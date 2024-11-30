Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини, - Шольц про передачу Taurus Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца у нібито ризикованій політиці щодо підтримки України, включаючи можливе постачання крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus та ультиматум російському диктатору.
Про це пише Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.
На партійній конференції в Берліні німецький канцлер заявив, що Мерц хоче поставити Росії, ядерній державі, ультиматум щодо можливої передачі Taurus Україні.
"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", – сказав очільник уряду Німеччини.
За його словами, "коли йдеться про питання війни й миру, необхідна холодна голова".
Сам Шольц додав, що залишається "твердим і врівноваженим", і громадяни Німеччини можуть на це розраховувати.
Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
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Молодші німці, таки трошки розумніші.
Йди ти слідом за рузьким кораблем,бургер хрєнов!
А разные шольцы пешком постоят, бо они хронически обосрамшись.
і пошепки: місце в раді директорів газпрому ще ж актуальне?
Чи правду дурний Шольц чи прикидається..... хто зна?
До нього вже комсомольська ***** часів ГДР меркель, вже все зробила для путлера, щобвін нічого не боявся! Теперь цій - дійсна марионетка його мамашки меркель.
До мін 100-го калібру, які не вибухають на 20 мільярдів також питань немає? Винні Шольц, Байден, а з січня Трамп, а Бубочка маладєц?
Звичайно я геть не проти, бо ми б мали вдосталь своїх ракет і тоді ще американські, англійські, французські, та ще і німецькі, але ж німці не дураки і бачать, що ми для своєї оборони за 6 років так і не налогодили випуск своїх ракет. То німцям воно потрібно?
Німеччина знаходиться під захистом НАТО, і навіть якби теоретично якась ракета полетіла б у бік, то після того як визначився б її курс, полетіли б ракети на Москву. Тому, якби Х-йло вирішив би перед своєю біологічною смертю, бо це ж вже немічна стара людина, вчинити колективне вбивство багатьох мільйонів людей, головне, в першу чергу, московитів, його пристрелило б своє ж оточення, яке не хоче помирати разом з ним, і сподівається ще пожити вдосталь для свого задоволення після його смерті.
Тому Шольц бреше, коли вдає, що боїться путлерівської ракети.
Може краще називати "моськовська рулетека" - по назві моськовського царства.
Саме саме там ціна життя людини була нізведена до нуля.
Анжела-штаззі-Шмеркель добре йому мозги вправила, разом з напарником-хЙлом
Але таурус буде найкращим рішенням для нас, чомусь Шольц боїться.