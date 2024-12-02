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Работаем над общими взглядами с Шольцом о предоставлении Украине ракет Taurus, - Зеленский

Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы изменить мнение немецкого канцлера Олафа Шольца относительно предоставления Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Об этом он заявил на пресс-конференции с Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что на сегодняшних переговорах с Шольцом обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.

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Как отметил глава государства, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus.

У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Великобритании и США в контексте поставки дальнобойного оружия и его применения.

Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины могли бы использовать ракеты Taurus для уничтожения еще большего количества военных целей в РФ.

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Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Автор: 

Германия (6949) Зеленский Владимир (20331) Шольц Олаф (906) Taurus (37)


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Топ комментарии
+2
Де Грім-2, де Паляниці, як там справи по 3000 ракетам у 25 - вже підготовку виробництва зробив - чи як 4 міліона дронів на 25 рік - нахріна.
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02.12.2024 17:51
+1
Кріслом в наглядовій раді "Укрзалізниці" Шольца не звабити...
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02.12.2024 17:38
+1
Працюємо над спільними поглядами із Шольцом\
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02.12.2024 17:41
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Правила форума Совет форумчан
Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца до Києва.

Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
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02.12.2024 17:38 Ответить
Кріслом в наглядовій раді "Укрзалізниці" Шольца не звабити...
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02.12.2024 17:38 Ответить
Працюємо над спільними поглядами із Шольцом\
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02.12.2024 17:41 Ответить
піаніст, краще би, ти, грав на піаніно,....
іде геть....
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02.12.2024 17:42 Ответить
потужно і обнадійливо
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02.12.2024 17:43 Ответить
ЗЕлупа під час переговорів виклався на повну: назвав Шольца ліверною ковбасою, зіграв перед ним свою "коронку" хєром на піанінє, кричав хенде хох, та співав "етот дєнь пабєди..." Трускавецька школа дипломатично-циркової майстерності далася взнаки. А потім не кліпнувши оком, зліпивши "вумне лице", ЗЕлупа сказав: "Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас з Шольцем було більше спільного"...
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02.12.2024 17:46 Ответить
Коротше зробив усе можливе щоб замість таурусів нам дали дулю з маком.🤡🤣🤣
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02.12.2024 18:06 Ответить
Несподівано ".. працює над тим, щоб змінити думку німецького канцлера ..." Чому ? Тому що він працює, а не намагається подивитись в очі. Аби ж результат був. А не промова.
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02.12.2024 17:49 Ответить
Де Грім-2, де Паляниці, як там справи по 3000 ракетам у 25 - вже підготовку виробництва зробив - чи як 4 міліона дронів на 25 рік - нахріна.
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02.12.2024 17:51 Ответить
Знову поперло його проти ночі..

"Вечірня казка від гундоса"
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02.12.2024 17:57 Ответить
А де ''Паляниці''?
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02.12.2024 18:08 Ответить
Для таурусів немає літаків. розмова ні про що.
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02.12.2024 19:42 Ответить
 
 