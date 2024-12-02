Системи ППО, танки Leopard 1 та дрони: Міноборони ФРН розповіло про пакет допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про військову допомогу Україні на 650 млн євро, що є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакету вартістю 1,4 млрд євро.

Про це сказав речник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про постачання, оголошені ще в жовтні цього року в рамках пакета на 1,4 млрд євро", - сказав він.

За словами Мюллера, у пакеті допомоги будуть засоби ППО, наприклад, портативні MANPADS, системи IRIS-T SLS і SLM (за планом залишається передати ще по 1 з названих установок); броньовані машини, як-от: танки Leopard 1, БМП, дрони розвідувальні та перша частина бойових, зимове спорядження, теплогенератори тощо.

Заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер нагадав, що у 2024 році Німеччина виділила на військову допомогу Києву 8 млрд євро, загалом з початку повномасштабного вторгнення уже запланувала 28 млрд євро.

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Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", - зазначив він.