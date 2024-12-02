Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом
В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.
Отмечается, что своим визитом в Украину Шольц хочет дать понять, что Германия продолжает стоять на ее стороне.
"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", - заявил Шольц по прибытии в Киев.
По его словам, Германия "будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе", Шольц также выразил надежду на быстрые поставки оружия.
"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", - сказал канцлер.
Напомним, накануне в Киев приехали Президент Европейского Совета Антониу Кошта, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.
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(P.S. За сценарієм, чувак на кадрі (Ґреґор) -- теж німець.
Ганьба на ганьбі. Тому я не думаю що буде щось хороше з цього візиту. Бо банально влада краде все що можна вкрасти.
Отже ми напередодні ''великого шухеру''.
Не ображайте так "нашого" Наполеончика)
К тому же нам тут нужен дешевый газ, поскольку наши союзнички за океаном продают нам втридорога, из-за чего встают предприятия, а народишко теряет работу и переходит в лагерь Альтернативы для Германии.
Короче, плохо, когда во главе такого государства как Германия оказывается такой вот лысый и его необразованная кодла. Так что ничего хорошего он в Киев не привез. Только желание оставаться у власти хоть в качестве пристяжного при следующем правительстве.
Шольца заберуть з руками і ногами в газпром за такі результати.
Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца до Києва.
Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
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Хтось пістить як дихає.