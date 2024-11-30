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Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини, - Шольц про передачу Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца у нібито ризикованій політиці щодо підтримки України, включаючи можливе постачання крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus та ультиматум російському диктатору.

Про це пише Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

На партійній конференції в Берліні німецький канцлер заявив, що Мерц хоче поставити Росії, ядерній державі, ультиматум щодо можливої передачі Taurus Україні.

"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", – сказав очільник уряду Німеччини.

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За його словами, "коли йдеться про питання війни й миру, необхідна холодна голова".

Сам Шольц додав, що залишається "твердим і врівноваженим", і громадяни Німеччини можуть на це розраховувати.

Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

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Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Автор: 

Німеччина (7347) Шольц Олаф (1136) Taurus Таурус (37)


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Топ коментарі
+29
Так може віддати РФ Польщу і Прибалку? - ну щоб не злити РФ і не наражати Німеччину, а ще і Фінляндію, а чому б і ні
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30.11.2024 16:23
+25
Йди вже на пенсію, примара лиса, холуй путлєра!
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30.11.2024 16:24
+20
Після таких сцикливих заяв, ***** розуміє, що все робить правильно.
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30.11.2024 16:29
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Так може віддати РФ Польщу і Прибалку? - ну щоб не злити РФ і не наражати Німеччину, а ще і Фінляндію, а чому б і ні
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30.11.2024 16:23 Відповісти
І пів Німеччини віддати взад. Оссі, здається, про це мріють.
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30.11.2024 16:28 Відповісти
Сцикливість - це плід денацифікації німців.
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30.11.2024 17:34 Відповісти
А безпекою України грать в "російську рулетку", шольцу, можна...
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30.11.2024 18:21 Відповісти
У них ще пшеки, брусфер.. а далі шольц..тю тю.вибори. І потім мемуари, як Меркель буде писати і казати, я же придупреждал.

Молодші німці, таки трошки розумніші.
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30.11.2024 19:40 Відповісти
Ну,ну. Чего удивляться если только10% немцев готовы защищать с оружием Германию, в случае нападения на неё. Из бундесфера сейчас идёт большое количество увольнений, чтобы не дай господь придётся воевать.А при Меркель провели опрос в люфтваффе и выявили,что половина вообще чуть ли не готова воевать вместе с Путиным. В общем , немцы хотят только пить пиво с сордельками и готовится к рождеству.
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30.11.2024 20:27 Відповісти
Йди вже на пенсію, примара лиса, холуй путлєра!
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30.11.2024 16:24 Відповісти
ШОЛЬЦ!
Йди ти слідом за рузьким кораблем,бургер хрєнов!
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30.11.2024 16:24 Відповісти
завербований Шольц , не хоче визнати того.що саме куйло грає і з ЄС і з НАТО і з США,а головне з Україною, в "рашистську рулєтку" І в цій грі ,кровопивця і окупант українського народу не перевершений аферист,котрий завжди буде у виграші до тих пір.поки його суперники з ним грають в цю його гру...
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30.11.2024 16:28 Відповісти
Після таких сцикливих заяв, ***** розуміє, що все робить правильно.
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30.11.2024 16:29 Відповісти
Ліверна ковбаса
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30.11.2024 16:29 Відповісти
Это он к тому, что Кенигсбергскую волость надо будет делить между Польшей и Литвой.
А разные шольцы пешком постоят, бо они хронически обосрамшись.
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30.11.2024 16:34 Відповісти
Польща і так отримала дві третини колишньої Східної Прусії, за Потсдамськими домовленостями...
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30.11.2024 18:24 Відповісти
Значит, поделят справедливо, бОльшая часть Литве.
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30.11.2024 21:30 Відповісти
Так, може, ВСЕ - Литві?
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30.11.2024 22:13 Відповісти
Они сами между собой договорятся.
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30.11.2024 22:43 Відповісти
Це мабуть добре, що він вибори програє. Шкода, що чекати довгенько, бо тут кожен день важливий.
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30.11.2024 16:34 Відповісти
Шо сциклива ковбаска ще придумає?
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30.11.2024 16:34 Відповісти
і додав: пуйло може бути спокійним, безпека росії в надійних німецьких руках.

і пошепки: місце в раді директорів газпрому ще ж актуальне?
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30.11.2024 16:40 Відповісти
А Шольц все ''шольцаваляє''
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30.11.2024 16:47 Відповісти
Шольц, так ти вже граєш у неї не надаючи допомогу України у повному обсязі потреб. А виглядає вона "авось не нападе" нелюдь *****, але він нападе якщо його не зупинити.
Чи правду дурний Шольц чи прикидається..... хто зна?
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30.11.2024 16:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Aju5wyQYMfM
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30.11.2024 16:49 Відповісти
Яка противна рожа сикуна!
До нього вже комсомольська ***** часів ГДР меркель, вже все зробила для путлера, щобвін нічого не боявся! Теперь цій - дійсна марионетка його мамашки меркель.
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30.11.2024 16:50 Відповісти
І знову всі напали на Шольца. Краще подякуйте його і Німеччину за величезну допомогу. А Таураси німці зробили для Німеччини, запитуйте про "Нептуни" у Володі Боневтіка, вони майже такі, як Тауруси, чи до нього питань немає? Можливо він брезгдивий до "Нептунів", бо то зробив "барига" і створив купу нових разом з резніковим, умеровим чи даніловим?
До мін 100-го калібру, які не вибухають на 20 мільярдів також питань немає? Винні Шольц, Байден, а з січня Трамп, а Бубочка маладєц?
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30.11.2024 16:51 Відповісти
Якби такі як Шольц виконували свої обіцянки то ні Нептуна, ні міни нам би не знадобилися би.
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30.11.2024 18:08 Відповісти
Тобто у всьому винні союзники, що у міру сил допомагають Україні - але не антимайдановець (=== агент моськовії), що з 2019 закрив фінансування оборонніх проєктів…
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30.11.2024 19:39 Відповісти
Де я написав у всьому ? Але їх вина велика. Чи щось маєш проти цього твердження
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30.11.2024 22:22 Відповісти
А які такі обіцянки мав виконати Шольц? Нагадайте, бо я не пам'ятаю. Чув у 2019 році, що кандидат у президенти Україхни Зеленський зробить в Україні рай і закінчить війну. Вибухи буде чути тільки на весіллях від салютів, а не від кацапських ракет і об'яви на роботу в Україну будуть в Польщі, а не навпаки... То чому замість нашого оборонпрому має нам виготовляти зброю Німеччина?
Звичайно я геть не проти, бо ми б мали вдосталь своїх ракет і тоді ще американські, англійські, французські, та ще і німецькі, але ж німці не дураки і бачать, що ми для своєї оборони за 6 років так і не налогодили випуск своїх ракет. То німцям воно потрібно?
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30.11.2024 20:40 Відповісти
По перше, я написав не Шольц, А ТАКІ ЯК Шольц. А цей список тобі дати, чи ти тільки звинувачувати владу України та її народ можеш
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30.11.2024 22:20 Відповісти
Так, дайте список тих, хто мав виконати перед Україною свої обіцянки.
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01.12.2024 08:04 Відповісти
ніщо так не об'єднує гімнюків, як бажання когось обісрати (с)
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30.11.2024 18:14 Відповісти
Откуда Шольц знает столько рузких пословиц и про рузгую рулетку? Штирлиц шел по улице Берлина и ловил на себе косіе взгляды немцев. Что то в нем выдавало росийского шпийона. То ли буденовка на его голове то ли волочащийся за ним парашют...
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30.11.2024 16:54 Відповісти
У Німеччині живе близько 250 тисяч громадян Росії і, за оцінками, понад мільйон людей російського походження - більшість із них німецькі громадяни.
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30.11.2024 17:00 Відповісти
3 млн
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30.11.2024 17:19 Відповісти
Я взяв данні з вікіпедї, можливо сьогодні кацапів в Німеччині і більше і вони ходять на вибори, бо є громадянами Німеччини, а в душі русскомирці.
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30.11.2024 20:41 Відповісти
Одних тільки казахстанських (поволзьких) німців 3 млн. Вони самі себе називають "русаками" і всі за хуьло. Усі громадяни ФРН. Майже всі прихильники проросійської партії AfD
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01.12.2024 01:53 Відповісти
Захід все вичікує а путлєр тим часом своєю іранською кореиською зброєю гатить по Украіні
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30.11.2024 16:58 Відповісти
У КОГО ЧТО БОЛИТ ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ !)
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30.11.2024 16:59 Відповісти
НЕЛЬЗЯ СЛАБАКА СТАВИТЬ В ГЕРМАНИИ !)
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30.11.2024 17:00 Відповісти
От жеш сцыкло *******.
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30.11.2024 17:05 Відповісти
Просто він лівак, у молодості Шольц був активним марксистом, а такі всі поважають хуьло.
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30.11.2024 17:22 Відповісти
А можна просто ї-ти по кацапам і вся рулетка закінчиться
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30.11.2024 17:14 Відповісти
А я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати у підставного дурня з безпекою Німеччини
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30.11.2024 17:16 Відповісти
Треба Шольцу надіслати великий пакунок памперсів, так сцятися прилюдно це вже якась хвороба.
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30.11.2024 17:16 Відповісти
Наслідок телефонної розмови з бункерним.
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30.11.2024 17:21 Відповісти
ще й орешкін нападе
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30.11.2024 17:26 Відповісти
німецький нетрадиционаліст
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30.11.2024 17:29 Відповісти
Все ж лицемірна Шольц істота.
Німеччина знаходиться під захистом НАТО, і навіть якби теоретично якась ракета полетіла б у бік, то після того як визначився б її курс, полетіли б ракети на Москву. Тому, якби Х-йло вирішив би перед своєю біологічною смертю, бо це ж вже немічна стара людина, вчинити колективне вбивство багатьох мільйонів людей, головне, в першу чергу, московитів, його пристрелило б своє ж оточення, яке не хоче помирати разом з ним, і сподівається ще пожити вдосталь для свого задоволення після його смерті.
Тому Шольц бреше, коли вдає, що боїться путлерівської ракети.
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30.11.2024 17:35 Відповісти
у бік Німеччини, чи інших країн НАТО
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30.11.2024 17:37 Відповісти
Оце сцикуняра!
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30.11.2024 17:39 Відповісти
Чому «російська», а не руська? Чи це труднощі перекладу?
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30.11.2024 17:48 Відповісти
Бо саме «російська рулетка» - на Русі такими дурними забавами не бавились.
Може краще називати "моськовська рулетека" - по назві моськовського царства.
Саме саме там ціна життя людини була нізведена до нуля.
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30.11.2024 19:48 Відповісти
Коричнева лiнiя шольца.
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30.11.2024 18:02 Відповісти
мда
Анжела-штаззі-Шмеркель добре йому мозги вправила, разом з напарником-хЙлом
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30.11.2024 18:14 Відповісти
Яке ж воно ЧМО...
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30.11.2024 18:27 Відповісти
А с безопасностью Украины, стало быть, можно
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30.11.2024 18:30 Відповісти
Шольц хитрий лис, він розуміє, що, якщо буде загравати з росією, то весь рашномовний електорат Німеччини віддасть за нього голоси, а це немало 5 млн. А більше, окрім його виборів, його більше нічого не цікавить. Він хоче цю владу, яку стрімко втрачає.
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30.11.2024 19:01 Відповісти
Таке враження, що у них їх всього пару штук і більше не продукують!!!
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30.11.2024 19:05 Відповісти
А Бисмарк бы сыграл за некуй снедать!
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30.11.2024 19:12 Відповісти
Звичайно дякуємо Німеччині за допомогу Україні.
Але таурус буде найкращим рішенням для нас, чомусь Шольц боїться.
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30.11.2024 19:20 Відповісти
Твоего же деда Шольц руский ваня раздавил танком под Берлином. Давай скорей Украине Таурус! Отомсти за деда!
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30.11.2024 19:26 Відповісти
Як би не лили бруд українці на Шольца, але у Німеччині війни немає. Німеччина в НАТО і їм немає чого боятися, але навіть будучи там, вони мають свої ракети Таурас. А в нас війна і немає вироблених "Нептунів", хоча їх виробництво до виборів Президента налагодили в Україні. Майже ніхто не звинувачує реальних винуватців, які не в Німеччині, а в Україні.
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30.11.2024 21:33 Відповісти
германии нужен новый канцлер а не это ссыкливое чмо которое звонит ***** и получает от него указания!
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30.11.2024 21:35 Відповісти
не розумію мову окупанта
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02.12.2024 00:54 Відповісти
ты и есть оккупант косящий под Украинца!я вашк кремлеботское дерьмо за версту чую!
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02.12.2024 21:19 Відповісти
Вангую: Як тільки Шольц опиниться "за бортом", зразу почне давати поради надати Украіні ТАУРУСИ і почне пояснювати, чому він не зміг цього зробити.
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30.11.2024 22:10 Відповісти
После того как его обозвали ливерной колбасой, он мог вообще помощь Украине шне оказывать.
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30.11.2024 23:02 Відповісти
Срочно переименовать ливерку в браунгшвейскую!
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01.12.2024 07:08 Відповісти
Так він і до ліверної не допомагав, якась вонюча КНДР за рік більше допомоги надала рашці ніж велетенський промисловий ЄС Україні за всю війну
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01.12.2024 10:32 Відповісти
И за таких как Шольц войны начинаются потому что не боятся нападать зная что не будет ответа как надо
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01.12.2024 00:12 Відповісти
Сцикливому шольцу вже час на відпочинок
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01.12.2024 10:30 Відповісти
 
 