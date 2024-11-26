РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4491 посетитель онлайн
Новости
4 044 38

Шольц прокомментировал свой звонок Путину: Разговор не был приятным. Но это было необходимо

Шольц дзвонив Путіну

Телефонный разговор с Владимиром Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ZDF.

Он подчеркнул, что призвал диктатора РФ прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины, а также не надеяться на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада.

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", - сказал канцлер.

Шольц отметил, что этот разговор был "неприятным", но важным.

"Это было ответственно и необходимо. Как вы знаете, я встречался с ним перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко дал понять, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону снова и снова до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - заявил Шольц.

Он также отметил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией станет одним из важных вопросов предвыборной кампании в Бундестаг.

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

 

Автор: 

путин владимир (31231) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Пиріжок з гівном був несмачний, але мені треба було його з'їсти?))))
показать весь комментарий
26.11.2024 10:48
+9
Обісрався й виправдовується...
показать весь комментарий
26.11.2024 10:47
+4
Цікаво, а Рузвельт звонив гітлеру, наприклад, в 1943 щоб той вивів армію з території Радянського Союзу ???
показать весь комментарий
26.11.2024 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обісрався й виправдовується...
показать весь комментарий
26.11.2024 10:47 Ответить
Мені цікаво інше - якою мовою вони говорили?... Справжній Путін німецьку знає... Але останні років п"ятнадцять німці стали помічать, що Путін веде себе так, наче він її "полностью запамятовал"... Першою про це, здається, сказала ще Меркель...
показать весь комментарий
26.11.2024 11:36 Ответить
Може путлер вже не той?
показать весь комментарий
26.11.2024 11:44 Ответить
Не "може" - а ТОЧНО! Ще Людмила Путіна про це говорила... А потім "щезла"... А журналісти підключили експертів-фізіогномістів. І ті за фотографіями обличчя (і особливо - вушної раковини, довели, що Путінів (ще десять років тому), стало шестеро... Я цьому вірю - бо вивчав криміналістику...

- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…

- Что-то наш Владимир Владимирович «сдал»…

- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?

- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…

Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб , уже постарел. А Владимир Владимирович - нет.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:13 Ответить
Десь овечку Доллі клонували, а кацапи перевершили - сцаря кілька разів отксерили.
показать весь комментарий
26.11.2024 13:04 Ответить
Те що справжній путін добре знав німецьку ми чули тільки від росіян і це було частиною його піару як "розумного, освідченого і видатного". Насправді путін працював в НДР на посаді чиновника в одній із радянських установ в НДР, але ніяким розвідником він не був. Тим чиновникам досконале володіння мовою НДР не дуже і потрібно було.
показать весь комментарий
29.11.2024 13:46 Ответить
Я щось казав про "розвідника"? Путін починав з "топтуна". Тобто з посади негласного спостерігача. Така людина прикріплювалася до "об"єкту" і ходила непомітно, помічаючи та фіксуючи всі її дії. На таку роль підбиралися "невиразні" люди, непомітні в натовпі... Саме схожі на Путіна... Недарма він мав "псевдо" "Моль"... Потім його перевели на посаду "чиновника", у Німеччину... Сумніваюся, що його з КДБ звільнили - вони працювали під прикриттям "нейтральної" посади... (у посольствах таких від третини до половини співробітників...) Не посли... А якісь "другі секретарі", чи взагалі "непомітні" клерки... І мовою вони повинні були володіть точно... Всі оці "Общества российско-чьей-то дружбы" - саме для цього і утримуються... Вони збирають інформацію на вулицях, перечитують газети, зустрічаються з агентами, обмінюються "пакунками"... Їм - гроші, агенту - щось "матеріальне" (папочку з паперами чи якусь матеріальну річ", вкрадені агентами...)
показать весь комментарий
29.11.2024 15:49 Ответить
Але оскільки він людина не дуже здібна, розмовною мовою володів так собі, а потім і майже зовсім втратив здатність вільно розмовляти. Кажись, в НДР він працював в канцелярії або якомусь архіві
показать весь комментарий
30.11.2024 10:06 Ответить
Я так розумію, Ви, "наталі", з ним були особисто знайомі? Тому можете дать оцінку як його "розумовим здібностям", так і "рівню знання ним німецької мови"... А щодо його діяльності в НДР - так це легко перевірить ... Чи ви Гуглом користуваться не вмієте? Набираємо: "Путін. Діяльність в НДР"... Отримуємо:
У 1985-1990 роках працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD Дрездені , де підтримував зв'язок з генералом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%96 МДБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BC Горстом Бемом Офіційно обіймав посаду завідувача будинком дружби СРСР - НДР https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 1-ї гвардійської танкової дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%92%D0%9D ГРВН . (Саме про таку "кришу" для агентури, я й писав вище)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [ https://www.unian.ua/world/10371876-v-arhivah-shtazi-znayshli-sluzhbove-posvidchennya-putina-foto.html в архіві відділу Штазі в Дрездені знайшли посвідчення Володимира Путіна , яке засвідчує його приналежність до німецької спецслужби. Воно було видане 31 грудня 1985 року і діяло до кінця 1989-го. Як пояснив директор дрезденського відділу архіву колишньої спецслужби НДР Конрад Фельбер, цей документ дозволяв Путіну заходити в будівлю Штазі без перевірок і затримок.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:27 Ответить
Само собой, я с этим существом не была знакома, но доверяю мнению тех, кто знал его лично, об этом много материалов было. Естественно кроме Гордона и Илларионова, эти два как раз рассыпались в комплиментах путину. Кроме того, у меня самой на основании всего того, что он говорит и как ведет себя , всех этих его дебильных шуточек и скабрезных похихикиваний, сложилось впечатление о нем как не об очень умном человеке. Что же до того факта, что он работал в Штази... И что? Это не исключает того, что туда и во многие другие структуры , да и высшие эшелоны власти проникают очень разные мягко говоря типы.
показать весь комментарий
02.12.2024 00:02 Ответить
А хто сказав, що ЗАРАЗ у кріслі кремлівському сидить справжній Путін? Саме про це я в своєму першому коментарі й написав... На мою думку, там сидять, міняючись, час від часу, ціла "обойма" "путіних"... Але проблема в тому, що можна підібрать людину зі схожими рисами обличчя (та ще й задіять для цього пластичних хірургів). Можна з цих людей підібрать "екземпляри" з подібним тембром голосу... Але важко помінять їм манеру поведінки і, практично, неможливо змінить "спосіб мислення"... А від останнього ж залежить їх поведінка на публіці...
показать весь комментарий
02.12.2024 06:06 Ответить
Версія щодо декількох путіних вигідна росіянам, я не впевнена що їх декілька. Якщо вони ї є, то це все копії справжнього путіна і виконують всю його злочинну політику.
Нарешті справжній путін, якого так підтримував цивілізований Захід і обожнювали у нас був з самого початку злочинцем. Згадайте як він приходив до влади через вибухи та вбивства опозиції.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:47 Ответить
Кому вигідна версія "кількох путіних" - мені однаково... Я вірю ФАКТАМ... А факт полягає в тому, що кацапи морди їм "підрихтували - а про вуха - ЗАБУЛИ!!! А форма вушної раковини у кожної людини ІНДИВІДУАЛЬНА... Це я вам кажу, як людина, що вивчала колись криміналістику... Так от - спеціаоісти виокремили СІМ "путіних" з різними вухами... Я навіть анекдот, з цього приводу, колись написав:

- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
показать весь комментарий
02.12.2024 12:37 Ответить
Пиріжок з гівном був несмачний, але мені треба було його з'їсти?))))
показать весь комментарий
26.11.2024 10:48 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2024 10:49 Ответить
Це був останіи дзвінок Олафа - мабуть буде другии канцлер
показать весь комментарий
26.11.2024 10:49 Ответить
Ідіот
показать весь комментарий
26.11.2024 10:49 Ответить
На цю тему пригадується анекдот.
Приходить гарно вдягнутий Шольц чоловік в бар і замовляє рюмку найдорожчого конʼяку. Випиває. Бармен питає - "а шо за свято"? Чоловік відповідає - "сьогодні в мене був перший в житті мінʼєт". Бармен - "О! З такої нагоди ще одну рюмку за рахунок закладу!" Чоловік - "Ні, дякую, цей смак нічим не перебити...".
показать весь комментарий
26.11.2024 10:53 Ответить
О, ще один анекдот пригадався.
Кохаються якось два гамасєка - ***** і Шольц. ***** напялює Шольца, той верещить. І ***** йому такий "тєрпі! Ти же мужчіна!"
показать весь комментарий
26.11.2024 10:57 Ответить
Нажаль, ***** напялює не тільки Шольца, а вже десятки очільників держав світу.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:04 Ответить
Что-то у тебя анекдоты на одну тему...
показать весь комментарий
26.11.2024 14:03 Ответить
Звичайно. Тема - дзвінок Шольца *****. Постити анектоди на інші теми було б офтопом.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:49 Ответить
)(уйло нах*** послав Шольца
показать весь комментарий
26.11.2024 10:58 Ответить
Необходимо послать ботаксного Педофильного Шнвря на Х...й и дать таурсы Украине!!!
показать весь комментарий
26.11.2024 11:09 Ответить
Боже, навіщо ти мямлиш, виправдовуєшся. Скажи що так і було, пішли всі нах. Справжнє німецьке чмо.
показать весь комментарий
26.11.2024 11:11 Ответить
Цікаво, а Рузвельт звонив гітлеру, наприклад, в 1943 щоб той вивів армію з території Радянського Союзу ???
показать весь комментарий
26.11.2024 11:12 Ответить
Він, скоріш всього, міг-би зателефонувать йому стосовно окупованої британської території... Там було окуповано не менше одного острова. На ньому був концтабір радянських військовополонених, що будували берегові укріплення... Але Рузвельт цього не зробив...
показать весь комментарий
26.11.2024 11:43 Ответить
Ну Рузвельт поділив Європу на користь кацапів - а це не просто дзвінок по телефону ( хоча Черчіль був проти і Патон також і Монті здається ).
показать весь комментарий
26.11.2024 13:01 Ответить
Але це було необхідно путину
показать весь комментарий
26.11.2024 11:17 Ответить
....щоб повийоб...я.
показать весь комментарий
26.11.2024 11:22 Ответить
Шольц, перестань валяти шольца.
показать весь комментарий
26.11.2024 11:32 Ответить
"...Після цієї розмови Шольц має намір .."

"Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!" (с)
показать весь комментарий
26.11.2024 11:47 Ответить
*********, zasrannaja ''Leberwurst'' - Scholz!
показать весь комментарий
26.11.2024 11:57 Ответить
Незабаром Шольц почне відновлювати північні потоки
показать весь комментарий
26.11.2024 12:32 Ответить
еще раз легитимный
показать весь комментарий
26.11.2024 14:59 Ответить
Насправді Шольц ще раз довів світу який упирок президент рашки. Так що не треба так уж таврувати Шольца.
показать весь комментарий
29.11.2024 13:49 Ответить
 
 