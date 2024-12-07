Шольц після розмови із Трампом: Упевнений, що ми можемо розробити спільну стратегію щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з нещодавно обраним президентом США Дональдом Трампом упевнений, що вони зможуть домовитися про спільну стратегію щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", - сказав Шольц.

Також він зазначив, що розмовляв із обраним президентом США "детально" і що його команда безпосередньо спілкується з радниками Трампа з безпеки.

Також читайте: Шольц про Taurus для України: Не дозволимо бити потужною зброєю по РФ, це буде ескалацією

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва. Під час візиту Шольц повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T та пускові установки для Patriot.