Шольц прокомментировал свой звонок Путину: Разговор не был приятным. Но это было необходимо

Телефонный разговор с Владимиром Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ZDF.

Он подчеркнул, что призвал диктатора РФ прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины, а также не надеяться на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада.

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", - сказал канцлер.

Шольц отметил, что этот разговор был "неприятным", но важным.

"Это было ответственно и необходимо. Как вы знаете, я встречался с ним перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко дал понять, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону снова и снова до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - заявил Шольц.

Он также отметил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией станет одним из важных вопросов предвыборной кампании в Бундестаг.

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.