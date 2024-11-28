Европарламент призвал предоставить Украине Taurus и больше Patriot на фоне новой фазы в войне, - резолюция

Депутаты Европарламента призывают международное сообщество принять быстрые и решительные меры в ответ на тревожную эскалацию захватнической войны России против Украины.

В резолюции, принятой в четверг 390 голосами "за", 135 "против" при 52 "воздержавшихся", парламент осудил использование Россией северокорейских войск против украинской армии и испытания ею новых баллистических ракет в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Эти недавние эскалационные шаги являются новой фазой в войне и новым риском для безопасности Европы в целом, утверждают депутаты Европарламента, призывая ЕС и других партнеров Украины отреагировать на них соответствующим образом.

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Настаивая на том, что "никакие переговоры по Украине не могут происходить без Украины", депутаты Европарламента призывают ЕС работать над достижением как можно более широкой международной поддержки Украины и определением мирного решения войны.

Парламент призывает ЕС и государства-члены присоединиться к имплементации украинской "формулы мира" и созданию необходимых условий для проведения второго Саммита по вопросам мира, в том числе путем привлечения стран Глобального Юга.

Осуждая Иран, Беларусь и Северную Корею за военную поддержку России, депутаты Европарламента призывают страны-члены ЕС еще больше усилить режим санкций против этих стран.

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Евродепутаты также призывают Пекин прекратить всю военную помощь или помощь двойного назначения, которую он предоставляет России, добавляя, что отказ изменить курс рискует серьезно повлиять на двусторонние отношения между ЕС и Китаем. Зато Китай мог бы использовать свое значительное влияние на Северную Корею и Россию, чтобы помочь уменьшить напряженность, говорят они.

Резолюция требует от Совета расширить санкции против России, в частности против секторов, имеющих особое экономическое значение, таких как металлургический, ядерный, химический, сельскохозяйственный и банковский секторы, а также против российского сырья.

Евродепутаты просят ЕС и его государства-члены усилить военную поддержку Украины, в том числе путем предоставления самолетов, ракет дальнего радиуса действия, включая ракеты Taurus, современных систем противовоздушной обороны, включая Patriot и SAMP/T и боеприпасов, а также ПЗРК, артиллерии и учебных программ для украинских сил.

Евродепутаты приветствовали решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать новейшие ракетные системы по военным целям на территории России и призывают ЕС и его государства-члены принять аналогичные меры.

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Подчеркивая общий стратегический интерес в поддержке Украины, они призывают ЕС и его государства-члены взаимодействовать с новой администрацией в Вашингтоне для укрепления взаимовыгодного трансатлантического сотрудничества.