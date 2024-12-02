Ми шукаємо, як захистити ще 20 спецоб’єктів від російських обстрілів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає систем ППО. Зараз шукають можливості, щоб захистити два десятки спецоб'єктів.
Про це глава держави заявив на пресконференції з Олафом Шольцом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент.
Водночас Зеленський подякував Німеччині за допомогу в зміцненні ППО, проте зазначив, що наданих систем не вистачає.
"Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО", - додав глава держави.
Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T до кінця року.
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Наш выход это - Дроны. Только миллионы дронов смогут нивелировать перевес кацапов в живой силе и принести Украине победу, а русне демографическую катастрофу.
Те що русня більше витрачає на ракетні атаки - звичайно добре, але одним підсиленням ППО від них не захиститись.
"Ми говорили з Олафом про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3523003
Це ж подача інфи а-ля "одна бабка сказала". Типу я зараз всім натякну на таке шось ах@нноє, що знаю лише я, але я нікаму нє скажу, бо сєкрєт, хоча через цей сєкрєт нам всім буде пі...да. І ОЦЕ нікчемне бидло грає щодня в прайм тайм на всіх тєлєках страни "президента" в своїх тупорилих відосіках ??? Може вже час щось в клоунской грімьоркє на Банковій міняти?
А ОЛАХФ ПООБІЦЯВ ЩО ***** НІ СЛОВА?
2.ПЕРЕСУВНИЙ ШАПІТО
3.ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК СВАТІВ
4.ТОЧКА ЗІ СКУМБРІЄЮ
5.АСФАЛЬТНИЙ ЗАВОД ОНУР
6.ХАТА ТАТАРАВА
7.МАК ДЕ МОЖНА ПОНТОНУТИСЬ НА КАМЕРУ
8.ГАЛЯВИНА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ШАШЛИЧКІВ
9......М ..СТАДІЙОН,БО ХТО ЗНА