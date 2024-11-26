Німеччина продовжить "обережний курс" у питаннях війни та миру, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв зберігати "обережний курс у питаннях війни та миру" в разі переобрання на посаду голови уряду.

Про це він повідомив в ефірі програми Heute Journal на телеканалі ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц наголосив, що війна в Європі є серйозною темою, яка хвилює багатьох німців, зокрема й його самого. "У такій війні необхідно добре подумати, як бути розумними, як діяти обережно, … розумно діяти, коли йдеться про війну та мир", - наголосив політик.

Він також зазначив, що не погоджується з постійною критикою, яка звучить протягом останніх трьох років, мовляв, Німеччина робить недостатньо для підтримки України. За його словами, ФРН уже давно стала одним із головних постачальників допомоги для Києва.

Канцлер підкреслив, що Німеччина як найбільший союзник України має дотримуватися зваженої політики. Він згадав, що передача далекобійних ракет і дозволи на використання німецької зброї для атак по території Росії не відповідають цьому курсу.

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"Я думаю, що такий курс знаходить підтримку більшості громадян, і це буде можливим, лише якщо я буду й надалі його представляти", - заявив Шольц.

Глава уряду пояснив, що позиція Німеччини базується на її статусі як неядерної держави в центрі Європи, яка має ретельно обдумувати свої дії.

Діалог із Росією та майбутнє мирних переговорів

Шольц також торкнувся критики, пов’язаної з його телефонною розмовою з Путіним. Він пояснив, що дзвінок був "відповідальним та необхідним" кроком, оскільки діалог залишається важливим для донесення позиції Німеччини. Політик підкреслив, що його розмови з Путіним ніколи не були дружніми і спрямовані виключно на чітке повідомлення: Німеччина не припинить підтримувати Україну.

Канцлер зауважив, що Росія має брати участь у майбутніх мирних переговорах, адже тільки через діалог можна досягти стабільного вирішення конфлікту. На закиди про використання України у своїй передвиборчій кампанії канцлер відповів категорично, назвавши подібні заяви "ганебними".

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