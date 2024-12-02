Работаем над общими взглядами с Шольцом о предоставлении Украине ракет Taurus, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы изменить мнение немецкого канцлера Олафа Шольца относительно предоставления Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Об этом он заявил на пресс-конференции с Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что на сегодняшних переговорах с Шольцом обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.

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Как отметил глава государства, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus.

У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Великобритании и США в контексте поставки дальнобойного оружия и его применения.

Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины могли бы использовать ракеты Taurus для уничтожения еще большего количества военных целей в РФ.

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Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

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