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Новости Война
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Германия продолжит "осторожный курс" по вопросам войны и мира, - Шольц

Німеччина продовжить обережний курс у питаннях війни та миру

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сохранять "осторожный курс в вопросах войны и мира" в случае переизбрания на пост главы правительства.

Об этом он сообщил в эфире программы Heute Journal на телеканале ZDF, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц отметил, что война в Европе является серьезной темой, которая волнует многих немцев, в том числе и его самого. "В такой войне необходимо хорошо подумать, как быть умными, как действовать осторожно, ... разумно действовать, когда речь идет о войне и мире", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что не согласен с постоянной критикой, которая звучит в течение последних трех лет, мол, Германия делает недостаточно для поддержки Украины. По его словам, ФРГ уже давно стала одним из главных поставщиков помощи для Киева.

Канцлер подчеркнул, что Германия как крупнейший союзник Украины должна придерживаться взвешенной политики. Он упомянул, что передача дальнобойных ракет и разрешения на использование немецкого оружия для атак по территории России не соответствуют этому курсу.

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"Я думаю, что такой курс находит поддержку большинства граждан, и это будет возможным, только если я буду и дальше его представлять", - заявил Шольц.

Глава правительства сказал, что позиция Германии базируется на ее статусе как неядерной державы в центре Европы, которая должна тщательно обдумывать свои действия.

Диалог с Россией и будущее мирных переговоров

Шольц также коснулся критики, связанной с его телефонным разговором с Путиным. Он сказал, что звонок был "ответственным и необходимым" шагом, поскольку диалог остается важным для донесения позиции Германии. Политик подчеркнул, что его разговоры с Путиным никогда не были дружескими и направлены исключительно на четкое сообщение: Германия не прекратит поддерживать Украину.

Канцлер отметил, что Россия должна участвовать в будущих мирных переговорах, ведь только через диалог можно достичь стабильного решения конфликта. На упреки об использовании Украины в своей предвыборной кампании канцлер ответил категорически, назвав подобные заявления "позорными".

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Автор: 

Германия (6943) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+8
З таким підходом можна обережно та потихеньку вже починати мурувати фортифікацію в районі Бранденбурзьких воріт
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26.11.2024 13:03
+7
Це просто злочинна поведінка і божевілля. Вони надіються, що Америка їх прикриє в разі чого. Мерзотні дебіли.
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26.11.2024 13:07
+6
Здається мені: воно - шльондра.
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26.11.2024 13:00
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божечкі..., коли на Берлін полетять ракети, Щольц подзвонить путлєру й спитає - а ви точно на нас напали...
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26.11.2024 12:58 Ответить
А прокатить обережнии курс на перевиборах?
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26.11.2024 12:59 Ответить
Здається мені: воно - шльондра.
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26.11.2024 13:00 Ответить
моя ти,*****,кицюня...
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26.11.2024 13:01 Ответить
З таким підходом можна обережно та потихеньку вже починати мурувати фортифікацію в районі Бранденбурзьких воріт
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26.11.2024 13:03 Ответить
"Обережний курс у питаннях війни" - хай собі.

А от "обрежний курс у питаннях миру" - хотілося б докладніше знати, що воно таке.
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26.11.2024 13:04 Ответить
Це коли в сусідів земля під ногами горить, а в тебе поки що ні!
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26.11.2024 13:13 Ответить
Це просто злочинна поведінка і божевілля. Вони надіються, що Америка їх прикриє в разі чого. Мерзотні дебіли.
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26.11.2024 13:07 Ответить
НАТО це бутафорія! Поки вісь зла нарощує виробництво зброї,ці бургери бояться ескалації!
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26.11.2024 13:12 Ответить
Оця позиція слабка призведе до того що про-росіянські політики захоплять європу скоріше ніж кацапська армія.
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26.11.2024 13:13 Ответить
От є такі настільки тупі люди, які думають, що коли курці відрубують голову і вона починає бігати, то у неї ще є шанс"...
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26.11.2024 13:21 Ответить
чемберлен 21 століття. це вже було ( кучма)
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26.11.2024 13:23 Ответить
бухгалтер шмЄркєль здувся ....
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26.11.2024 13:31 Ответить
Недовго тобі залишилось із твоєю обережністю...
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26.11.2024 14:01 Ответить
Мало того, что бухгалтер хреновый, так ещё старый дурак...
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26.11.2024 14:59 Ответить
Ті самі граблі, замість того щоб вламати піздюлєй кацапам зараз на території України, ці імпотенти до керують до реальної війни в країнах Балтії, Польщі і т.д.
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26.11.2024 15:12 Ответить
а потім буде, як меркельша з клінтоном мемуари писати і соплі розмазувати, мовляв це ж не ми, це все путін
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26.11.2024 15:19 Ответить
Коли вже він втомиться від того, щоб ганьбитись кожен день. Трясеться як ***** на дощу. Думає, що жалістний вид та завивання про ескалацію допоможе проти озвірілого путлера.
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26.11.2024 16:44 Ответить
 
 