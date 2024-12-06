Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 декабря

В субботу, 7 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце.

Об этом сообщила пресс-служба французского лидера, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон сначала примет новоизбранного президента США Дональда Трампа, а затем - Зеленского. После этого французский лидер отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

В канцелярии Макрона рассказали, что встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским - в 18:00.

Ранее французская газета Le Monde писала, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери в Париже.

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