Германия в декабре передаст Украине шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки для Patriot, - Шольц

До конца 2024 года Украина получит от Германии шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T и пусковые установки для Patriot.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц напомнил, что Германия уже предоставила Украине пять полных систем IRIS-T, три системы Patriot и более 50 зенитных самоходных установок Gepard.

По его словам, поддержка противовоздушной обороны Украины остается для Германии центральной.

Шестая система IRIS-T будет поставлена в декабре, а также пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard. И также в следующем, 2025 году, мы продолжим передавать ПВО, гаубицы, разведывательные дроны, артиллерию, шесть вооруженных вертолетов-поисковиков Sea King", - сказал Шольц.

Читайте также: Работаем над общими взглядами с Шольцом о предоставлении Украине ракет Taurus, - Зеленский

Он также подчеркнул, что обстрел Россией энергоинфраструктуры Украины "не допустим", поэтому Германия предоставила Украине срочную зимнюю поддержку.

"Я сегодня здесь, в Киеве, четко адресую [российскому диктатору Владимиру] Путину, что Германия имеет большую выдержку, и мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько это нужно", - добавил Шольц.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявит о военной помощи Украине на 650 млн евро, что является частью обещанного еще в октябре большого пакета стоимостью 1,4 млрд евро.

Читайте также: Системы ПВО, танки Leopard 1 и дроны: Минобороны ФРГ рассказало о пакете помощи Украине