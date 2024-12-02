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Новини Війна
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Бербок про візит до Китаю: Важливо вступити в мирний процес

Бербок назвала мету візиту до Китаю: мирний процес

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, які прибула до Китаю, заявила, що однією з цілей її візиту є мирний процес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки зараз важливо підтримувати Україну, і не менш важливо разом вступити в мирний процес у світі, і тому я тут у Китаї сьогодні", - зазначила вона.

Міністерка провела зустріч із китайським колегою Ван Ї, після якої заявила, що Путін втягує Південно-Східну Азію у війну проти України. Йшлося про залучення військових КНДР до бойових дій на боці РФ.

Глава МЗС ФРН виступає за участь Китаю в припиненні війни в Україні.

Вона зауважила, що Німеччина та Китай розглядають це "з різних точок зору", але "чесний мирний процес потрібен як ніколи раніше".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України.

Напередодні свого візиту до Пекіна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України. Зокрема, вона звинуватила КНР у допомозі Росії зброєю для ведення війни проти України.

Також читайте: Китай на прикладі Росії вивчає, як обійти західні санкції у разі вторгнення на Тайвань, - WSJ

Автор: 

Німеччина (7326) Китай (4517) Анналена Бербок (455) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+2
Вони що,ці тупі європейці,не розуміють,що вузькопикі китайози не хочуть миру та підтримують Засрашку?
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02.12.2024 12:46
+2
Розуміють, але воювати не хочуть і не будуть. Тому роблять хорошу міну при поганій грі.
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02.12.2024 12:52
+2
Якщо б ЄС, для початку, хоч трохи підняв мито на китайський імпорт, то й перекладач не знадобився, бо китайці б миттєво припинили вмикати дурня.
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02.12.2024 13:06
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Вони що,ці тупі європейці,не розуміють,що вузькопикі китайози не хочуть миру та підтримують Засрашку?
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02.12.2024 12:46 Відповісти
Розуміють, але воювати не хочуть і не будуть. Тому роблять хорошу міну при поганій грі.
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02.12.2024 12:52 Відповісти
Важливо не вступити в ......
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02.12.2024 12:53 Відповісти
Ну да. Це якось виглядає, що важлиао встусити у статеві стосунки. А як на мане - більш впжливо закінчити. Позитивно. Бо тривалий акт без закінчення - це не задоволення і навіть не робота, а біда. Про "мирні стосунки" - те ж саме - без досягнення миру то ьолючий процес без кінця.
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02.12.2024 14:25 Відповісти
В Китаї на данний момент можна вступити лише в гівно. Треба спочатку ***** ви1бати (зброї дати і санкції нормальні запровадити) щоб розраховувати у щось пристойне вступати.
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02.12.2024 12:56 Відповісти
так хай хотябы пояснят по чесноку какого хрена германия вступает в мирный процесс по рашистко-украинской войне в долбаном китае!
може и на парочку полезных санкций сподобятся.
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02.12.2024 13:01 Відповісти
Якщо б ЄС, для початку, хоч трохи підняв мито на китайський імпорт, то й перекладач не знадобився, бо китайці б миттєво припинили вмикати дурня.
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02.12.2024 13:06 Відповісти
😊 Думаю, влни б і далі дурня вмикали. Але тим дурнем були б кацапи.
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02.12.2024 14:28 Відповісти
Доді б вже не вмикали, а валяли дурня. ))
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02.12.2024 14:53 Відповісти
Рейтинг партії зелених, до якої належить ця політик найнижчий з 2018 року і складає близько 11 відсотків. Вибори вже скоро і вона не буде мати більше повноважень.
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02.12.2024 13:13 Відповісти
У на в Германии досрочные выборы. Эта тетька, которая дунула в Китай, - бывшая прыгунья на батуте, без образования, оказалась в этом ущербном правительстве по гендерной квоте. Ее подельник по зеленой секте у на сейчас работает министром экономики. Он развалил за три года экономику Германии так, что восстанавливать придется лет тридцать. Он же, прежде чем поехать в Китай, прочитал китайцам лекцию по соблюдению прав человека (по профессии чувак сказочник, без шуток - пишет детские сказки и не имеет никакого представления об экономике). В результате китайцы отменили его встречу с Си, и этот ущербный встречался в каком-то коридоре со второстепенными сотрудниками китайской администрации.
Эти вредители сейчас мечутся ради сохранения шансов хоть на какое-то участие во власти, и они готовы соглашаться с кем угодно, лишь бы завершить войну на любых условиях. Еще полгода назад они пели совсем по-другому, но позвоночника у них нет, они очень гибучие.
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02.12.2024 13:45 Відповісти
 
 