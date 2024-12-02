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Новости Помощь Украине
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Германия в декабре передаст Украине шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки для Patriot, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц про систему ППО IRIS-T для України

До конца 2024 года Украина получит от Германии шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T и пусковые установки для Patriot.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц напомнил, что Германия уже предоставила Украине пять полных систем IRIS-T, три системы Patriot и более 50 зенитных самоходных установок Gepard.

По его словам, поддержка противовоздушной обороны Украины остается для Германии центральной.

Шестая система IRIS-T будет поставлена в декабре, а также пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard. И также в следующем, 2025 году, мы продолжим передавать ПВО, гаубицы, разведывательные дроны, артиллерию, шесть вооруженных вертолетов-поисковиков Sea King", - сказал Шольц.

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Он также подчеркнул, что обстрел Россией энергоинфраструктуры Украины "не допустим", поэтому Германия предоставила Украине срочную зимнюю поддержку.

"Я сегодня здесь, в Киеве, четко адресую [российскому диктатору Владимиру] Путину, что Германия имеет большую выдержку, и мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько это нужно", - добавил Шольц.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявит о военной помощи Украине на 650 млн евро, что является частью обещанного еще в октябре большого пакета стоимостью 1,4 млрд евро.

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Автор: 

Германия (6949) ПВО (2739) помощь (7794) Шольц Олаф (906) Patriot (274)


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Топ комментарии
+8
Що до ППО то Німечина передала нам більше чим будь яка країна ,дякуємо німецькому народу та уряду за допомогу, це тисячі врятованих життів українців.
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02.12.2024 18:23
+4
taurus, bitte
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02.12.2024 18:05
+4
А що робить обраний зебілами ЗЕлідор? Далі бикує щодо наших партнерів? Шольц, де наші Тауруси? Байден, де наші Петріоти? Може в когось вистаче мізків та совісті спитати у ЗЕлідора: де наші українські системи Кільчень (аналог Петріота, але дешевші в 6 разів), на які ЗЕлідор не дав грошей в 2019, де наші балістичні ракети Сапсан (на 500 км)? Де були наші САУ Богдана 155мм в лютому 2022? Де були наші ПКР Нептун в лютому 2022? Де були наші РСЗВ Вільха на 130 км в лютому 2022? А наші Стугни де були в лютому 2022? ВСЕ ЦЕ БУЛО В ЗЕЛЕНІЙ ДУПІ, яку наобирав мудрий нарід, який зараз щось предявляє "плахому западу", хоча питати треба з того, кого ви наобирали в 2019 - найвеличнішому ЗЕлідору нашої галактики та її окрєсностєй...
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02.12.2024 18:23
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Аж шосту систему!
Балуєте...
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02.12.2024 17:55 Ответить
А багато Україна закупила систем ППО за 30 років незалежності? Чи може якогось іншого озброєння?
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02.12.2024 18:33 Ответить
А хтось передає тільки обіцянки- цяцянки
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02.12.2024 17:57 Ответить
Ну ось, а то мама да мама. Лисий ще щось шевелить, не мертвий)
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02.12.2024 17:59 Ответить
taurus, bitte
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02.12.2024 18:05 Ответить
Що до ППО то Німечина передала нам більше чим будь яка країна ,дякуємо німецькому народу та уряду за допомогу, це тисячі врятованих життів українців.
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02.12.2024 18:23 Ответить
А що робить обраний зебілами ЗЕлідор? Далі бикує щодо наших партнерів? Шольц, де наші Тауруси? Байден, де наші Петріоти? Може в когось вистаче мізків та совісті спитати у ЗЕлідора: де наші українські системи Кільчень (аналог Петріота, але дешевші в 6 разів), на які ЗЕлідор не дав грошей в 2019, де наші балістичні ракети Сапсан (на 500 км)? Де були наші САУ Богдана 155мм в лютому 2022? Де були наші ПКР Нептун в лютому 2022? Де були наші РСЗВ Вільха на 130 км в лютому 2022? А наші Стугни де були в лютому 2022? ВСЕ ЦЕ БУЛО В ЗЕЛЕНІЙ ДУПІ, яку наобирав мудрий нарід, який зараз щось предявляє "плахому западу", хоча питати треба з того, кого ви наобирали в 2019 - найвеличнішому ЗЕлідору нашої галактики та її окрєсностєй...
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02.12.2024 18:23 Ответить
Ви ще Кучму запитайте, про ЯО і бомбардувальники…
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02.12.2024 18:35 Ответить
Кучма, то вже давно минуле. Тоді і війни не було з кацапами. Ми сьогодні запитуємо у Боневтіка: "де наші ракети?" Вони в нас були, їх зробив ще той, якого нарід 73% називав "баригою". То де наші ракети? Де наша симтема ППО ПРО "Кільчень"? Якщо не подобалася "Кільчень", то можливо Боневтік придумав щось інше і краще? А дудки, крім марафону і мародерства армії нічого.
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02.12.2024 19:37 Ответить
Кучма жив і здоров, і всі його олігархи, які роззброїли країну, і ЗЕ до речі вони поставили на правління, і це було легко, при нашому мудрому наріді, з пам'яттю як у гуппі. Так що дивиться глибше, бо далі носа не бачите.
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02.12.2024 20:18 Ответить
На Лазурном берегу кстати и на всякий случай в хатке живёт какого то пинь-чука! Даже пешие прогулки совершает, как то поймали в кадр журналюги наши, было в сети. Жизнь удалась. Допускаю даже что и партбилетик сберёг---на память или на всякий случай. Поздно мы все кинулись. теперь только подрочить.
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02.12.2024 20:36 Ответить
Неее, не так. Державна зрада термінів дії не має, і тут постає питання, а чому всі ці зрадники на свободі, і хто зараз керує країною, виходить послідовники?
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02.12.2024 20:47 Ответить
Ядерну зброю, ракети і стратегічні бомбардувальники Україна всі до одного передали кацапам, бо то ж "брати".
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02.12.2024 19:38 Ответить
Олаф, кричи гучніше про ППО, хай людожери поспішать добити нашу нещасну енергосистему. Навіщо це робити?
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02.12.2024 18:35 Ответить
ОООО, шосту систему поставлять біля конча заспи ! ленка дякує!
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02.12.2024 19:01 Ответить
Німеччина дякую Богові, що ти є ❤️🇺🇦🇩🇪🙏🏼
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02.12.2024 19:11 Ответить
 
 