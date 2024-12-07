Можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижа, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський може використати поїздку до Парижа в суботу для переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters , інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли два неназвані дипломатичні джерела, зараз здійснюються спроби організувати зустріч Зеленського з Трампом. За їхніми словами, плани, ймовірно, не будуть узгоджені "до останньої хвилини", а будь-які переговори матимуть прихований характер.
Також можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа та президента Франції Емманюеля Макрона.
Макрон зустрінеться з Трампом у суботу пізно вдень у президентському палаці, а одразу після цього президент Франції зустрінеться з Зеленським. Не повідомляється, чи зустрінуться Зеленський і Трамп у цей момент, хоча одне джерело повідомило, що тристороння зустріч можлива.
Оскільки у Франції політична криза після відставки уряду в четвер, Макрон сподівається сяяти на міжнародній арені, об’єднавши двох лідерів і продемонструвавши, що Париж відіграє ключову роль у своїй підтримці України та в будь-яких майбутніх переговорах, – заявили дипломати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як же проєк за 400 лямів? Переплата на будматеріалах в 17 разів? Нічого вони в ремонтах не розуміють.
Там буде ціла черга різних європейських, і не тільки політиків, що рватимуться поспілкуватись з Трампом, а дехто буде ще і готовий надати йому прилюдно інтимні послуги, якби лише він звернув увагу. Тому графік в Донні буде напруженим, і зовсім не факт, що він виділить час на Україну. Тим більше він вже дає зрозуміти, що ми для нього зовсім не пріоритет.
Без тексту у ЗЄ повна фігня з рота вилазить.
А хижакі не *******, коли хтось поряд мітить територію. Особливо, коли цей хтось менший, хрипатий та нікчемний.
Осклабится челюсть в гримасе -
Скелет со скелетом столкнется, звеня,
И снова колышется в плясе...
(И. В. Гете, "Пляска мертвецов")