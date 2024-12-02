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Новини Війна
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Ми шукаємо, як захистити ще 20 спецоб’єктів від російських обстрілів, - Зеленський

ППО треба для ще 20 спецоб'єктів: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає систем ППО. Зараз шукають можливості, щоб захистити два десятки спецоб'єктів.

Про це глава держави заявив на пресконференції з Олафом Шольцом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент.

Водночас Зеленський подякував Німеччині за допомогу в зміцненні ППО, проте зазначив, що наданих систем не вистачає.

"Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО", - додав глава держави.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T до кінця року.

Також читайте: Розмови лідерів інших країн з Путіним не зміцнюють Україну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ППО (3153)


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Топ коментарі
+4
Вова поговорив з Олафом. Триндец. Вова - ти з Кривого Рогу так і не виліз....
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02.12.2024 17:30
+3
Украина может победить только нанося максимальный урон рашистам на поле боя. Мы не в том положении чтобы тягаться с рабами по количеству штурмовиков и солдат в окопах.

Наш выход это - Дроны. Только миллионы дронов смогут нивелировать перевес кацапов в живой силе и принести Украине победу, а русне демографическую катастрофу.
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02.12.2024 17:34
+3
вова, ти менше пзди, і більше роби.
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02.12.2024 17:38
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Вова поговорив з Олафом. Триндец. Вова - ти з Кривого Рогу так і не виліз....
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02.12.2024 17:30 Відповісти
Це несправедливо, повинно бути захищено 450 спеціальних об'єктів як мінімум.
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02.12.2024 17:32 Відповісти
Украина может победить только нанося максимальный урон рашистам на поле боя. Мы не в том положении чтобы тягаться с рабами по количеству штурмовиков и солдат в окопах.

Наш выход это - Дроны. Только миллионы дронов смогут нивелировать перевес кацапов в живой силе и принести Украине победу, а русне демографическую катастрофу.
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02.12.2024 17:34 Відповісти
Заблокують рахунки, як підприємствам Порошенко, потім лозунгами збирайте мільони дронів
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02.12.2024 20:13 Відповісти
Раніше русня запускала 50 ракет щоб 15 влучили в цілі, а зараз з підсиленим ППО запускає 100 ракет, але по цілям влучають ті ж самі 15.
Те що русня більше витрачає на ракетні атаки - звичайно добре, але одним підсиленням ППО від них не захиститись.
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02.12.2024 17:35 Відповісти
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02.12.2024 17:36 Відповісти
вова, ти менше пзди, і більше роби.
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02.12.2024 17:38 Відповісти
То прилітають шахедна какаяразніца, балістичний хотьпаржом і крилате хужинібудіт.
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02.12.2024 17:45 Відповісти
піаніно та вова, воно думає???
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02.12.2024 17:45 Відповісти
Шкода шо Вікторія Спартц та далеко - от вона б тобі, гнидо рашистьска яйця відкрутила б.
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02.12.2024 17:53 Відповісти
Це треба було шукати ще з 2019 року.
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02.12.2024 18:25 Відповісти
Народ, хтось реально думає, що ОЦЕ казав президент, а не квартальний імітатор "президента"?
"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3523003
Це ж подача інфи а-ля "одна бабка сказала". Типу я зараз всім натякну на таке шось ах@нноє, що знаю лише я, але я нікаму нє скажу, бо сєкрєт, хоча через цей сєкрєт нам всім буде пі...да. І ОЦЕ нікчемне бидло грає щодня в прайм тайм на всіх тєлєках страни "президента" в своїх тупорилих відосіках ??? Може вже час щось в клоунской грімьоркє на Банковій міняти?
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02.12.2024 18:38 Відповісти
А СЕКРЕТАРКА З ГОГАШВІЛІ СИДІЛИ В ЦЕЙ ЧАС ЗА СТОЛОМ,ЧИ ПІД СТОЛОМ?
А ОЛАХФ ПООБІЦЯВ ЩО ***** НІ СЛОВА?
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02.12.2024 18:43 Відповісти
а на людей насрати...
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02.12.2024 19:03 Відповісти
спецобїєкти це ті резиденції які херпіду обіцяв віддати дітям-сиротам в 2019, і в яких тепер чалиться скумбрія по 8 з спиногризами?
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02.12.2024 19:07 Відповісти
Вова, розкажи Олафу, як ти згорнув ракетну програму, як скорочував ЗСУ, як розміновував Чонгар, як відаодив війська з обладнаних позицій на Сході, як готувався до шашликів...
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02.12.2024 19:16 Відповісти
1.КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ КВАРТАЛУ
2.ПЕРЕСУВНИЙ ШАПІТО
3.ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК СВАТІВ
4.ТОЧКА ЗІ СКУМБРІЄЮ
5.АСФАЛЬТНИЙ ЗАВОД ОНУР
6.ХАТА ТАТАРАВА
7.МАК ДЕ МОЖНА ПОНТОНУТИСЬ НА КАМЕРУ
8.ГАЛЯВИНА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ШАШЛИЧКІВ
9......М ..СТАДІЙОН,БО ХТО ЗНА
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02.12.2024 19:24 Відповісти
 
 