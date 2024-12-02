Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом. ВIДЕО
У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.
Зазначається, що своїм візитом до України Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці України.
"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", - заявив Шольц після прибуття до Києва.
За його словами, Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі", Шольц також висловив надію на швидкі поставки зброї.
"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", - сказав канцлер.
Нагадаємо, напередодні до Києва приїхали Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.
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(P.S. За сценарієм, чувак на кадрі (Ґреґор) -- теж німець.
Ганьба на ганьбі. Тому я не думаю що буде щось хороше з цього візиту. Бо банально влада краде все що можна вкрасти.
Отже ми напередодні ''великого шухеру''.
Не ображайте так "нашого" Наполеончика)
К тому же нам тут нужен дешевый газ, поскольку наши союзнички за океаном продают нам втридорога, из-за чего встают предприятия, а народишко теряет работу и переходит в лагерь Альтернативы для Германии.
Короче, плохо, когда во главе такого государства как Германия оказывается такой вот лысый и его необразованная кодла. Так что ничего хорошего он в Киев не привез. Только желание оставаться у власти хоть в качестве пристяжного при следующем правительстве.
Шольца заберуть з руками і ногами в газпром за такі результати.
Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца до Києва.
Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
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Хтось пістить як дихає.