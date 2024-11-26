Усі заморожені активи Росії мають піти на зброю для України, - євродепутатка Луазо

Близько трьохсот мільярдів доларів заморожених російських активів необхідно віддати Україні, щоб вона використала ці кошти на озброєння та перемогла у війні з РФ. Потім цю суму можна зарахувати як репарації Росії, якщо остання відмовиться їх виплачувати.

Своєю стратегією перемоги України над РФ французька політикиня та депутатка Європарламенту Наталі Луазо поділилась в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Слід зазначити, що з юридичного погляду це є правовим рішенням, контрзаходом у відповідь на явний акт агресії. З фінансового погляду є кілька варіантів реалізації цього заходу", - розповіла вона.

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Луазо, яка тривалий час очолювала підкомітет з безпеки й оборони Європарламенту, твердить, що подібну ініціативу може взяти на себе G7, тому що заморожені активи РФ є в Європі, Великій Британії, у США та Японії.

Вона також відкидає побоювання європейців щодо макрофінансової нестабільності на ринку після такого рішення.

"Так, багато хто турбується про репутацію єврозони, і це цілком виправдана стурбованість. Але чому б, наприклад, не надати Україні кредит під заставу тих самих заморожених коштів, що Росія має сплатити як компенсацію за воєнні збитки? Якщо, як можна передбачити, Росія вирішить не платити, Україна зможе погасити кредит коштом заморожених російських активів", - пояснює вона.

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Конфісковані кошти, витрачені на зброю, допоможуть відновити перевагу України на полі бою та вести переговори з позиції сили.

"Оборонна промисловість стає більш ефективною. Виробники кажуть нам, що вони готові, й що їм бракує замовлень. Але замовлення – це фінансування. Мобілізація фінансування, необхідного для озброєння України, – це нерв війни, її суть", - наголошує Луазо.