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Новости
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Возможны переговоры Зеленского и Трампа во время визита в Париж, - Reuters

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать поездку в Париж в субботу для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали два неназванных дипломатических источника, сейчас предпринимаются попытки организовать встречу Зеленского с Трампом. По их словам, планы, вероятно, не будут согласованы "до последней минуты", а любые переговоры будут носить скрытый характер.

Также возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон встретится с Трампом в субботу поздно днем в президентском дворце, а сразу после этого президент Франции встретится с Зеленским. Не сообщается, встретятся ли Зеленский и Трамп в этот момент, хотя один источник сообщил, что трехсторонняя встреча возможна.

Также читайте: Зеленский посетит церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, где будет присутствовать Трамп, - Le Monde

Поскольку во Франции политический кризис после отставки правительства в четверг, Макрон надеется сиять на международной арене, объединив двух лидеров и продемонстрировав, что Париж играет ключевую роль в своей поддержке Украины и в любых будущих переговорах, - заявили дипломаты.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Франция (3500) Трамп Дональд (5139) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+9
Дикі люди. Зібрали 800, витратили 700....
А як же проєк за 400 лямів? Переплата на будматеріалах в 17 разів? Нічого вони в ремонтах не розуміють.
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07.12.2024 00:24
+8
А хто ж ЗЄ буде тексти писати?
Без тексту у ЗЄ повна фігня з рота вилазить.
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07.12.2024 00:23
+8
Трамп фрік-хижак.
А хижакі не *******, коли хтось поряд мітить територію. Особливо, коли цей хтось менший, хрипатий та нікчемний.
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07.12.2024 01:00
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Банку вазіліну для Вовчки можу вислати, пишіть адресу
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07.12.2024 00:15 Ответить
Трамп не очікує від Бідоносця імпічменту до інавгурації? Дарма )))).
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07.12.2024 00:15 Ответить
Можливі переговори Зеленського і Трампа від час візиту ........??????
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07.12.2024 00:15 Ответить
Також можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа та ... ПТНа
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07.12.2024 00:18 Ответить
Відновлення собору стало масштабним проєктом. На реконструкцію зібрали понад 800 мільйонів доларів: кошти переказали 340 меценатів зі 150 країн. Наразі витратили понад 700 мільйонів. Інші кошти підуть на реставрацію прибудови, яка примикає до собору та зводів. Роботи розпочнуться після відкриття собору та триватимуть ще три роки.
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07.12.2024 00:20 Ответить
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07.12.2024 00:24 Ответить
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07.12.2024 00:25 Ответить
Дикі люди. Зібрали 800, витратили 700....
А як же проєк за 400 лямів? Переплата на будматеріалах в 17 разів? Нічого вони в ремонтах не розуміють.
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07.12.2024 00:24 Ответить
Зеленський візьме участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері. Його зустріч у столиці Франції з Трампом "можлива".
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07.12.2024 05:56 Ответить
Справедливості ради, зовсім навіть не гарантовано, що Зеленський зможе сказати щось більше ніж "Хелло, май нейм іс Вова"....
Там буде ціла черга різних європейських, і не тільки політиків, що рватимуться поспілкуватись з Трампом, а дехто буде ще і готовий надати йому прилюдно інтимні послуги, якби лише він звернув увагу. Тому графік в Донні буде напруженим, і зовсім не факт, що він виділить час на Україну. Тим більше він вже дає зрозуміти, що ми для нього зовсім не пріоритет.
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07.12.2024 00:23 Ответить
А хто ж ЗЄ буде тексти писати?
Без тексту у ЗЄ повна фігня з рота вилазить.
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07.12.2024 00:23 Ответить
он еще писькограй не плохой
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07.12.2024 04:50 Ответить
і приймає з різних сторін нехило
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07.12.2024 09:30 Ответить
Там Ейфелева вежа не завалиться? Версаль не згорить? В катакомби нічого не провалиться?
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07.12.2024 00:26 Ответить
там пожежники хай приготуються.
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07.12.2024 00:27 Ответить
Об нашого потужного Трамп просто витре ноги ( ото будуть такі переговори)
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07.12.2024 00:42 Ответить
Розмір має значення
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07.12.2024 00:48 Ответить
Ну може ЗЄ у мотні Єрмака сховається. 😁
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07.12.2024 00:58 Ответить
Трамп сам фрік і любить фріків. Може і прокатить
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07.12.2024 00:57 Ответить
Трамп фрік-хижак.
А хижакі не *******, коли хтось поряд мітить територію. Особливо, коли цей хтось менший, хрипатий та нікчемний.
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07.12.2024 01:00 Ответить
вот это коксоголая вечеринка намечается уииии
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07.12.2024 04:54 Ответить
«Согнется колено, вихляет ступня,
Осклабится челюсть в гримасе -
Скелет со скелетом столкнется, звеня,
И снова колышется в плясе...

(И. В. Гете, "Пляска мертвецов")
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07.12.2024 06:01 Ответить
Ішак шукає бдь-якої можливості пересіктись з Трампом, який відверто ігнорує безтолкового ішака. Провальна екскурсія дєрмака до США не дала жодних резудьтатів. Це чмо настільки набило оскому усім, що вони прийшли до спільного висновку: з цим бездарем війни не виграти і якимось чином треба його позбутись. Ось і шукають та пропонують різні варіанти. В ішака і Ко єдина проблема, яку вони намагаються вирішити: як залишитись при владі та уникнути відповідальностіт за численні злочини.
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07.12.2024 07:30 Ответить
Трамп не для зустрічі з зЄ туди їде, є важливіші персони, з зЄ може сфоткатись в коридорі
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07.12.2024 08:56 Ответить
нехай почекає його перед туалетом як клаповуха видра свого часу без котрої тут дохне в борошнах один Сулімаванутий...
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07.12.2024 11:47 Ответить
Буде крутитися біля сортиру, в надії зловити там Трампа.
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07.12.2024 15:11 Ответить
 
 