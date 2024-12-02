Працюємо над спільними поглядами із Шольцом щодо надання Україні ракет Taurus, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб змінити думку німецького канцлера Олафа Шольца щодо надання Києву далекобійних ракет Taurus.
Про це він заявив на пресконференції з Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зеленський зауважив, що на сьогоднішніх переговорах із Шольцом обговорювалося питання подальшого посилення української протиповітряної оборони.
Президент наголосив, що Україна вдячна за німецькі системи IRIS-T.
Як зауважив глава держави, на зустрічі з канцлером порушувалося питання постачання далекобійних ракет Taurus.
У нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, але є й різні погляди. Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного", - наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що Україна працювала над позицією Німеччини, Франції, Британії та США в контексті постачання далекобійної зброї та її застосування.
Зеленський додав, що Збройні сили України могли б використовувати ракети Taurus для знищення ще більшої кількості військових цілей у РФ.
Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.
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