Розмови лідерів інших країн з Путіним не зміцнюють Україну, - Зеленський

Розмови лідерів інших держав, які підтримують Україну, з російським диктатором Володимиром Путіним не зміцнюють Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, він знав про те, що Шольц телефонуватиме Путіну, він також повідомив канцлеру свою думку щодо цього.

Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - сказав Зеленський.

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Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

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