Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Отмечается, что своим визитом в Украину Шольц хочет дать понять, что Германия продолжает стоять на ее стороне.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", - заявил Шольц по прибытии в Киев.

По его словам, Германия "будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе", Шольц также выразил надежду на быстрые поставки оружия.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", - сказал канцлер.

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Напомним, накануне в Киев приехали Президент Европейского Совета Антониу Кошта, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.