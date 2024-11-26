Шольц прокомментировал свой звонок Путину: Разговор не был приятным. Но это было необходимо
Телефонный разговор с Владимиром Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ZDF.
Он подчеркнул, что призвал диктатора РФ прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины, а также не надеяться на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада.
"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", - сказал канцлер.
Шольц отметил, что этот разговор был "неприятным", но важным.
"Это было ответственно и необходимо. Как вы знаете, я встречался с ним перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко дал понять, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону снова и снова до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - заявил Шольц.
Он также отметил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией станет одним из важных вопросов предвыборной кампании в Бундестаг.
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
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- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
- Что-то наш Владимир Владимирович «сдал»…
- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?
- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…
Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб , уже постарел. А Владимир Владимирович - нет.
У 1985-1990 роках працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD Дрездені , де підтримував зв'язок з генералом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%96 МДБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BC Горстом Бемом Офіційно обіймав посаду завідувача будинком дружби СРСР - НДР https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 1-ї гвардійської танкової дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%92%D0%9D ГРВН . (Саме про таку "кришу" для агентури, я й писав вище)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [ https://www.unian.ua/world/10371876-v-arhivah-shtazi-znayshli-sluzhbove-posvidchennya-putina-foto.html в архіві відділу Штазі в Дрездені знайшли посвідчення Володимира Путіна , яке засвідчує його приналежність до німецької спецслужби. Воно було видане 31 грудня 1985 року і діяло до кінця 1989-го. Як пояснив директор дрезденського відділу архіву колишньої спецслужби НДР Конрад Фельбер, цей документ дозволяв Путіну заходити в будівлю Штазі без перевірок і затримок.
Нарешті справжній путін, якого так підтримував цивілізований Захід і обожнювали у нас був з самого початку злочинцем. Згадайте як він приходив до влади через вибухи та вбивства опозиції.
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
Приходить гарно вдягнутий
Шольцчоловік в бар і замовляє рюмку найдорожчого конʼяку. Випиває. Бармен питає - "а шо за свято"? Чоловік відповідає - "сьогодні в мене був перший в житті мінʼєт". Бармен - "О! З такої нагоди ще одну рюмку за рахунок закладу!" Чоловік - "Ні, дякую, цей смак нічим не перебити...".
Кохаються якось два гамасєка - ***** і Шольц. ***** напялює Шольца, той верещить. І ***** йому такий "тєрпі! Ти же мужчіна!"
"Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!" (с)