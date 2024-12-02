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Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц про систему ППО IRIS-T для України

До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T та пускові установки для Patriot.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц нагадав, що Німеччина вже надала Україні п’ять повних систем IRIS-T, три системи Patriot та понад 50 зенітних самохідних установок Gepard.

За його словами, підтримка протиповітряної оборони України залишається для Німеччини центральною.

Шосту систему IRIS-T буде поставлено в грудні, а також пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків Sea King", - сказав Шольц.

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Він також наголосив, що обстріл Росією енергоінфраструктури України "не допустимий", тому Німеччина надала Україні термінову зимову підтримку.

"Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую [російському диктатору Володимиру] Путіну, що Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України стільки, скільки це потрібно", - додав Шольц.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про військову допомогу Україні на 650 млн євро, що є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакету вартістю 1,4 млрд євро.

Читайте також: Системи ППО, танки Leopard 1 та дрони: Міноборони ФРН розповіло про пакет допомоги Україні

Автор: 

Німеччина (7326) ППО (3153) допомога (8300) Шольц Олаф (1135) Patriot (299)


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Топ коментарі
+8
Що до ППО то Німечина передала нам більше чим будь яка країна ,дякуємо німецькому народу та уряду за допомогу, це тисячі врятованих життів українців.
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02.12.2024 18:23
+4
taurus, bitte
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02.12.2024 18:05
+4
А що робить обраний зебілами ЗЕлідор? Далі бикує щодо наших партнерів? Шольц, де наші Тауруси? Байден, де наші Петріоти? Може в когось вистаче мізків та совісті спитати у ЗЕлідора: де наші українські системи Кільчень (аналог Петріота, але дешевші в 6 разів), на які ЗЕлідор не дав грошей в 2019, де наші балістичні ракети Сапсан (на 500 км)? Де були наші САУ Богдана 155мм в лютому 2022? Де були наші ПКР Нептун в лютому 2022? Де були наші РСЗВ Вільха на 130 км в лютому 2022? А наші Стугни де були в лютому 2022? ВСЕ ЦЕ БУЛО В ЗЕЛЕНІЙ ДУПІ, яку наобирав мудрий нарід, який зараз щось предявляє "плахому западу", хоча питати треба з того, кого ви наобирали в 2019 - найвеличнішому ЗЕлідору нашої галактики та її окрєсностєй...
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02.12.2024 18:23
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Аж шосту систему!
Балуєте...
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02.12.2024 17:55 Відповісти
А багато Україна закупила систем ППО за 30 років незалежності? Чи може якогось іншого озброєння?
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02.12.2024 18:33 Відповісти
А хтось передає тільки обіцянки- цяцянки
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02.12.2024 17:57 Відповісти
Ну ось, а то мама да мама. Лисий ще щось шевелить, не мертвий)
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02.12.2024 17:59 Відповісти
taurus, bitte
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02.12.2024 18:05 Відповісти
Що до ППО то Німечина передала нам більше чим будь яка країна ,дякуємо німецькому народу та уряду за допомогу, це тисячі врятованих життів українців.
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02.12.2024 18:23 Відповісти
А що робить обраний зебілами ЗЕлідор? Далі бикує щодо наших партнерів? Шольц, де наші Тауруси? Байден, де наші Петріоти? Може в когось вистаче мізків та совісті спитати у ЗЕлідора: де наші українські системи Кільчень (аналог Петріота, але дешевші в 6 разів), на які ЗЕлідор не дав грошей в 2019, де наші балістичні ракети Сапсан (на 500 км)? Де були наші САУ Богдана 155мм в лютому 2022? Де були наші ПКР Нептун в лютому 2022? Де були наші РСЗВ Вільха на 130 км в лютому 2022? А наші Стугни де були в лютому 2022? ВСЕ ЦЕ БУЛО В ЗЕЛЕНІЙ ДУПІ, яку наобирав мудрий нарід, який зараз щось предявляє "плахому западу", хоча питати треба з того, кого ви наобирали в 2019 - найвеличнішому ЗЕлідору нашої галактики та її окрєсностєй...
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02.12.2024 18:23 Відповісти
Ви ще Кучму запитайте, про ЯО і бомбардувальники…
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02.12.2024 18:35 Відповісти
Кучма, то вже давно минуле. Тоді і війни не було з кацапами. Ми сьогодні запитуємо у Боневтіка: "де наші ракети?" Вони в нас були, їх зробив ще той, якого нарід 73% називав "баригою". То де наші ракети? Де наша симтема ППО ПРО "Кільчень"? Якщо не подобалася "Кільчень", то можливо Боневтік придумав щось інше і краще? А дудки, крім марафону і мародерства армії нічого.
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02.12.2024 19:37 Відповісти
Кучма жив і здоров, і всі його олігархи, які роззброїли країну, і ЗЕ до речі вони поставили на правління, і це було легко, при нашому мудрому наріді, з пам'яттю як у гуппі. Так що дивиться глибше, бо далі носа не бачите.
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02.12.2024 20:18 Відповісти
На Лазурном берегу кстати и на всякий случай в хатке живёт какого то пинь-чука! Даже пешие прогулки совершает, как то поймали в кадр журналюги наши, было в сети. Жизнь удалась. Допускаю даже что и партбилетик сберёг---на память или на всякий случай. Поздно мы все кинулись. теперь только подрочить.
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02.12.2024 20:36 Відповісти
Неее, не так. Державна зрада термінів дії не має, і тут постає питання, а чому всі ці зрадники на свободі, і хто зараз керує країною, виходить послідовники?
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02.12.2024 20:47 Відповісти
Ядерну зброю, ракети і стратегічні бомбардувальники Україна всі до одного передали кацапам, бо то ж "брати".
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02.12.2024 19:38 Відповісти
Олаф, кричи гучніше про ППО, хай людожери поспішать добити нашу нещасну енергосистему. Навіщо це робити?
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02.12.2024 18:35 Відповісти
ОООО, шосту систему поставлять біля конча заспи ! ленка дякує!
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02.12.2024 19:01 Відповісти
Німеччина дякую Богові, що ти є ❤️🇺🇦🇩🇪🙏🏼
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02.12.2024 19:11 Відповісти
 
 