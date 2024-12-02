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Новини Допомога Україні
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Системи ППО, танки Leopard 1 та дрони: Міноборони ФРН розповіло про пакет допомоги Україні

Пакет допомоги Україні від Німеччини: що оголосить Шольц?

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про військову допомогу Україні на 650 млн євро, що є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакету вартістю 1,4 млрд євро.

Про це сказав речник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про постачання, оголошені ще в жовтні цього року в рамках пакета на 1,4 млрд євро", - сказав він.

За словами Мюллера, у пакеті допомоги будуть засоби ППО, наприклад, портативні MANPADS, системи IRIS-T SLS і SLM (за планом залишається передати ще по 1 з названих установок); броньовані машини, як-от: танки Leopard 1, БМП, дрони розвідувальні та перша частина бойових, зимове спорядження, теплогенератори тощо.

Заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер нагадав, що у 2024 році Німеччина виділила на військову допомогу Києву 8 млрд євро, загалом з початку повномасштабного вторгнення уже запланувала 28 млрд євро.

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Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", - зазначив він.

Автор: 

Німеччина (7326) допомога (8300)


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До Шольца мабуть дійшло, що дамбіть бамбас по російським окупантам стане необхідністю виживання Німеттчини
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02.12.2024 14:24 Відповісти
Це мабуть розмова з пукіним пришвидшила це рішення. Але це можно було і в Берліні зробити, які справжні наміри приїзду нам не говорять. Мабуть вмовляє нас на якісь перемовини з орками. Пішла закулісна політика, тим паче на фоні новини про те , що російських чиновників "вчат ь" як подати перемогу над нами.
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02.12.2024 14:27 Відповісти
Мабуть у Німеччині таємна інформація "тече" у Кремль не гірше, ніж в Україні. Тому канцлер і президент обговорюють її бз зайвих вух та очей. Це міжнародна практика. Нетаньягу колись літав на зустріч з президентом США, мабуть з тих самих причин.
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02.12.2024 17:26 Відповісти
Оголосили у жовтні , виділяють у грудні , а прийде у січні
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02.12.2024 14:31 Відповісти
Простроченому - прострочене!
Ги...
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02.12.2024 14:36 Відповісти
TAURUS, Herr Scholz, TAURUS

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02.12.2024 14:51 Відповісти
танки Leopard 1,???
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02.12.2024 15:54 Відповісти
Щойно з'ясувалося, що анонсована канцлером Щольцем військова допомога Україні є частиною обіцяного ще у жовтні великого пакету вартістю 1,4 млрд. євро. Про це, за даними Укрінформу, заявив на брифінгу в Берліні представник міноборони ФРН Мітко Мюллер.
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02.12.2024 16:12 Відповісти
 
 