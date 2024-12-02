Ми шукаємо, як захистити ще 20 спецоб’єктів від російських обстрілів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає систем ППО. Зараз шукають можливості, щоб захистити два десятки спецоб'єктів.

Про це глава держави заявив на пресконференції з Олафом Шольцом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент.

Водночас Зеленський подякував Німеччині за допомогу в зміцненні ППО, проте зазначив, що наданих систем не вистачає.

"Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО", - додав глава держави.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T до кінця року.

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