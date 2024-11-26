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Новини Війна
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Німеччина продовжить "обережний курс" у питаннях війни та миру, - Шольц

Німеччина продовжить обережний курс у питаннях війни та миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв зберігати "обережний курс у питаннях війни та миру" в разі переобрання на посаду голови уряду.

Про це він повідомив в ефірі програми Heute Journal на телеканалі ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц наголосив, що війна в Європі є серйозною темою, яка хвилює багатьох німців, зокрема й його самого. "У такій війні необхідно добре подумати, як бути розумними, як діяти обережно, … розумно діяти, коли йдеться про війну та мир", - наголосив політик.

Він також зазначив, що не погоджується з постійною критикою, яка звучить протягом останніх трьох років, мовляв, Німеччина робить недостатньо для підтримки України. За його словами, ФРН уже давно стала одним із головних постачальників допомоги для Києва.

Канцлер підкреслив, що Німеччина як найбільший союзник України має дотримуватися зваженої політики. Він згадав, що передача далекобійних ракет і дозволи на використання німецької зброї для атак по території Росії не відповідають цьому курсу.

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"Я думаю, що такий курс знаходить підтримку більшості громадян, і це буде можливим, лише якщо я буду й надалі його представляти", - заявив Шольц. 

Глава уряду пояснив, що позиція Німеччини базується на її статусі як неядерної держави в центрі Європи, яка має ретельно обдумувати свої дії.

Діалог із Росією та майбутнє мирних переговорів

Шольц також торкнувся критики, пов’язаної з його телефонною розмовою з Путіним. Він пояснив, що дзвінок був "відповідальним та необхідним" кроком, оскільки діалог залишається важливим для донесення позиції Німеччини. Політик підкреслив, що його розмови з Путіним ніколи не були дружніми і спрямовані виключно на чітке повідомлення: Німеччина не припинить підтримувати Україну.

Канцлер зауважив, що Росія має брати участь у майбутніх мирних переговорах, адже тільки через діалог можна досягти стабільного вирішення конфлікту. На закиди про використання України у своїй передвиборчій кампанії канцлер відповів категорично, назвавши подібні заяви "ганебними".

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Автор: 

Німеччина (7316) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+8
З таким підходом можна обережно та потихеньку вже починати мурувати фортифікацію в районі Бранденбурзьких воріт
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26.11.2024 13:03
+7
Це просто злочинна поведінка і божевілля. Вони надіються, що Америка їх прикриє в разі чого. Мерзотні дебіли.
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26.11.2024 13:07
+6
Здається мені: воно - шльондра.
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26.11.2024 13:00
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божечкі..., коли на Берлін полетять ракети, Щольц подзвонить путлєру й спитає - а ви точно на нас напали...
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26.11.2024 12:58 Відповісти
А прокатить обережнии курс на перевиборах?
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26.11.2024 12:59 Відповісти
Здається мені: воно - шльондра.
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26.11.2024 13:00 Відповісти
моя ти,*****,кицюня...
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26.11.2024 13:01 Відповісти
З таким підходом можна обережно та потихеньку вже починати мурувати фортифікацію в районі Бранденбурзьких воріт
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26.11.2024 13:03 Відповісти
"Обережний курс у питаннях війни" - хай собі.

А от "обрежний курс у питаннях миру" - хотілося б докладніше знати, що воно таке.
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26.11.2024 13:04 Відповісти
Це коли в сусідів земля під ногами горить, а в тебе поки що ні!
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26.11.2024 13:13 Відповісти
Це просто злочинна поведінка і божевілля. Вони надіються, що Америка їх прикриє в разі чого. Мерзотні дебіли.
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26.11.2024 13:07 Відповісти
НАТО це бутафорія! Поки вісь зла нарощує виробництво зброї,ці бургери бояться ескалації!
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26.11.2024 13:12 Відповісти
Оця позиція слабка призведе до того що про-росіянські політики захоплять європу скоріше ніж кацапська армія.
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26.11.2024 13:13 Відповісти
От є такі настільки тупі люди, які думають, що коли курці відрубують голову і вона починає бігати, то у неї ще є шанс"...
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26.11.2024 13:21 Відповісти
чемберлен 21 століття. це вже було ( кучма)
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26.11.2024 13:23 Відповісти
бухгалтер шмЄркєль здувся ....
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26.11.2024 13:31 Відповісти
Недовго тобі залишилось із твоєю обережністю...
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26.11.2024 14:01 Відповісти
Мало того, что бухгалтер хреновый, так ещё старый дурак...
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26.11.2024 14:59 Відповісти
Ті самі граблі, замість того щоб вламати піздюлєй кацапам зараз на території України, ці імпотенти до керують до реальної війни в країнах Балтії, Польщі і т.д.
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26.11.2024 15:12 Відповісти
а потім буде, як меркельша з клінтоном мемуари писати і соплі розмазувати, мовляв це ж не ми, це все путін
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26.11.2024 15:19 Відповісти
Коли вже він втомиться від того, щоб ганьбитись кожен день. Трясеться як ***** на дощу. Думає, що жалістний вид та завивання про ескалацію допоможе проти озвірілого путлера.
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26.11.2024 16:44 Відповісти
 
 