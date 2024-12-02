Системы ПВО, танки Leopard 1 и дроны: Минобороны ФРГ рассказало о пакете помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц объявит о военной помощи Украине на 650 млн евро, что является частью обещанного еще в октябре большого пакета стоимостью 1,4 млрд евро.

Об этом сказал представитель Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о поставках, объявленных еще в октябре этого года в рамках пакета на 1,4 млрд евро", - сказал он.

По словам Мюллера, в пакете помощи будут средства ПВО, например, портативные MANPADS, системы IRIS-T SLS и SLM (по плану остается передать еще по 1 из названных установок); бронированные машины, такие как: танки Leopard 1, БМП, дроны разведывательные и первая часть боевых, зимнее снаряжение, теплогенераторы и тому подобное.

Заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер напомнил, что в 2024 году Германия выделила на военную помощь Киеву 8 млрд евро, всего с начала полномасштабного вторжения уже запланировала 28 млрд евро.

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Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", - отметил он.