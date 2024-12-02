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Новости Война
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Бербок о визите в Китай: Важно вступить в мирный процесс

Бербок назвала мету візиту до Китаю: мирний процес

Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Китай, заявила, что одной из целей ее визита является мирный процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, и поэтому я здесь в Китае сегодня", - отметила она.

Министр провела встречу с китайским коллегой Ван И, после которой заявила, что Путин втягивает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Речь шла о привлечении военных КНДР к боевым действиям на стороне РФ.

Глава МИД ФРГ выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине.

Она отметила, что Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".

Ранее СМИ сообщали, что Китай впервые поставил России оружие для войны против Украины.

Накануне своего визита в Пекин министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала поддержку Китаем войны России против Украины. В частности, она обвинила КНР в помощи России оружием для ведения войны против Украины.

Также читайте: Китай на примере России изучает, как обойти западные санкции в случае вторжения на Тайвань, - WSJ

Автор: 

Германия (6949) Китай (2959) Анналена Бербок (348) Ван И (70)


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Топ комментарии
+2
Вони що,ці тупі європейці,не розуміють,що вузькопикі китайози не хочуть миру та підтримують Засрашку?
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02.12.2024 12:46
+2
Розуміють, але воювати не хочуть і не будуть. Тому роблять хорошу міну при поганій грі.
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02.12.2024 12:52
+2
Якщо б ЄС, для початку, хоч трохи підняв мито на китайський імпорт, то й перекладач не знадобився, бо китайці б миттєво припинили вмикати дурня.
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02.12.2024 13:06
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Вони що,ці тупі європейці,не розуміють,що вузькопикі китайози не хочуть миру та підтримують Засрашку?
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02.12.2024 12:46 Ответить
Розуміють, але воювати не хочуть і не будуть. Тому роблять хорошу міну при поганій грі.
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02.12.2024 12:52 Ответить
Важливо не вступити в ......
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02.12.2024 12:53 Ответить
Ну да. Це якось виглядає, що важлиао встусити у статеві стосунки. А як на мане - більш впжливо закінчити. Позитивно. Бо тривалий акт без закінчення - це не задоволення і навіть не робота, а біда. Про "мирні стосунки" - те ж саме - без досягнення миру то ьолючий процес без кінця.
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02.12.2024 14:25 Ответить
В Китаї на данний момент можна вступити лише в гівно. Треба спочатку ***** ви1бати (зброї дати і санкції нормальні запровадити) щоб розраховувати у щось пристойне вступати.
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02.12.2024 12:56 Ответить
так хай хотябы пояснят по чесноку какого хрена германия вступает в мирный процесс по рашистко-украинской войне в долбаном китае!
може и на парочку полезных санкций сподобятся.
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02.12.2024 13:01 Ответить
Якщо б ЄС, для початку, хоч трохи підняв мито на китайський імпорт, то й перекладач не знадобився, бо китайці б миттєво припинили вмикати дурня.
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02.12.2024 13:06 Ответить
😊 Думаю, влни б і далі дурня вмикали. Але тим дурнем були б кацапи.
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02.12.2024 14:28 Ответить
Доді б вже не вмикали, а валяли дурня. ))
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02.12.2024 14:53 Ответить
Рейтинг партії зелених, до якої належить ця політик найнижчий з 2018 року і складає близько 11 відсотків. Вибори вже скоро і вона не буде мати більше повноважень.
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02.12.2024 13:13 Ответить
У на в Германии досрочные выборы. Эта тетька, которая дунула в Китай, - бывшая прыгунья на батуте, без образования, оказалась в этом ущербном правительстве по гендерной квоте. Ее подельник по зеленой секте у на сейчас работает министром экономики. Он развалил за три года экономику Германии так, что восстанавливать придется лет тридцать. Он же, прежде чем поехать в Китай, прочитал китайцам лекцию по соблюдению прав человека (по профессии чувак сказочник, без шуток - пишет детские сказки и не имеет никакого представления об экономике). В результате китайцы отменили его встречу с Си, и этот ущербный встречался в каком-то коридоре со второстепенными сотрудниками китайской администрации.
Эти вредители сейчас мечутся ради сохранения шансов хоть на какое-то участие во власти, и они готовы соглашаться с кем угодно, лишь бы завершить войну на любых условиях. Еще полгода назад они пели совсем по-другому, но позвоночника у них нет, они очень гибучие.
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02.12.2024 13:45 Ответить
 
 