Бербок звинуватила Китай у постачанні Росії зброї: Пекін протистоїть нашим основним європейським інтересам

Напередодні свого візиту до Пекіна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України. Зокрема, вона звинуватила КНР у допомозі Росії зброєю для ведення війни проти України.

Заяву очільниці МЗС Німеччини наводить агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай протистоїть нашим основним європейським інтересам своєю економічною допомогою та допомогою зброєю Росії",- заявивла глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Вона також додала, що "жорстока загарбницька війна Путіна проти України є прямою загрозою для миру в Європі".

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Bloomberg пише, що Євросоюз хоче запровадити санкції проти китайських компаній, які могли допомагати росіянам розробляти ударні безпілотники для війни проти України.

Зазначається, що Бербок обговорить це питання зі своїм китайським колегою Ван Ї у Пекіні, куди вона вилітає з дводенним візитом. Також міністерка обговорить гуманітарну ситуацію у Китаї та тарифи ЄС на китайські електромобілі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України.

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