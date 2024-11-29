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Новости Война
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Шольц рассказал мне о деталях своего звонка Путину, - Зеленский

Зеленський провів розмову із Шольцом: розповів про дзвінок Путіну

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за помощь системами ПВО, в частности Patriot и IRIS-T.

"Благодарен канцлеру за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину.

Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции становились крепче, потому что именно это будет принуждать Россию к настоящему миру", - говорится в сообщении.

Также читайте: Шольца выдвинули на должность канцлера: Я обеспечивал, чтобы не было ошибочных решений по Украине

По словам президента, Шольц рассказал о деталях своего звонка Путину.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - подытожил он.

Также читайте: Германия продолжит "осторожный курс" в вопросах войны и мира, - Шольц

Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

Автор: 

Германия (6929) Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+3
Прокинувся?
Отямитися!
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29.11.2024 13:19
+2
"Ну что-что, он согласен забрать меня хоть за долги?!!" (с) БоНеВтік.
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29.11.2024 13:28
+1
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29.11.2024 13:13
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29.11.2024 13:13 Ответить
Шольц розповів мені про деталі свого дзвінка Путіну - тільки шкода, сказав Зеленський, що я прокинувся на самому цікавому моменті.
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29.11.2024 13:16 Ответить
Прокинувся?
Отямитися!
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29.11.2024 13:19 Ответить
Якщо людина спить і бачить рожеві сни - то вона прокидається.
А отямитися Зеленський не здатен - нічим отямлюватися...
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29.11.2024 13:21 Ответить
Але, якось читає...
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29.11.2024 13:23 Ответить
що знав те і довідався
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29.11.2024 13:18 Ответить
от пліткарі.
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29.11.2024 13:19 Ответить
"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - підсумував він.
--------
От вчиться дитина. Що ви ще хочете? Від "просто пєрєстать стрєлять", до "примусити до миру силою".
Але це не точно..., може то просто спічрайтер вміє красиві тексти писати...
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29.11.2024 13:22 Ответить
"Сила дипломатії" це і є "просто пєрєстать стрєлять"
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29.11.2024 14:07 Ответить
Тобто ви у фразі (спічрайтера) "тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити..." - побачили лише слова "сила дипломатії"?
Особисто я бачу весь текст і це не складно.
"Сила дипломатії" це і є "просто пєрєстать стрєлять" - це хибне твердження. Щоби займатися дипломатією не обов'язково припиняти оборонятися від агресора.
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29.11.2024 14:18 Ответить
Я просто узагальнюю. Весь комплекс ознак мене насторожує.
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29.11.2024 14:36 Ответить
Так, загальна картина виглядає не дуже оптимістично. Загальна умовно, бо ми деякі складові не можемо взяти до уваги тому що інформації недостатньо - немає, або вона некоректна.
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29.11.2024 14:44 Ответить
"Ну что-что, он согласен забрать меня хоть за долги?!!" (с) БоНеВтік.
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29.11.2024 13:28 Ответить
На нафіга він йому потрібен
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29.11.2024 13:31 Ответить
Сталася ВЕЛИКА ПОДІЯ - Шольц розповів Зеленському деталі дзвінка Путіну.
Відосик про це Зеля зняв, я думаю?
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29.11.2024 17:13 Ответить
 
 