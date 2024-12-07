Можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижа, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський може використати поїздку до Парижа в суботу для переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters , інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли два неназвані дипломатичні джерела, зараз здійснюються спроби організувати зустріч Зеленського з Трампом. За їхніми словами, плани, ймовірно, не будуть узгоджені "до останньої хвилини", а будь-які переговори матимуть прихований характер.

Також можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа та президента Франції Емманюеля Макрона.

Макрон зустрінеться з Трампом у суботу пізно вдень у президентському палаці, а одразу після цього президент Франції зустрінеться з Зеленським. Не повідомляється, чи зустрінуться Зеленський і Трамп у цей момент, хоча одне джерело повідомило, що тристороння зустріч можлива.

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Оскільки у Франції політична криза після відставки уряду в четвер, Макрон сподівається сяяти на міжнародній арені, об’єднавши двох лідерів і продемонструвавши, що Париж відіграє ключову роль у своїй підтримці України та в будь-яких майбутніх переговорах, – заявили дипломати.