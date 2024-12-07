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Шольц після розмови із Трампом: Упевнений, що ми можемо розробити спільну стратегію щодо України

шольц про розмову із Трампом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з нещодавно обраним президентом США Дональдом Трампом упевнений, що вони зможуть домовитися про спільну стратегію щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", - сказав Шольц.

Також він зазначив, що розмовляв із обраним президентом США "детально" і що його команда безпосередньо спілкується з радниками Трампа з безпеки.

Також читайте: Шольц про Taurus для України: Не дозволимо бити потужною зброєю по РФ, це буде ескалацією

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва. Під час візиту Шольц повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T та пускові установки для Patriot.

Автор: 

Трамп Дональд (5607) Шольц Олаф (1136)


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Вочевидь - ніхрена не домовилися...
Як кажуть - перемовини свідчать про необхідність їх продовження.
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07.12.2024 10:24 Відповісти
Шольцу вже мабуть не світить стратегіі з Трампом розробляти
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07.12.2024 10:28 Відповісти
Цим карликам скрізь треба примазатися.
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07.12.2024 11:05 Відповісти
Я особисто чекаю Трампа в Україні
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07.12.2024 11:18 Відповісти
швидше він в росію приїде
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07.12.2024 11:35 Відповісти
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07.12.2024 12:55 Відповісти
Народ вже сказав що ти шляпа.
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07.12.2024 11:36 Відповісти
Розробити спільну(!) стратегію? Хм... Значить будуть Україну зливати...
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07.12.2024 11:45 Відповісти
От обідно Башару Асаду. У Путіна є супер-пупер-зброя "Орєшнік", що по мощі поступається тільки "Зірці Смерті", але чомусь він її не дає і не рятує свого вірного посіпаку.
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08.12.2024 08:02 Відповісти
 
 