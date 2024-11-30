Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии, - Шольц о передаче Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил председателя оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца в якобы рискованной политике по поддержке Украины, включая возможные поставки крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus и ультиматум российскому диктатору.

Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

На партийной конференции в Берлине германский канцлер заявил, что Мерц хочет поставить России, ядерной державе, ультиматум относительно возможной передачи Taurus Украине.

"Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", - сказал глава правительства Германии.

Читайте также: Шольц после разговора с Зеленским: Германия продолжит военную поддержку Украины

По его словам, "когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова".

Сам Шольц добавил, что остается "твердым и уравновешенным", и граждане Германии могут на это рассчитывать.

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Читайте также: Более 60% немцев против предоставления Украине ракет Taurus, - опрос

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.