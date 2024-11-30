Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини, - Шольц про передачу Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца у нібито ризикованій політиці щодо підтримки України, включаючи можливе постачання крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus та ультиматум російському диктатору.

Про це пише Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

На партійній конференції в Берліні німецький канцлер заявив, що Мерц хоче поставити Росії, ядерній державі, ультиматум щодо можливої передачі Taurus Україні.

"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", – сказав очільник уряду Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц після розмови із Зеленським: Німеччина продовжить військову підтримку України

За його словами, "коли йдеться про питання війни й миру, необхідна холодна голова".

Сам Шольц додав, що залишається "твердим і врівноваженим", і громадяни Німеччини можуть на це розраховувати.

Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Читайте також: Понад 60% німців проти надання Україні ракет Taurus, - опитування

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.