Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц

До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T та пускові установки для Patriot.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц нагадав, що Німеччина вже надала Україні п’ять повних систем IRIS-T, три системи Patriot та понад 50 зенітних самохідних установок Gepard.

За його словами, підтримка протиповітряної оборони України залишається для Німеччини центральною.

Шосту систему IRIS-T буде поставлено в грудні, а також пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків Sea King", - сказав Шольц.

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Він також наголосив, що обстріл Росією енергоінфраструктури України "не допустимий", тому Німеччина надала Україні термінову зимову підтримку.

"Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую [російському диктатору Володимиру] Путіну, що Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України стільки, скільки це потрібно", - додав Шольц.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про військову допомогу Україні на 650 млн євро, що є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакету вартістю 1,4 млрд євро.

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