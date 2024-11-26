Все замороженные активы России должны пойти на оружие для Украины, - евродепутат Луазо

Около трехсот миллиардов долларов замороженных российских активов необходимо отдать Украине, чтобы она использовала эти средства на вооружение и победила в войне с РФ. Затем эту сумму можно зачислить как репарации России, если последняя откажется их выплачивать.

Своей стратегией победы Украины над РФ французский политик и депутат Европарламента Натали Луазо поделилась в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Следует отметить, что с юридической точки зрения это является правовым решением, контрмерой в ответ на явный акт агрессии. С финансовой точки зрения есть несколько вариантов реализации этой меры", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Еврокомиссии предлагают выделить миллиард евро от замороженных активов России на украинский ОПК

Луазо, которая долгое время возглавляла подкомитет по безопасности и обороне Европарламента, утверждает, что подобную инициативу может взять на себя G7, потому что замороженные активы РФ есть в Европе, Великобритании, в США и Японии.

Она также отвергает опасения европейцев относительно макрофинансовой нестабильности на рынке после такого решения.

"Да, многие беспокоятся о репутации еврозоны, и это вполне оправданная обеспокоенность. Но почему бы, например, не предоставить Украине кредит под залог тех самых замороженных средств, которые Россия должна выплатить в качестве компенсации за военные убытки? Если, как можно предположить, Россия решит не платить, Украина сможет погасить кредит за счет замороженных российских активов", - объясняет она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны обеспечить будущее членство Украины в НАТО, - евродепутат Ауштрявичюс

Конфискованные средства, потраченные на оружие, помогут восстановить преимущество Украины на поле боя и вести переговоры с позиции силы.

"Оборонная промышленность становится более эффективной. Производители говорят нам, что они готовы, и что им не хватает заказов. Но заказы - это финансирование. Мобилизация финансирования, необходимого для вооружения Украины, - это нерв войны, ее суть", - отмечает Луазо.