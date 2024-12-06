Зеленский посетит церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, где будет присутствовать Трамп, - Le Monde

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери в Париже.

Об этом пишет Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В субботу, 7 декабря, в Париже пройдет открытие реконструированного Собора Парижской Богоматери. На церемонии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого эта поездка будет первым зарубежным визитом после победы на выборах.

Также там будут присутствовать около сорока глав государств и правительств. Ожидается и визит президента Украины Владимира Зеленского.

"Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с новоизбранным президентом Дональдом Трампом", - сообщил источник издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп знает, что Украина не согласится на ультиматумы РФ, - Зеленский

Известно, что свое участие подтвердили президент Германии Франк Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб и президент Литвы Гитанас Науседа. Также будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.