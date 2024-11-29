Шольц рассказал мне о деталях своего звонка Путину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за помощь системами ПВО, в частности Patriot и IRIS-T.

"Благодарен канцлеру за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину.



Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции становились крепче, потому что именно это будет принуждать Россию к настоящему миру", - говорится в сообщении.

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По словам президента, Шольц рассказал о деталях своего звонка Путину.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - подытожил он.

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.