Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T до кінця року
До кінця нинішнього року Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.
Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України впродовж наступних днів та тижнів, до Різдва",- сказав Фройдінг.
Посадовець зазначив, що упродовж останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.
Також Фройдінг запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії.
"Наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", - заявив німецький посадовець.
Нагадаємо, що у вересні цьогоріч повідомлялося, що загалом Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T.
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