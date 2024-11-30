Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии, - Шольц о передаче Taurus Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил председателя оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца в якобы рискованной политике по поддержке Украины, включая возможные поставки крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus и ультиматум российскому диктатору.
Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
На партийной конференции в Берлине германский канцлер заявил, что Мерц хочет поставить России, ядерной державе, ультиматум относительно возможной передачи Taurus Украине.
"Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", - сказал глава правительства Германии.
По его словам, "когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова".
Сам Шольц добавил, что остается "твердым и уравновешенным", и граждане Германии могут на это рассчитывать.
Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.
Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
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Молодші німці, таки трошки розумніші.
Йди ти слідом за рузьким кораблем,бургер хрєнов!
А разные шольцы пешком постоят, бо они хронически обосрамшись.
і пошепки: місце в раді директорів газпрому ще ж актуальне?
Чи правду дурний Шольц чи прикидається..... хто зна?
До нього вже комсомольська ***** часів ГДР меркель, вже все зробила для путлера, щобвін нічого не боявся! Теперь цій - дійсна марионетка його мамашки меркель.
До мін 100-го калібру, які не вибухають на 20 мільярдів також питань немає? Винні Шольц, Байден, а з січня Трамп, а Бубочка маладєц?
Звичайно я геть не проти, бо ми б мали вдосталь своїх ракет і тоді ще американські, англійські, французські, та ще і німецькі, але ж німці не дураки і бачать, що ми для своєї оборони за 6 років так і не налогодили випуск своїх ракет. То німцям воно потрібно?
Німеччина знаходиться під захистом НАТО, і навіть якби теоретично якась ракета полетіла б у бік, то після того як визначився б її курс, полетіли б ракети на Москву. Тому, якби Х-йло вирішив би перед своєю біологічною смертю, бо це ж вже немічна стара людина, вчинити колективне вбивство багатьох мільйонів людей, головне, в першу чергу, московитів, його пристрелило б своє ж оточення, яке не хоче помирати разом з ним, і сподівається ще пожити вдосталь для свого задоволення після його смерті.
Тому Шольц бреше, коли вдає, що боїться путлерівської ракети.
Може краще називати "моськовська рулетека" - по назві моськовського царства.
Саме саме там ціна життя людини була нізведена до нуля.
Анжела-штаззі-Шмеркель добре йому мозги вправила, разом з напарником-хЙлом
Але таурус буде найкращим рішенням для нас, чомусь Шольц боїться.