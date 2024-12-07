Возможны переговоры Зеленского и Трампа во время визита в Париж, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать поездку в Париж в субботу для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали два неназванных дипломатических источника, сейчас предпринимаются попытки организовать встречу Зеленского с Трампом. По их словам, планы, вероятно, не будут согласованы "до последней минуты", а любые переговоры будут носить скрытый характер.

Также возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон встретится с Трампом в субботу поздно днем в президентском дворце, а сразу после этого президент Франции встретится с Зеленским. Не сообщается, встретятся ли Зеленский и Трамп в этот момент, хотя один источник сообщил, что трехсторонняя встреча возможна.

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Поскольку во Франции политический кризис после отставки правительства в четверг, Макрон надеется сиять на международной арене, объединив двух лидеров и продемонстрировав, что Париж играет ключевую роль в своей поддержке Украины и в любых будущих переговорах, - заявили дипломаты.