з'являвся, як в нашій багатостраждальній країні, так і далеко за її межами, проглядається неймовірна схожість з одним похмурим історичним персонажем, відомим з давніх часів демоном, що має назву Азазель.
Азазель - занепалий ангел, який став демоном пустелі, описаний у відомій апокрифічній «Книзі Еноха». Згідно з переказами, він спокушав людей в безбожництво, вчив брехні і розпусти.
З Азазель також пов'язаний один із старовинних іудейських обрядів - відпущення козла (козел відпущення). Первосвященик покладав руки на козла, передаючи йому всі гріхи староєврейського народу, після чого козла відпускали в пустелю. Після проведеного обряду, до нього не можна було торкатися, будь-яка зустріч з козлом відпущення була передвісником страшних бід і нещасть.
У середньовічних літописах є багато згадок про прояви (вселення) демона Азазеля. Носії цього «чорного духу» завжди фіґлярі і насмішники. Вони вміють не тільки розважати людей, але вміло впливати на них, легко входять у довіру, захоплюючи тисячі ошуканих за собою. Зваблюючи наївних і довірливих, Азазель завжди веде їх до смерті. Давні джерела повідомляють, що там, де з'являється цей «чорний клоун», завжди відбуваються лиха, страждання, страшні хвороби (в ті дні - чума, холера, віспа).
Азазель сміється і знущається над тими, хто йому повірив і пішов за ним, роблячи все протилежне тому, що наобіцяв. Якщо він обіцяє багатство - буде страшна убогість. Пообіцяє здоров'я - прийдуть страшні хвороби. Замість обіцяної справедливості - свавілля і безправ'я. Присягне забезпечити мир - прийде кровопролитна війна. Відомий коментатор Тори і Талмуда - Рабі Шломо бен Іцхак, що жив в одинадцятому столітті у Франції, пише в своїх працях, що чим дурніша, брехлива і жадібна людина, тим легше Азазелю захопити її і привести до смерті.
Чорний клоун - демон Азазель, став прототипом Булгаковського літературного героя - Азазелло в його досить комплементарному по відношенню до нечистої сили творінні «Майстер і Маргарита». Там він виглядає веселуном і балагуром. Але коли в реальному житті стикаєшся з перетворенням цього демона і захоплений його іскрометними спічами і обіцянками, йдеш за ним, то в кінці шляху тобі стає не до сміху. Не вірите? Запитайте у більшості українців!
На місці французів я б Бубу Бідосевича ближче 100 метрів до собору не підпускав.
Не менше!
Нещасний дзвонар собору КваЗемода закохався в красуню ЕСмеральду, яка символізує Євросоюз...далі за текстом класіка.
Після перевиборів потрібно не випустити жодного слугоригу, зібрати в один підрозділ і під головуванням Боневтіка направити в "окопи", які нарили слугориги із військово-цивільної адміністрації, а замість автоматів видати по три шматка асфальту і муляжі мін. Замість бронемашин організаторів "великого крадівництва" посадити на асфальтоукладчики, насипати гарячого асфальту, прикривати цей підрозділ.
- Не апять, а снова!