Работаем над общими взглядами с Шольцом о предоставлении Украине ракет Taurus, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы изменить мнение немецкого канцлера Олафа Шольца относительно предоставления Киеву дальнобойных ракет Taurus.
Об этом он заявил на пресс-конференции с Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский отметил, что на сегодняшних переговорах с Шольцом обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны.
Президент подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.
Как отметил глава государства, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus.
У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Великобритании и США в контексте поставки дальнобойного оружия и его применения.
Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины могли бы использовать ракеты Taurus для уничтожения еще большего количества военных целей в РФ.
Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.
Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
іде геть....
"Вечірня казка від гундоса"