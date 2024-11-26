Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну: Розмова не була приємною. Але це було необхідно

Телефона розмова з Володимиром Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в ефірі телеканалу ZDF.

Він наголосив, що закликав диктатора РФ припинити війну та вивести свої війська із території України, а також не сподіватися на зменшення підтримки Києва з боку Заходу.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – сказав канцлер.

Шольц зазначив, що ця розмова була "неприємною", але важливою.

"Це було відповідально і необхідно. Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном знову і знову до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", – заявив Шольц.

Він також зауважив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією стане одним із важливих питань передвиборчої кампанії в Бундестаг.

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.