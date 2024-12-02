Бербок про візит до Китаю: Важливо вступити в мирний процес

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, які прибула до Китаю, заявила, що однією з цілей її візиту є мирний процес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки зараз важливо підтримувати Україну, і не менш важливо разом вступити в мирний процес у світі, і тому я тут у Китаї сьогодні", - зазначила вона.

Міністерка провела зустріч із китайським колегою Ван Ї, після якої заявила, що Путін втягує Південно-Східну Азію у війну проти України. Йшлося про залучення військових КНДР до бойових дій на боці РФ.

Глава МЗС ФРН виступає за участь Китаю в припиненні війни в Україні.

Вона зауважила, що Німеччина та Китай розглядають це "з різних точок зору", але "чесний мирний процес потрібен як ніколи раніше".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України.

Напередодні свого візиту до Пекіна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України. Зокрема, вона звинуватила КНР у допомозі Росії зброєю для ведення війни проти України.

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