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Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом. ВIДЕО

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Зазначається, що своїм візитом до України Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці України.

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", - заявив Шольц після прибуття до Києва.

За його словами, Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі", Шольц також висловив надію на швидкі поставки зброї.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", - сказав канцлер.

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Нагадаємо, напередодні до Києва приїхали Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Автор: 

візит (1574) Київ (19423) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+27
Цікава валізка. І сам несе, а не охорона. Ні пуйло, ні наш прастой_парєнь такого не роблять.
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02.12.2024 09:08
+21
А чому це стільки насмішок ,а як би не їхня допомога та інших західних партнерів ,чи спроможня була країни платити зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам ,я вже не кажу про військових ,адже живемо ми не допомогу західних країн.
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02.12.2024 09:29
+20
Если бы не знал, что у Германии нету ядерной бомбы, то подумал бы, что у Шольца в чемодане червона кнопка И никто деду не помогает нести, вон скоко здоровых лбов охраны
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02.12.2024 09:04
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Ядерну валізку від Байдена для України. Несе сам, бо дуже важливий вміст валізки. Навіть охоронцям немає довіри
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02.12.2024 09:41 Відповісти
Ядерний чумаданчик !!!
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02.12.2024 11:08 Відповісти
Если бы не знал, что у Германии нету ядерной бомбы, то подумал бы, что у Шольца в чемодане червона кнопка И никто деду не помогает нести, вон скоко здоровых лбов охраны
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02.12.2024 09:04 Відповісти
То він памперси з собою носить
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02.12.2024 09:06 Відповісти
Цікава валізка. І сам несе, а не охорона. Ні пуйло, ні наш прастой_парєнь такого не роблять.
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02.12.2024 09:08 Відповісти
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02.12.2024 11:43 Відповісти
Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло.
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02.12.2024 11:56 Відповісти
Подивіться "Ронін" -- все зрозумієте

(P.S. За сценарієм, чувак на кадрі (Ґреґор) -- теж німець.
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02.12.2024 12:42 Відповісти
і чумоданчик той же ))))
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02.12.2024 21:58 Відповісти
)
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02.12.2024 12:38 Відповісти
ПУЙЛО СВОЄ ВЖЕ ВІДНОСИВ,ТЕПЕР НЕСЕТЬСЯ В ВАЛІЗКУ,БІОМАТЕРІАЛИ!********!
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02.12.2024 18:37 Відповісти
привіз ваві таурус в сацвояжі та магічного пенделя
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02.12.2024 09:04 Відповісти
Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі''... Але Таурусів не дам, бо буде ескалація...
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02.12.2024 09:04 Відповісти
За такою логікою Орбан теж молоток. Приїхав в Україну, передав чемодан єрмаку, і тепер Дружба прокачує без проблем.
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02.12.2024 09:49 Відповісти
Ну ви и порівняли *** з пальцем
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02.12.2024 13:03 Відповісти
Якесь тривожне передчуття від цього "неоголошеного" візиту...
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02.12.2024 09:06 Відповісти
привет план капитуляции
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02.12.2024 09:19 Відповісти
Гарно узгоджується зі зливом боневтіка та роздачею тисячі
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02.12.2024 12:48 Відповісти
Нам від таких візитів тільки користь. Хай найвеличніші тривожаться.
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02.12.2024 22:40 Відповісти
Десь прочитала що постачальник військового одягу США звинуватив МОУ і нацполіцію у хабарництві і корупції, розірвав угоду з поліцією.
Ганьба на ганьбі. Тому я не думаю що буде щось хороше з цього візиту. Бо банально влада краде все що можна вкрасти.
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02.12.2024 09:10 Відповісти
если б вы были внимательны, то прочитали что в 2023 году на этого "постачальника" из США было заведено уголовное дело
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02.12.2024 09:13 Відповісти
Тою самою нацполіцією, яку вони звинуватили у вимаганні відкату?
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02.12.2024 10:02 Відповісти
в тот раз форма предназначалась ВСУ и она была бракованная P.s. "фирма из США" - это автоматом признак чистоплотности?
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02.12.2024 13:42 Відповісти
Вітаємо 🫶🏼
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02.12.2024 09:13 Відповісти
Поваляє шольца та й поїде.
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02.12.2024 09:15 Відповісти
Шо ж він нам привіз у подарунок у той валізі? Може люлей Вальоді? А може бритву шоб Вальодья нарешті поголився, бо його неголена мирзена свиняча пика Шольцу набридла?
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02.12.2024 09:16 Відповісти
"Мівіна"...
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02.12.2024 09:32 Відповісти
Шольц прибув і не побоявся? Це щось в лісі напевно здох послідній динозавр.
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02.12.2024 09:21 Відповісти
Тепер зрозуміло чому він дзвонив путіну.Сказав що приїде в Київ.попросив не стріляти.Заручився гарантіями а вже потім поставив Зєлю перед фактом що приїде.Старий лисий німецький бздун ...
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02.12.2024 12:54 Відповісти
Канцлер САМ несе свою валізу! А мав би Зе його зустріти і нести.
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02.12.2024 09:23 Відповісти
А чому це стільки насмішок ,а як би не їхня допомога та інших західних партнерів ,чи спроможня була країни платити зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам ,я вже не кажу про військових ,адже живемо ми не допомогу західних країн.
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02.12.2024 09:29 Відповісти
Невже поділить Україну🤨
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02.12.2024 09:30 Відповісти
Невже це можна зробити без згоди незламного Лідора?
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02.12.2024 09:53 Відповісти
Щось вони зачастили. І ще й дубинський ''заспівав''.
Отже ми напередодні ''великого шухеру''.
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02.12.2024 09:32 Відповісти
А знаєте чого вони всі приїздять з неоголошеним и візитами ?це така допомагайка для зеленського , тому шо 🤡 вийти з бункеру сцить ! На люди вийти ...бо розірвуть , разом з охороною !
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02.12.2024 09:36 Відповісти
луиза иди проспись
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02.12.2024 20:30 Відповісти
Не п'ю ,не нюхаю , з хлопцями не гуляю , (бо доросла дуже ) 🙂 , за 🤡 не голосувала і другим не радила ,справжня українка 😉...
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02.12.2024 22:52 Відповісти
цілий канцлер несе сам власну валізу, а в "прастих парєньков" с квартала - особисті прессекретарі, у кожного...
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02.12.2024 09:51 Відповісти
Шольц лише людина, немає особливих мотивів з його точки зору щодо виборчої кампанії у ФРН у січні їхати у Київ, але, мабуть, є мотив порозумітися із Зеленським щодо дзвінка Х-уйлу, оскільки Зеленський не радив йому це робити і розкритикував той дзвінок.
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02.12.2024 09:54 Відповісти
А це точно лідер найбагатшої та однієї з найсильніших країн ЄС? Де бригада охорони? Де купа головорізів у масках?
Не ображайте так "нашого" Наполеончика)
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02.12.2024 11:31 Відповісти
Передвиборча боротьба за 2-е місце в перегонах.
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02.12.2024 12:23 Відповісти
стапона чму привіз?
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02.12.2024 12:26 Відповісти
Шо киллер с кейсом.
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02.12.2024 12:48 Відповісти
Шольц исправит все ошибки лично завалит ***** , все нужно делать самому..
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02.12.2024 12:50 Відповісти
Это коммунистическое мурло с подельниками из секты зеленых раскатало экономику Германии на кирпичи, так что у нас тут в феврале досрочные выборы. Вот они и заметались как тараканы по кухне. Одна полетела в Китай "для организации мирного процесса в Украине", а этот дементный коррупционер, на все вопросы следствия о его художествах на посту министра финансов прошлого правительства отвечающий, что ничего не помнит, побежал стимулировать Зеленского чемоданом с баблом, чтобы тот подписал все и прямо сейчас - остановку боев, потерю территорий, невступление в НАТО, нейтральный статус, неразмещение иностранных баз на своей территории и смутные гарантии безопасности Украины со стороны«отдельных стран НАТО», чтобы в случае чего не вступала в силу 5 статья устава. Все эти планы немецкие СМИ уже тиснули у себя.
К тому же нам тут нужен дешевый газ, поскольку наши союзнички за океаном продают нам втридорога, из-за чего встают предприятия, а народишко теряет работу и переходит в лагерь Альтернативы для Германии.
Короче, плохо, когда во главе такого государства как Германия оказывается такой вот лысый и его необразованная кодла. Так что ничего хорошего он в Киев не привез. Только желание оставаться у власти хоть в качестве пристяжного при следующем правительстве.
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02.12.2024 13:33 Відповісти
нажаль у переважної більшості держав такі клоуни на постах
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02.12.2024 15:33 Відповісти
Приїхав вговарювать прийняти умови росії. Тобто прийняти капітуляцію в гарній упаковці.
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02.12.2024 15:19 Відповісти
У кацапів з надлижковими генами аж піна з пащі летить від візиту шановного Шольца
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02.12.2024 16:01 Відповісти
Виявляється, що в німців таки є "Горіхи", на відміну півтораметрового з його "Орєшками". Може дух рицарів-тевтонів пробуджується накінець?
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02.12.2024 16:24 Відповісти
переобіцяти раніше обіцяне (про 650 млн євро) - ну як же це потужно.

Шольца заберуть з руками і ногами в газпром за такі результати.
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02.12.2024 16:25 Відповісти
DW

Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца до Києва.

Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
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02.12.2024 17:37 Відповісти
ВАЛІЗКА З НАЛОМ ДЛЯ ВАЗа?
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02.12.2024 18:35 Відповісти
У понеділок, 2 грудня, у центрі Києва обмежать рух для авто через візит іноземних делегацій.
=====
Хтось пістить як дихає.
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02.12.2024 19:20 Відповісти
Проездом в московию?
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02.12.2024 19:23 Відповісти
 
 