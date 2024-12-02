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Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом

Шольц приїхав до Києва

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Отмечается, что своим визитом в Украину Шольц хочет дать понять, что Германия продолжает стоять на ее стороне.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", - заявил Шольц по прибытии в Киев.

По его словам, Германия "будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе", Шольц также выразил надежду на быстрые поставки оружия.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", - сказал канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии, - Шольц о передаче Taurus Украине

Напомним, накануне в Киев приехали Президент Европейского Совета Антониу Кошта, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Автор: 

визит (3080) Киев (25505) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+27
Цікава валізка. І сам несе, а не охорона. Ні пуйло, ні наш прастой_парєнь такого не роблять.
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02.12.2024 09:08
+21
А чому це стільки насмішок ,а як би не їхня допомога та інших західних партнерів ,чи спроможня була країни платити зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам ,я вже не кажу про військових ,адже живемо ми не допомогу західних країн.
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02.12.2024 09:29
+20
Если бы не знал, что у Германии нету ядерной бомбы, то подумал бы, что у Шольца в чемодане червона кнопка И никто деду не помогает нести, вон скоко здоровых лбов охраны
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02.12.2024 09:04
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Ядерну валізку від Байдена для України. Несе сам, бо дуже важливий вміст валізки. Навіть охоронцям немає довіри
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02.12.2024 09:41 Ответить
Ядерний чумаданчик !!!
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02.12.2024 11:08 Ответить
Если бы не знал, что у Германии нету ядерной бомбы, то подумал бы, что у Шольца в чемодане червона кнопка И никто деду не помогает нести, вон скоко здоровых лбов охраны
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02.12.2024 09:04 Ответить
То він памперси з собою носить
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02.12.2024 09:06 Ответить
Цікава валізка. І сам несе, а не охорона. Ні пуйло, ні наш прастой_парєнь такого не роблять.
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02.12.2024 09:08 Ответить
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02.12.2024 11:43 Ответить
Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло.
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02.12.2024 11:56 Ответить
Подивіться "Ронін" -- все зрозумієте

(P.S. За сценарієм, чувак на кадрі (Ґреґор) -- теж німець.
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02.12.2024 12:42 Ответить
і чумоданчик той же ))))
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02.12.2024 21:58 Ответить
)
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02.12.2024 12:38 Ответить
ПУЙЛО СВОЄ ВЖЕ ВІДНОСИВ,ТЕПЕР НЕСЕТЬСЯ В ВАЛІЗКУ,БІОМАТЕРІАЛИ!********!
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02.12.2024 18:37 Ответить
привіз ваві таурус в сацвояжі та магічного пенделя
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02.12.2024 09:04 Ответить
Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі''... Але Таурусів не дам, бо буде ескалація...
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02.12.2024 09:04 Ответить
За такою логікою Орбан теж молоток. Приїхав в Україну, передав чемодан єрмаку, і тепер Дружба прокачує без проблем.
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02.12.2024 09:49 Ответить
Ну ви и порівняли *** з пальцем
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02.12.2024 13:03 Ответить
Якесь тривожне передчуття від цього "неоголошеного" візиту...
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02.12.2024 09:06 Ответить
привет план капитуляции
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02.12.2024 09:19 Ответить
Гарно узгоджується зі зливом боневтіка та роздачею тисячі
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02.12.2024 12:48 Ответить
Нам від таких візитів тільки користь. Хай найвеличніші тривожаться.
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02.12.2024 22:40 Ответить
Десь прочитала що постачальник військового одягу США звинуватив МОУ і нацполіцію у хабарництві і корупції, розірвав угоду з поліцією.
Ганьба на ганьбі. Тому я не думаю що буде щось хороше з цього візиту. Бо банально влада краде все що можна вкрасти.
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02.12.2024 09:10 Ответить
если б вы были внимательны, то прочитали что в 2023 году на этого "постачальника" из США было заведено уголовное дело
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02.12.2024 09:13 Ответить
Тою самою нацполіцією, яку вони звинуватили у вимаганні відкату?
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02.12.2024 10:02 Ответить
в тот раз форма предназначалась ВСУ и она была бракованная P.s. "фирма из США" - это автоматом признак чистоплотности?
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02.12.2024 13:42 Ответить
Вітаємо 🫶🏼
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02.12.2024 09:13 Ответить
Поваляє шольца та й поїде.
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02.12.2024 09:15 Ответить
Шо ж він нам привіз у подарунок у той валізі? Може люлей Вальоді? А може бритву шоб Вальодья нарешті поголився, бо його неголена мирзена свиняча пика Шольцу набридла?
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02.12.2024 09:16 Ответить
"Мівіна"...
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02.12.2024 09:32 Ответить
Шольц прибув і не побоявся? Це щось в лісі напевно здох послідній динозавр.
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02.12.2024 09:21 Ответить
Тепер зрозуміло чому він дзвонив путіну.Сказав що приїде в Київ.попросив не стріляти.Заручився гарантіями а вже потім поставив Зєлю перед фактом що приїде.Старий лисий німецький бздун ...
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02.12.2024 12:54 Ответить
Канцлер САМ несе свою валізу! А мав би Зе його зустріти і нести.
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02.12.2024 09:23 Ответить
А чому це стільки насмішок ,а як би не їхня допомога та інших західних партнерів ,чи спроможня була країни платити зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам ,я вже не кажу про військових ,адже живемо ми не допомогу західних країн.
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02.12.2024 09:29 Ответить
Невже поділить Україну🤨
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02.12.2024 09:30 Ответить
Невже це можна зробити без згоди незламного Лідора?
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02.12.2024 09:53 Ответить
Щось вони зачастили. І ще й дубинський ''заспівав''.
Отже ми напередодні ''великого шухеру''.
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02.12.2024 09:32 Ответить
А знаєте чого вони всі приїздять з неоголошеним и візитами ?це така допомагайка для зеленського , тому шо 🤡 вийти з бункеру сцить ! На люди вийти ...бо розірвуть , разом з охороною !
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02.12.2024 09:36 Ответить
луиза иди проспись
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02.12.2024 20:30 Ответить
Не п'ю ,не нюхаю , з хлопцями не гуляю , (бо доросла дуже ) 🙂 , за 🤡 не голосувала і другим не радила ,справжня українка 😉...
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02.12.2024 22:52 Ответить
цілий канцлер несе сам власну валізу, а в "прастих парєньков" с квартала - особисті прессекретарі, у кожного...
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02.12.2024 09:51 Ответить
Шольц лише людина, немає особливих мотивів з його точки зору щодо виборчої кампанії у ФРН у січні їхати у Київ, але, мабуть, є мотив порозумітися із Зеленським щодо дзвінка Х-уйлу, оскільки Зеленський не радив йому це робити і розкритикував той дзвінок.
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02.12.2024 09:54 Ответить
А це точно лідер найбагатшої та однієї з найсильніших країн ЄС? Де бригада охорони? Де купа головорізів у масках?
Не ображайте так "нашого" Наполеончика)
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02.12.2024 11:31 Ответить
Передвиборча боротьба за 2-е місце в перегонах.
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02.12.2024 12:23 Ответить
стапона чму привіз?
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02.12.2024 12:26 Ответить
Шо киллер с кейсом.
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02.12.2024 12:48 Ответить
Шольц исправит все ошибки лично завалит ***** , все нужно делать самому..
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02.12.2024 12:50 Ответить
Это коммунистическое мурло с подельниками из секты зеленых раскатало экономику Германии на кирпичи, так что у нас тут в феврале досрочные выборы. Вот они и заметались как тараканы по кухне. Одна полетела в Китай "для организации мирного процесса в Украине", а этот дементный коррупционер, на все вопросы следствия о его художествах на посту министра финансов прошлого правительства отвечающий, что ничего не помнит, побежал стимулировать Зеленского чемоданом с баблом, чтобы тот подписал все и прямо сейчас - остановку боев, потерю территорий, невступление в НАТО, нейтральный статус, неразмещение иностранных баз на своей территории и смутные гарантии безопасности Украины со стороны«отдельных стран НАТО», чтобы в случае чего не вступала в силу 5 статья устава. Все эти планы немецкие СМИ уже тиснули у себя.
К тому же нам тут нужен дешевый газ, поскольку наши союзнички за океаном продают нам втридорога, из-за чего встают предприятия, а народишко теряет работу и переходит в лагерь Альтернативы для Германии.
Короче, плохо, когда во главе такого государства как Германия оказывается такой вот лысый и его необразованная кодла. Так что ничего хорошего он в Киев не привез. Только желание оставаться у власти хоть в качестве пристяжного при следующем правительстве.
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02.12.2024 13:33 Ответить
нажаль у переважної більшості держав такі клоуни на постах
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02.12.2024 15:33 Ответить
Приїхав вговарювать прийняти умови росії. Тобто прийняти капітуляцію в гарній упаковці.
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02.12.2024 15:19 Ответить
У кацапів з надлижковими генами аж піна з пащі летить від візиту шановного Шольца
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02.12.2024 16:01 Ответить
Виявляється, що в німців таки є "Горіхи", на відміну півтораметрового з його "Орєшками". Може дух рицарів-тевтонів пробуджується накінець?
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02.12.2024 16:24 Ответить
переобіцяти раніше обіцяне (про 650 млн євро) - ну як же це потужно.

Шольца заберуть з руками і ногами в газпром за такі результати.
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02.12.2024 16:25 Ответить
DW

Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца до Києва.

Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
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02.12.2024 17:37 Ответить
ВАЛІЗКА З НАЛОМ ДЛЯ ВАЗа?
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02.12.2024 18:35 Ответить
У понеділок, 2 грудня, у центрі Києва обмежать рух для авто через візит іноземних делегацій.
=====
Хтось пістить як дихає.
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02.12.2024 19:20 Ответить
Проездом в московию?
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02.12.2024 19:23 Ответить
 
 