Новий пакет санкцій: ЄС готує обмеження проти російських танкерів та китайських фірм за допомогу Москві

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти кількох китайських фірм, які допомагали російським компаніям у розробці ударних безпілотників, застосованих проти України. Також під обмеження потраплять нафтові танкери РФ.

Про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії, з якими ознайомився Bloomberg, передає "Європейська правда".

Згідно з документами, в межах 15-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує внести до списку понад 50 фізичних і майже 30 юридичних осіб, заморозити їхні активи і запровадити заборону на поїздки.

Під санкції потрапили переважно російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм, що постачають їм обладнання, та інші, які, як стверджується, співпрацюють з російськими компаніями у створенні ударних безпілотників, а також постачають їм ключові компоненти, такі як двигуни.

Ці пропозиції з'явилися на тлі того, що міністри закордонних справ країн "Великої сімки" мають намір вжити "відповідних заходів" проти Китаю та інших країн, які підтримують військові дії Росії в Україні. Деякі з компаній, проти яких ЄС готується ввести обмеження, вже потрапили під санкції США і Великої Британії.

ЄС також запропонував додати до списку санкцій громадянина Китаю, який контролює компанію, що порушила торговельні обмеження ЄС; гонконзьку фірму, яка надала російським військовим фірмам заборонені мікроелектронні компоненти; а також північнокорейських посадовців, причетних до розгортання військ на допомогу Росії.

Читайте також: Велика Британія запровадила санкції щодо десятків кораблів "тіньового флоту" РФ

Єврокомісія також розглядає можливість запровадження обмежень на додаткові російські нафтові танкери, щоб обмежити можливості Москви обходити чинні санкції.

Євросоюз також пропонує торговельні обмеження для близько трьох десятків організацій, які допомагають Москві заволодіти забороненими технологіями, що використовуються у зброї, знайденій в Україні. До цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю і Гонконгу.

Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.