УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9657 відвідувачів онлайн
Новини
4 042 38

Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну: Розмова не була приємною. Але це було необхідно

Шольц дзвонив Путіну

Телефона розмова з Володимиром Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в ефірі телеканалу ZDF.

Він наголосив, що закликав диктатора РФ припинити війну та  вивести свої війська із території України, а також не сподіватися на зменшення підтримки Києва з боку Заходу.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – сказав канцлер.

Шольц зазначив, що ця розмова була "неприємною", але важливою.

"Це було відповідально і необхідно. Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном знову і знову до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", – заявив Шольц.

Він також зауважив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією стане одним із важливих питань передвиборчої кампанії в Бундестаг.

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

 

Автор: 

путін (23740) Шольц Олаф (1134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Пиріжок з гівном був несмачний, але мені треба було його з'їсти?))))
показати весь коментар
26.11.2024 10:48
+9
Обісрався й виправдовується...
показати весь коментар
26.11.2024 10:47
+4
Цікаво, а Рузвельт звонив гітлеру, наприклад, в 1943 щоб той вивів армію з території Радянського Союзу ???
показати весь коментар
26.11.2024 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обісрався й виправдовується...
показати весь коментар
26.11.2024 10:47 Відповісти
Мені цікаво інше - якою мовою вони говорили?... Справжній Путін німецьку знає... Але останні років п"ятнадцять німці стали помічать, що Путін веде себе так, наче він її "полностью запамятовал"... Першою про це, здається, сказала ще Меркель...
показати весь коментар
26.11.2024 11:36 Відповісти
Може путлер вже не той?
показати весь коментар
26.11.2024 11:44 Відповісти
Не "може" - а ТОЧНО! Ще Людмила Путіна про це говорила... А потім "щезла"... А журналісти підключили експертів-фізіогномістів. І ті за фотографіями обличчя (і особливо - вушної раковини, довели, що Путінів (ще десять років тому), стало шестеро... Я цьому вірю - бо вивчав криміналістику...

- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…

- Что-то наш Владимир Владимирович «сдал»…

- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?

- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…

Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб , уже постарел. А Владимир Владимирович - нет.
показати весь коментар
26.11.2024 12:13 Відповісти
Десь овечку Доллі клонували, а кацапи перевершили - сцаря кілька разів отксерили.
показати весь коментар
26.11.2024 13:04 Відповісти
Те що справжній путін добре знав німецьку ми чули тільки від росіян і це було частиною його піару як "розумного, освідченого і видатного". Насправді путін працював в НДР на посаді чиновника в одній із радянських установ в НДР, але ніяким розвідником він не був. Тим чиновникам досконале володіння мовою НДР не дуже і потрібно було.
показати весь коментар
29.11.2024 13:46 Відповісти
Я щось казав про "розвідника"? Путін починав з "топтуна". Тобто з посади негласного спостерігача. Така людина прикріплювалася до "об"єкту" і ходила непомітно, помічаючи та фіксуючи всі її дії. На таку роль підбиралися "невиразні" люди, непомітні в натовпі... Саме схожі на Путіна... Недарма він мав "псевдо" "Моль"... Потім його перевели на посаду "чиновника", у Німеччину... Сумніваюся, що його з КДБ звільнили - вони працювали під прикриттям "нейтральної" посади... (у посольствах таких від третини до половини співробітників...) Не посли... А якісь "другі секретарі", чи взагалі "непомітні" клерки... І мовою вони повинні були володіть точно... Всі оці "Общества российско-чьей-то дружбы" - саме для цього і утримуються... Вони збирають інформацію на вулицях, перечитують газети, зустрічаються з агентами, обмінюються "пакунками"... Їм - гроші, агенту - щось "матеріальне" (папочку з паперами чи якусь матеріальну річ", вкрадені агентами...)
показати весь коментар
29.11.2024 15:49 Відповісти
Але оскільки він людина не дуже здібна, розмовною мовою володів так собі, а потім і майже зовсім втратив здатність вільно розмовляти. Кажись, в НДР він працював в канцелярії або якомусь архіві
показати весь коментар
30.11.2024 10:06 Відповісти
Я так розумію, Ви, "наталі", з ним були особисто знайомі? Тому можете дать оцінку як його "розумовим здібностям", так і "рівню знання ним німецької мови"... А щодо його діяльності в НДР - так це легко перевірить ... Чи ви Гуглом користуваться не вмієте? Набираємо: "Путін. Діяльність в НДР"... Отримуємо:
У 1985-1990 роках працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD Дрездені , де підтримував зв'язок з генералом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%96 МДБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BC Горстом Бемом Офіційно обіймав посаду завідувача будинком дружби СРСР - НДР https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 1-ї гвардійської танкової дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%92%D0%9D ГРВН . (Саме про таку "кришу" для агентури, я й писав вище)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [ https://www.unian.ua/world/10371876-v-arhivah-shtazi-znayshli-sluzhbove-posvidchennya-putina-foto.html в архіві відділу Штазі в Дрездені знайшли посвідчення Володимира Путіна , яке засвідчує його приналежність до німецької спецслужби. Воно було видане 31 грудня 1985 року і діяло до кінця 1989-го. Як пояснив директор дрезденського відділу архіву колишньої спецслужби НДР Конрад Фельбер, цей документ дозволяв Путіну заходити в будівлю Штазі без перевірок і затримок.
показати весь коментар
30.11.2024 10:27 Відповісти
Само собой, я с этим существом не была знакома, но доверяю мнению тех, кто знал его лично, об этом много материалов было. Естественно кроме Гордона и Илларионова, эти два как раз рассыпались в комплиментах путину. Кроме того, у меня самой на основании всего того, что он говорит и как ведет себя , всех этих его дебильных шуточек и скабрезных похихикиваний, сложилось впечатление о нем как не об очень умном человеке. Что же до того факта, что он работал в Штази... И что? Это не исключает того, что туда и во многие другие структуры , да и высшие эшелоны власти проникают очень разные мягко говоря типы.
показати весь коментар
02.12.2024 00:02 Відповісти
А хто сказав, що ЗАРАЗ у кріслі кремлівському сидить справжній Путін? Саме про це я в своєму першому коментарі й написав... На мою думку, там сидять, міняючись, час від часу, ціла "обойма" "путіних"... Але проблема в тому, що можна підібрать людину зі схожими рисами обличчя (та ще й задіять для цього пластичних хірургів). Можна з цих людей підібрать "екземпляри" з подібним тембром голосу... Але важко помінять їм манеру поведінки і, практично, неможливо змінить "спосіб мислення"... А від останнього ж залежить їх поведінка на публіці...
показати весь коментар
02.12.2024 06:06 Відповісти
Версія щодо декількох путіних вигідна росіянам, я не впевнена що їх декілька. Якщо вони ї є, то це все копії справжнього путіна і виконують всю його злочинну політику.
Нарешті справжній путін, якого так підтримував цивілізований Захід і обожнювали у нас був з самого початку злочинцем. Згадайте як він приходив до влади через вибухи та вбивства опозиції.
показати весь коментар
02.12.2024 10:47 Відповісти
Кому вигідна версія "кількох путіних" - мені однаково... Я вірю ФАКТАМ... А факт полягає в тому, що кацапи морди їм "підрихтували - а про вуха - ЗАБУЛИ!!! А форма вушної раковини у кожної людини ІНДИВІДУАЛЬНА... Це я вам кажу, як людина, що вивчала колись криміналістику... Так от - спеціаоісти виокремили СІМ "путіних" з різними вухами... Я навіть анекдот, з цього приводу, колись написав:

- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
показати весь коментар
02.12.2024 12:37 Відповісти
Пиріжок з гівном був несмачний, але мені треба було його з'їсти?))))
показати весь коментар
26.11.2024 10:48 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2024 10:49 Відповісти
Це був останіи дзвінок Олафа - мабуть буде другии канцлер
показати весь коментар
26.11.2024 10:49 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
26.11.2024 10:49 Відповісти
На цю тему пригадується анекдот.
Приходить гарно вдягнутий Шольц чоловік в бар і замовляє рюмку найдорожчого конʼяку. Випиває. Бармен питає - "а шо за свято"? Чоловік відповідає - "сьогодні в мене був перший в житті мінʼєт". Бармен - "О! З такої нагоди ще одну рюмку за рахунок закладу!" Чоловік - "Ні, дякую, цей смак нічим не перебити...".
показати весь коментар
26.11.2024 10:53 Відповісти
О, ще один анекдот пригадався.
Кохаються якось два гамасєка - ***** і Шольц. ***** напялює Шольца, той верещить. І ***** йому такий "тєрпі! Ти же мужчіна!"
показати весь коментар
26.11.2024 10:57 Відповісти
Нажаль, ***** напялює не тільки Шольца, а вже десятки очільників держав світу.
показати весь коментар
26.11.2024 12:04 Відповісти
Что-то у тебя анекдоты на одну тему...
показати весь коментар
26.11.2024 14:03 Відповісти
Звичайно. Тема - дзвінок Шольца *****. Постити анектоди на інші теми було б офтопом.
показати весь коментар
26.11.2024 17:49 Відповісти
)(уйло нах*** послав Шольца
показати весь коментар
26.11.2024 10:58 Відповісти
Необходимо послать ботаксного Педофильного Шнвря на Х...й и дать таурсы Украине!!!
показати весь коментар
26.11.2024 11:09 Відповісти
Боже, навіщо ти мямлиш, виправдовуєшся. Скажи що так і було, пішли всі нах. Справжнє німецьке чмо.
показати весь коментар
26.11.2024 11:11 Відповісти
Цікаво, а Рузвельт звонив гітлеру, наприклад, в 1943 щоб той вивів армію з території Радянського Союзу ???
показати весь коментар
26.11.2024 11:12 Відповісти
Він, скоріш всього, міг-би зателефонувать йому стосовно окупованої британської території... Там було окуповано не менше одного острова. На ньому був концтабір радянських військовополонених, що будували берегові укріплення... Але Рузвельт цього не зробив...
показати весь коментар
26.11.2024 11:43 Відповісти
Ну Рузвельт поділив Європу на користь кацапів - а це не просто дзвінок по телефону ( хоча Черчіль був проти і Патон також і Монті здається ).
показати весь коментар
26.11.2024 13:01 Відповісти
Але це було необхідно путину
показати весь коментар
26.11.2024 11:17 Відповісти
....щоб повийоб...я.
показати весь коментар
26.11.2024 11:22 Відповісти
Шольц, перестань валяти шольца.
показати весь коментар
26.11.2024 11:32 Відповісти
"...Після цієї розмови Шольц має намір .."

"Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!" (с)
показати весь коментар
26.11.2024 11:47 Відповісти
*********, zasrannaja ''Leberwurst'' - Scholz!
показати весь коментар
26.11.2024 11:57 Відповісти
Незабаром Шольц почне відновлювати північні потоки
показати весь коментар
26.11.2024 12:32 Відповісти
еще раз легитимный
показати весь коментар
26.11.2024 14:59 Відповісти
Насправді Шольц ще раз довів світу який упирок президент рашки. Так що не треба так уж таврувати Шольца.
показати весь коментар
29.11.2024 13:49 Відповісти
 
 