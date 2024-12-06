Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 декабря
В субботу, 7 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце.
Об этом сообщила пресс-служба французского лидера, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
В Елисейском дворце заявили, что Макрон сначала примет новоизбранного президента США Дональда Трампа, а затем - Зеленского. После этого французский лидер отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.
В канцелярии Макрона рассказали, что встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским - в 18:00.
Ранее французская газета Le Monde писала, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери в Париже.
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Єлісейський палац за свою історію бачив багато блазнів. Але ніколи вони не були на рівних з хозяївами палацу.
я мав на увазі, що Трамп буде виходити від Емманюеля а Боневтік буде чекати ... І тут вони попадуть "в кадр"! Якщо не буде дЄрмака в кадрі - то він натискує кнопку
Не зрозуміло було би - хто "веде"!
https://x.com/ukrainiansfirst
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
https://x.com/ukrainiansfirst/status/1865080298876113336
Ця картина Ораціо Джентілескі, вона написана майже 400 років тому (1624 - 1625). Зберігається у Луврі. Молода дівчина, одягнена в тканину кольорів прапора України, тримає в руках корони переможених царів-завойовників, які ризикнули посягнути на її волю.
Нехай пробачить мене Крістіан Клавьє...
Вибач, але ЗЄ до Петена, як воші до бойового коня.
можливо загружається....