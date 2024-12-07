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Новини
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Можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижа, - Reuters

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський може використати поїздку до  Парижа в суботу для переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters , інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли два неназвані дипломатичні джерела, зараз здійснюються спроби організувати зустріч Зеленського з Трампом. За їхніми словами, плани, ймовірно, не будуть узгоджені "до останньої хвилини", а будь-які переговори матимуть прихований характер.

Також можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа та президента Франції Емманюеля Макрона.

Макрон зустрінеться з Трампом у суботу пізно вдень у президентському палаці, а одразу після цього президент Франції зустрінеться з Зеленським. Не повідомляється, чи зустрінуться Зеленський і Трамп у цей момент, хоча одне джерело повідомило, що тристороння зустріч можлива.

Також читайте: Зеленський відвідає церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, де буде присутній Трамп, - Le Monde

Оскільки у Франції політична криза після відставки уряду в четвер, Макрон сподівається сяяти на міжнародній арені, об’єднавши двох лідерів і продемонструвавши, що Париж відіграє ключову роль у своїй підтримці України та в будь-яких майбутніх переговорах, – заявили дипломати.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Франція (3060) Трамп Дональд (5607) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+9
Дикі люди. Зібрали 800, витратили 700....
А як же проєк за 400 лямів? Переплата на будматеріалах в 17 разів? Нічого вони в ремонтах не розуміють.
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07.12.2024 00:24
+8
А хто ж ЗЄ буде тексти писати?
Без тексту у ЗЄ повна фігня з рота вилазить.
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07.12.2024 00:23
+8
Трамп фрік-хижак.
А хижакі не *******, коли хтось поряд мітить територію. Особливо, коли цей хтось менший, хрипатий та нікчемний.
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07.12.2024 01:00
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Банку вазіліну для Вовчки можу вислати, пишіть адресу
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07.12.2024 00:15 Відповісти
Трамп не очікує від Бідоносця імпічменту до інавгурації? Дарма )))).
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07.12.2024 00:15 Відповісти
Можливі переговори Зеленського і Трампа від час візиту ........??????
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07.12.2024 00:15 Відповісти
Також можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа та ... ПТНа
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07.12.2024 00:18 Відповісти
Відновлення собору стало масштабним проєктом. На реконструкцію зібрали понад 800 мільйонів доларів: кошти переказали 340 меценатів зі 150 країн. Наразі витратили понад 700 мільйонів. Інші кошти підуть на реставрацію прибудови, яка примикає до собору та зводів. Роботи розпочнуться після відкриття собору та триватимуть ще три роки.
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07.12.2024 00:20 Відповісти
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07.12.2024 00:24 Відповісти
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07.12.2024 00:25 Відповісти
Дикі люди. Зібрали 800, витратили 700....
А як же проєк за 400 лямів? Переплата на будматеріалах в 17 разів? Нічого вони в ремонтах не розуміють.
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07.12.2024 00:24 Відповісти
Зеленський візьме участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері. Його зустріч у столиці Франції з Трампом "можлива".
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07.12.2024 05:56 Відповісти
Справедливості ради, зовсім навіть не гарантовано, що Зеленський зможе сказати щось більше ніж "Хелло, май нейм іс Вова"....
Там буде ціла черга різних європейських, і не тільки політиків, що рватимуться поспілкуватись з Трампом, а дехто буде ще і готовий надати йому прилюдно інтимні послуги, якби лише він звернув увагу. Тому графік в Донні буде напруженим, і зовсім не факт, що він виділить час на Україну. Тим більше він вже дає зрозуміти, що ми для нього зовсім не пріоритет.
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07.12.2024 00:23 Відповісти
А хто ж ЗЄ буде тексти писати?
Без тексту у ЗЄ повна фігня з рота вилазить.
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07.12.2024 00:23 Відповісти
он еще писькограй не плохой
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07.12.2024 04:50 Відповісти
і приймає з різних сторін нехило
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07.12.2024 09:30 Відповісти
Там Ейфелева вежа не завалиться? Версаль не згорить? В катакомби нічого не провалиться?
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07.12.2024 00:26 Відповісти
там пожежники хай приготуються.
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07.12.2024 00:27 Відповісти
Об нашого потужного Трамп просто витре ноги ( ото будуть такі переговори)
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07.12.2024 00:42 Відповісти
Розмір має значення
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07.12.2024 00:48 Відповісти
Ну може ЗЄ у мотні Єрмака сховається. 😁
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07.12.2024 00:58 Відповісти
Трамп сам фрік і любить фріків. Може і прокатить
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07.12.2024 00:57 Відповісти
Трамп фрік-хижак.
А хижакі не *******, коли хтось поряд мітить територію. Особливо, коли цей хтось менший, хрипатий та нікчемний.
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07.12.2024 01:00 Відповісти
вот это коксоголая вечеринка намечается уииии
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07.12.2024 04:54 Відповісти
«Согнется колено, вихляет ступня,
Осклабится челюсть в гримасе -
Скелет со скелетом столкнется, звеня,
И снова колышется в плясе...

(И. В. Гете, "Пляска мертвецов")
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07.12.2024 06:01 Відповісти
Ішак шукає бдь-якої можливості пересіктись з Трампом, який відверто ігнорує безтолкового ішака. Провальна екскурсія дєрмака до США не дала жодних резудьтатів. Це чмо настільки набило оскому усім, що вони прийшли до спільного висновку: з цим бездарем війни не виграти і якимось чином треба його позбутись. Ось і шукають та пропонують різні варіанти. В ішака і Ко єдина проблема, яку вони намагаються вирішити: як залишитись при владі та уникнути відповідальностіт за численні злочини.
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07.12.2024 07:30 Відповісти
Трамп не для зустрічі з зЄ туди їде, є важливіші персони, з зЄ може сфоткатись в коридорі
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07.12.2024 08:56 Відповісти
нехай почекає його перед туалетом як клаповуха видра свого часу без котрої тут дохне в борошнах один Сулімаванутий...
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07.12.2024 11:47 Відповісти
Буде крутитися біля сортиру, в надії зловити там Трампа.
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07.12.2024 15:11 Відповісти
 
 