Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц
До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T та пускові установки для Patriot.
Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
Шольц нагадав, що Німеччина вже надала Україні п’ять повних систем IRIS-T, три системи Patriot та понад 50 зенітних самохідних установок Gepard.
За його словами, підтримка протиповітряної оборони України залишається для Німеччини центральною.
Шосту систему IRIS-T буде поставлено в грудні, а також пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків Sea King", - сказав Шольц.
Він також наголосив, що обстріл Росією енергоінфраструктури України "не допустимий", тому Німеччина надала Україні термінову зимову підтримку.
"Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую [російському диктатору Володимиру] Путіну, що Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України стільки, скільки це потрібно", - додав Шольц.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про військову допомогу Україні на 650 млн євро, що є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакету вартістю 1,4 млрд євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Балуєте...