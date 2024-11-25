УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8930 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 636 5

Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T до кінця року

IRIS-T до кінця року буде в Україні

До кінця нинішнього року Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України впродовж наступних днів та тижнів, до Різдва",- сказав Фройдінг.

Посадовець зазначив, що упродовж останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.

Також Фройдінг запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії.

"Наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", - заявив німецький посадовець.

Нагадаємо, що у вересні цьогоріч повідомлялося, що загалом Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Читайте також: Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7349) ППО (3183) допомога (8341)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все ето хорошо но ето путь вникуда. Только обороняющийся рано или поздно проиграет. Нужно бить по рашистским заводам изготовляющим ракеты. Рашисты все равно делают больше ударных ракет чем Европа производит ракет для ПВО уже не говорю что нам от етой кучки поставляют всего пару процентов
показати весь коментар
25.11.2024 23:04 Відповісти
"Ето" може вберегти життя українців. На даному етапі нерішучості Заходу кожна подібна "ета кучка" нам точно зайвою не стане.
показати весь коментар
25.11.2024 23:13 Відповісти
Нужно. Неси чим бити, будемо бити.
показати весь коментар
26.11.2024 00:02 Відповісти
Дякуємо Німеччині!!!
показати весь коментар
26.11.2024 00:00 Відповісти
Це шульц вирішив попіаритись.
показати весь коментар
26.11.2024 07:33 Відповісти
 
 