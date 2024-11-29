Шольц после разговора с Зеленским: Германия продолжит военную поддержку Украины

Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Об этом в соцсети Х заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц заверил, что Германия продолжит военную поддержку Украины в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

"Мы продолжим нашу военную поддержку Украины в тесной координации с нашими европейскими и международными партнерами. Я договорился с Владимиром Зеленским, что мы будем оставаться в контакте - также с перспективой возможных путей к справедливому миру",- заявил глава правительства Германии.

Напомним, что 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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