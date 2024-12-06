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Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 декабря

Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня

В субботу, 7 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце.

Об этом сообщила пресс-служба французского лидера, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон сначала примет новоизбранного президента США Дональда Трампа, а затем - Зеленского. После этого французский лидер отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

В канцелярии Макрона рассказали, что встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским - в 18:00.

Ранее французская газета Le Monde писала, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери в Париже.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Франция (3500) Трамп Дональд (5139) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+8
А завгосп Єлісейського палацу прийме Йєрмака в каптьорці.
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06.12.2024 21:42
+8
Кожен раз, коли згадується ЗЄ у контексті Франції, чомусь одразу згадується Жакуй Пройдоха. 😁

Нехай пробачить мене Крістіан Клавьє...
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06.12.2024 22:11
+8
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06.12.2024 22:36
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Ну все, капець палацу. Французи готуйтеся до проблем.
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06.12.2024 21:41 Ответить
З Трампом Зеля перетре?
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06.12.2024 21:42 Ответить
на виході від Емманюеля можливо Трампа впіймають в кадрі разом із Боневтіком!
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06.12.2024 21:57 Ответить
А завгосп Єлісейського палацу прийме Йєрмака в каптьорці.
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06.12.2024 21:42 Ответить
Взагалі то, то ЗЄ у каптьорці треба приймати.

Єлісейський палац за свою історію бачив багато блазнів. Але ніколи вони не були на рівних з хозяївами палацу.
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06.12.2024 21:45 Ответить
Завжди буває вперше.
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07.12.2024 14:27 Ответить
.... тільки разом із Боневтіком! Без дЄрмака йому не можна вигулюватися...!
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06.12.2024 21:45 Ответить
Я там нижче розмістив протокольне фото ЗЄ та Єрмака на прийомі у Парижі.
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06.12.2024 22:17 Ответить
фото не загрузилося .... Ріпіт, пліз!
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06.12.2024 22:23 Ответить
17.00 і 18.00 - можуть зустрітися в коридорі ... Трамп і Найвеличніший!
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06.12.2024 21:44 Ответить
лизне лапку макарону а скумбрія цьомкне сукню леді макаронші
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06.12.2024 23:18 Ответить
картина маслом... Ваша!
я мав на увазі, що Трамп буде виходити від Емманюеля а Боневтік буде чекати ... І тут вони попадуть "в кадр"! Якщо не буде дЄрмака в кадрі - то він натискує кнопку
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06.12.2024 23:24 Ответить
Найвеличніший смарагдовий світлофор шукає притулку по Європах?
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06.12.2024 21:46 Ответить
Двійко пи...доболів - це сила!
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06.12.2024 21:48 Ответить
На фото - начебто танго вирішили станцювати..
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06.12.2024 21:52 Ответить
... хорошо, що не вальс!
Не зрозуміло було би - хто "веде"!
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06.12.2024 22:00 Ответить
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06.12.2024 22:02 Ответить
Ну значить 🤡 ше Заходу потрібен ...демонструють українцям свою зацікавленість в зеленському ..як перед виборами того разу . Не всю Україну здав...
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06.12.2024 22:01 Ответить
https://x.com/ukrainiansfirst



https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst


https://x.com/ukrainiansfirst/status/1865080298876113336

Ця картина Ораціо Джентілескі, вона написана майже 400 років тому (1624 - 1625). Зберігається у Луврі. Молода дівчина, одягнена в тканину кольорів прапора України, тримає в руках корони переможених царів-завойовників, які ризикнули посягнути на її волю.
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06.12.2024 22:05 Ответить
Кожен раз, коли згадується ЗЄ у контексті Франції, чомусь одразу згадується Жакуй Пройдоха. 😁

Нехай пробачить мене Крістіан Клавьє...
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06.12.2024 22:11 Ответить
Зеленський та Франція....А мені згадується маршал Петен. Його засудили до страти а потім вирок змінили на довічне ув'язнення
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06.12.2024 22:35 Ответить
Петен не був блазнем та ухилянтом. У Першу Світову чесно та добре воював, а у Другу Світову здувся.

Вибач, але ЗЄ до Петена, як воші до бойового коня.
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06.12.2024 22:41 Ответить
не відкривається(((
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06.12.2024 22:22 Ответить
Я бачу норм. 🙄 мабуть картинка з якогось лівого сайту
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06.12.2024 22:29 Ответить
пусто - без фото
можливо загружається....
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06.12.2024 22:31 Ответить
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06.12.2024 22:36 Ответить
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06.12.2024 22:38 Ответить
наш бідоносець у Версалі? у 19 році горів храм у Парижі, а зара буде біда з Версальским палацем.
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07.12.2024 09:58 Ответить
Добре, правильно.
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08.12.2024 23:18 Ответить
 
 