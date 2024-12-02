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Працюємо над спільними поглядами із Шольцом щодо надання Україні ракет Taurus, - Зеленський

Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб змінити думку німецького канцлера Олафа Шольца щодо надання Києву далекобійних ракет Taurus. 

Про це він заявив на пресконференції з Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський зауважив, що на сьогоднішніх переговорах із Шольцом обговорювалося питання подальшого посилення української протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що Україна вдячна за німецькі системи IRIS-T.

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Як зауважив глава держави, на зустрічі з канцлером порушувалося питання постачання далекобійних ракет Taurus.

У нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, але є й різні погляди. Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Україна працювала над позицією Німеччини, Франції, Британії та США в контексті постачання далекобійної зброї та її застосування.

Зеленський додав, що Збройні сили України могли б використовувати ракети Taurus для знищення ще більшої кількості військових цілей у РФ.

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Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

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Автор: 

Німеччина (7326) Зеленський Володимир (23705) Шольц Олаф (1135) Taurus Таурус (30)


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Топ коментарі
+2
Де Грім-2, де Паляниці, як там справи по 3000 ракетам у 25 - вже підготовку виробництва зробив - чи як 4 міліона дронів на 25 рік - нахріна.
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02.12.2024 17:51
+1
Кріслом в наглядовій раді "Укрзалізниці" Шольца не звабити...
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02.12.2024 17:38
+1
Працюємо над спільними поглядами із Шольцом\
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02.12.2024 17:41
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Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца до Києва.

Німецькі консерватори вважають, що канцлер занадто мало підтримує Україну, ліві популісти критикують нові поставки зброї.
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02.12.2024 17:38 Відповісти
Кріслом в наглядовій раді "Укрзалізниці" Шольца не звабити...
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02.12.2024 17:38 Відповісти
Працюємо над спільними поглядами із Шольцом\
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02.12.2024 17:41 Відповісти
піаніст, краще би, ти, грав на піаніно,....
іде геть....
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02.12.2024 17:42 Відповісти
потужно і обнадійливо
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02.12.2024 17:43 Відповісти
ЗЕлупа під час переговорів виклався на повну: назвав Шольца ліверною ковбасою, зіграв перед ним свою "коронку" хєром на піанінє, кричав хенде хох, та співав "етот дєнь пабєди..." Трускавецька школа дипломатично-циркової майстерності далася взнаки. А потім не кліпнувши оком, зліпивши "вумне лице", ЗЕлупа сказав: "Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас з Шольцем було більше спільного"...
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02.12.2024 17:46 Відповісти
Коротше зробив усе можливе щоб замість таурусів нам дали дулю з маком.🤡🤣🤣
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02.12.2024 18:06 Відповісти
Несподівано ".. працює над тим, щоб змінити думку німецького канцлера ..." Чому ? Тому що він працює, а не намагається подивитись в очі. Аби ж результат був. А не промова.
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02.12.2024 17:49 Відповісти
Де Грім-2, де Паляниці, як там справи по 3000 ракетам у 25 - вже підготовку виробництва зробив - чи як 4 міліона дронів на 25 рік - нахріна.
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02.12.2024 17:51 Відповісти
Знову поперло його проти ночі..

"Вечірня казка від гундоса"
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02.12.2024 17:57 Відповісти
А де ''Паляниці''?
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02.12.2024 18:08 Відповісти
Для таурусів немає літаків. розмова ні про що.
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02.12.2024 19:42 Відповісти
 
 