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Новини Війна
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Бербок звинуватила Китай у постачанні Росії зброї: Пекін протистоїть нашим основним європейським інтересам

Бербок критикує підтримку КНР війни РФ проти України

Напередодні свого візиту до Пекіна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України. Зокрема, вона звинуватила КНР у допомозі Росії зброєю для ведення війни проти України.

Заяву очільниці МЗС Німеччини наводить агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай протистоїть нашим основним європейським інтересам своєю економічною допомогою та допомогою зброєю Росії",- заявивла глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Вона також додала, що "жорстока загарбницька війна Путіна проти України є прямою загрозою для миру в Європі". 

Читайте також: Кожна путінська ракета націлена на безпеку Європи, - Бербок

Bloomberg пише, що Євросоюз хоче  запровадити санкції проти китайських компаній, які могли допомагати росіянам розробляти ударні безпілотники для війни проти України.

Зазначається, що Бербок обговорить це питання зі своїм китайським колегою Ван Ї у Пекіні, куди вона вилітає з дводенним візитом. Також міністерка обговорить гуманітарну ситуацію у Китаї та тарифи ЄС на китайські електромобілі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України. 

Читайте також: Бербок планує відвідати Китай: Говоритиме про війну в Україні

Автор: 

Китай (4575) росія (65098) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+5
То введіть ембарго на китайські товари.
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01.12.2024 22:11
+4
"...як постійний член Ради Безпеки ООН..." Джерело: https://censor.net/ua/n3522856

А нічого, що "постійний член" РадБезу ООН порушив статут цієї організації і вже 11-й рік веде війну проти іншої держави? То норм, "інтереси" не страждають?
Мабуть ще багато часу повинно буде пройти, щоб вони нарешті зрозуміли сутність московії і московитів. А там і до розуміння Китаю вже недалечко буде...
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01.12.2024 21:42
+1
Шоб зараз нагнути Китаи -- світову фабрику - це ж які яиця потрібно мати
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01.12.2024 22:21
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"...протистоїть нашим основним європейським інтересам..."

Якщо переклад точний - то сказано по Фрейду - не принципам, а інтересам - а інтереси вони ж змінюються - завтра вирішать, що "інтересніше" здати Україну з потрохами - то здадуть?
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01.12.2024 21:33 Відповісти
Ну, може серед інтересів є принципи. Принаймні в порядних людей має бути так.
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01.12.2024 22:21 Відповісти
Малувато жовтих викосив короновірус.
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01.12.2024 21:42 Відповісти
"...як постійний член Ради Безпеки ООН..." Джерело: https://censor.net/ua/n3522856

А нічого, що "постійний член" РадБезу ООН порушив статут цієї організації і вже 11-й рік веде війну проти іншої держави? То норм, "інтереси" не страждають?
Мабуть ще багато часу повинно буде пройти, щоб вони нарешті зрозуміли сутність московії і московитів. А там і до розуміння Китаю вже недалечко буде...
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01.12.2024 21:42 Відповісти
Пишуть, що мало вибили рашистських установок РСЗВ у листопаді. Бо закінчились вони у ворога. Майже.
Тому і підключається Китай, щоби допомогти пітьмі технікою і озброєнням через свого тузика Ина.

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01.12.2024 21:45 Відповісти
То введіть ембарго на китайські товари.
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01.12.2024 22:11 Відповісти
Шоб зараз нагнути Китаи -- світову фабрику - це ж які яиця потрібно мати
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01.12.2024 22:21 Відповісти
Великі довбані новини, чи не так?
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01.12.2024 22:25 Відповісти
Бербок звинуватила Китай

Китайозам від того так поплохєло, шо просто піззєц!
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01.12.2024 22:29 Відповісти
У неділю, 1 грудня, Китай розкритикував нещодавно схвалений США продаж зброї Тайваню та пообіцяв у відповідь на ці дії «рішучі контрзаходи»

Про це https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-vows-resolute-countermeasures-after-us-arms-sale-taiwan-2024-12-01/ повідомляє Reuters.

Як зазначається, про схвалення продажу зброї Тайваню США оголосили за кілька годин до того, як президент Тайваню Вільям Лай вирушив з візитом до трьох дипломатичних союзників острова в Тихоокеанському регіоні. Поїздка передбачає зупинки Лая на Гавайських островах і американській території Гуам.

У МЗС Китаю заявили, що продаж зброї острову надсилає «неправильний сигнал» силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також підриває американсько-китайські відносини.

В окремій заяві міністерство наголосило, що Пекін виступає проти будь-якої офіційної взаємодії між США і Тайванем та «рішуче засуджує» Штати за організацію «транзитної зупинки» Лая.
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01.12.2024 22:47 Відповісти
Анналена молодець. І наукові роботи пише, і на батуті гарно стрибає. Без сарказму.

Але от маленьке недопрацювання -- їй слід викликати на килим директорів n*10 німецьких фірм (дуже солідних: від машинобудування і хімпрому до IT), і запитати, на скільки сотень мільярдів євро вони експортували товарів до коммі_китаю. І скільки заводів там побудували.

А ще поцікавитися, чому досьогодні у європейській економіці №1 немає виробництва більш-менш потужних мікропроцесорів.
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01.12.2024 22:47 Відповісти
говорільня...це все...Гунвандони допомагають 3-й рік..а ЄС про це дзвонить іноді
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01.12.2024 23:18 Відповісти
Як вони ці світові політикі , стають політиками ? З таким тормознутим баченням ? Шоб тільки сьогодні вдуплитися ,шо китай вже з х* йлом пів світу поділив ?
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02.12.2024 00:38 Відповісти
 
 