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Шольц после разговора с Зеленским: Германия продолжит военную поддержку Украины

Шольц запевнив у подальшій підтримці України

Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Об этом в соцсети Х заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц заверил, что Германия продолжит военную поддержку Украины в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

"Мы продолжим нашу военную поддержку Украины в тесной координации с нашими европейскими и международными партнерами. Я договорился с Владимиром Зеленским, что мы будем оставаться в контакте - также с перспективой возможных путей к справедливому миру",- заявил глава правительства Германии.

Напомним, что 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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Автор: 

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але я ,як завербований куйлом фріц, буду проти вступу України в НАТО(німецький песик по кличці "олаф" .)
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29.11.2024 21:42 Ответить
Шольц після розмови із Зеленським: Німеччина продовжить військову підтримку України - не зважаючи на зусилля Зеленського з Єрмачком...
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29.11.2024 21:45 Ответить
про підтримку дєрьмака і його зєлі - а ні чі-чирк!
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29.11.2024 21:58 Ответить
 
 