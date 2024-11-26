У Єврокомісії пропонують виділити мільярд євро від заморожених активів Росії на український ОПК

Європейський Союз спрямовує надзвичайні надходження від російських активів, заморожених після початку агресії РФ, для посилення обороноздатності України. Зокрема, пропонується 1 млрд євро із другого траншу спрямувати на розвиток української ОПК безпосередньо в Україні.

Про це на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому підтримці України у протидії російській війні, повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Укрінформ.

"Ми мобілізували 1,5 млрд євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів, 90% цього першого траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру для доставки (в Україну) пріоритетного обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, і вперше – на прямі замовлення від української оборонної промисловості.

З наступного траншу, який очікується також в обсязі 1,5 млрд євро, ми запропонували спрямувати 1 млрд євро для української промисловості", – зазначив єврокомісар.

Він нагадав, що з початку російського вторгнення в Україну ЄС мобілізував близько 45,5 млрд євро для військової підтримки, з яких 6,1 млрд були спрямовані через Європейський фонд миру. Це дозволяє ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь, яких вона потребує для відбиття агресії. Зокрема, наразі Україна отримала бойові літаки F-16 завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.

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"Європейський Союз зобов’язався та доставив Україні 1 мільйон артилерійських снарядів. Водночас він наростив оборонне виробництво власної промисловості. Це покращило виробничі спроможності, що не лише допомагає надавати довгострокову допомогу для України, а й поповнювати наші власні склади. Допомагаючи Україні, ми також розбудовуємо нашу власну безпеку", – зауважив представник Єврокомісії.

Рейндерс додав, що ЄС та його країни-члени проводять тренування для українських військовослужбовців і мають намір досягти поставленої мети з підготовки 75 тисяч особового складу для ЗСУ вже до завершення зими.

"Водночас ми знаємо, що поточний рівень допомоги, яку ми надали, недостатній, щоб схилити ситуацію на полі бою на бік України. Ми знаємо, що Росія поставила всю свою економіку на військові рейки і розраховує на військову допомогу з Північної Кореї й Ірану, а також на суттєву підтримку, яку надає Китай. Ми маємо наростити нашу допомогу для України", – наголосив єврокомісар.

Він зауважив, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, озброєння дальнього радіуса дії. Євросоюз, за його словами, продовжуватиме координацію з країнами-членами, щоб наростити такі поставки в Україну та адаптувати цю допомогу до нагальних потреб України.

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Як повідомлялося, у серпні Україні було виділено перший транш розміром 1,4 млрд євро, отриманих з доходів від заморожених російських активів. Із них 400 млн євро було спрямовано на українську оборонну промисловість.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

У жовтні лідери країн "Великої сімки" погодили надання Україні $50 млрд у вигляді позик, які погашатимуться коштом доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

У Міністерстві фінансів України пояснювали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати, а кошти в межах цього механізму почнуть надходити вже до кінця поточного року.