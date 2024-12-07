Возможны переговоры Зеленского и Трампа во время визита в Париж, - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский может использовать поездку в Париж в субботу для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали два неназванных дипломатических источника, сейчас предпринимаются попытки организовать встречу Зеленского с Трампом. По их словам, планы, вероятно, не будут согласованы "до последней минуты", а любые переговоры будут носить скрытый характер.
Также возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Макрон встретится с Трампом в субботу поздно днем в президентском дворце, а сразу после этого президент Франции встретится с Зеленским. Не сообщается, встретятся ли Зеленский и Трамп в этот момент, хотя один источник сообщил, что трехсторонняя встреча возможна.
Поскольку во Франции политический кризис после отставки правительства в четверг, Макрон надеется сиять на международной арене, объединив двух лидеров и продемонстрировав, что Париж играет ключевую роль в своей поддержке Украины и в любых будущих переговорах, - заявили дипломаты.
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А як же проєк за 400 лямів? Переплата на будматеріалах в 17 разів? Нічого вони в ремонтах не розуміють.
Там буде ціла черга різних європейських, і не тільки політиків, що рватимуться поспілкуватись з Трампом, а дехто буде ще і готовий надати йому прилюдно інтимні послуги, якби лише він звернув увагу. Тому графік в Донні буде напруженим, і зовсім не факт, що він виділить час на Україну. Тим більше він вже дає зрозуміти, що ми для нього зовсім не пріоритет.
Без тексту у ЗЄ повна фігня з рота вилазить.
А хижакі не *******, коли хтось поряд мітить територію. Особливо, коли цей хтось менший, хрипатий та нікчемний.
Осклабится челюсть в гримасе -
Скелет со скелетом столкнется, звеня,
И снова колышется в плясе...
(И. В. Гете, "Пляска мертвецов")