Бербок о визите в Китай: Важно вступить в мирный процесс

Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Китай, заявила, что одной из целей ее визита является мирный процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, и поэтому я здесь в Китае сегодня", - отметила она.

Министр провела встречу с китайским коллегой Ван И, после которой заявила, что Путин втягивает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Речь шла о привлечении военных КНДР к боевым действиям на стороне РФ.

Глава МИД ФРГ выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине.

Она отметила, что Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".

Ранее СМИ сообщали, что Китай впервые поставил России оружие для войны против Украины.

Накануне своего визита в Пекин министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала поддержку Китаем войны России против Украины. В частности, она обвинила КНР в помощи России оружием для ведения войны против Украины.

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