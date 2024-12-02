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Розмови лідерів інших країн з Путіним не зміцнюють Україну, - Зеленський

Зеленський про дзвінки інших лідерів країн Путіну

Розмови лідерів інших держав, які підтримують Україну, з російським диктатором Володимиром Путіним не зміцнюють Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, він знав про те, що Шольц телефонуватиме Путіну, він також повідомив канцлеру свою думку щодо цього.

Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники. ФОТОрепортаж 

Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц розповів мені про деталі свого дзвінка Путіну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) перемовини (2857) путін володимир (23765) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+6
А заглядання в ''очко'',копупція, розмінування, згортання ракетної програми ітд зміцнюють Україну
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02.12.2024 17:12
+5
Зеля, твої розмови, що Україна не в стані відвоювати окуповані території , більше за все зміцнюють позиції пуйла.
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02.12.2024 17:13
+3
цікаво, що казатимеш після розмови інавгурованого трампа із @уйлом?
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02.12.2024 17:08
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мерзота препsздент тягне нас до поразки, до катастрофи. задушити шашликом падлюку
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02.12.2024 17:08 Відповісти
цікаво, що казатимеш після розмови інавгурованого трампа із @уйлом?
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02.12.2024 17:08 Відповісти
ТУТ ЗГОДЕН. Не можна все казати навпаки навіть якщо це говорить ЗЕ, інколи він говорить вірно(хоч робить навпаки). ГОВОРИТИ З КАНІБАЛАМИ нема про що
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02.12.2024 17:09 Відповісти
А заглядання в ''очко'',копупція, розмінування, згортання ракетної програми ітд зміцнюють Україну
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02.12.2024 17:12 Відповісти
Зеля, твої розмови, що Україна не в стані відвоювати окуповані території , більше за все зміцнюють позиції пуйла.
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02.12.2024 17:13 Відповісти
А "заглядання в очі Путіну" - сильно "зміцнило"?!!!
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02.12.2024 17:17 Відповісти
Сисся, сикло. Де клістрони з української ППО. Чому здані тобою вагнери у белораші, прийшли та почали гвалтувати дітей, жінок....
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02.12.2024 17:18 Відповісти
Що, тільки тобі, Вова, можна заглядати путіну у ду*у?

А раптом інші теж побачать там у путіна мир?
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02.12.2024 17:19 Відповісти
В принципі як і розмови лідерів інших країн з Зеленським або між собою.
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02.12.2024 17:21 Відповісти
Хлопче, усвідом: ти вже давно пливеш колектором!
Та й ми усі теж...
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02.12.2024 17:23 Відповісти
Але не сказав так: Розмови з Путіним не зміцнюють Україну. Бо виходить так, що розмови лідерів лише інших країн з Путіним не зміцнюють Україну...думай Літвін, думай...
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02.12.2024 17:25 Відповісти
Насправді лідерам інших країн (ЛІК), які розмовляють з ПТН глибоко насрати на Україну. Їм (ЛІКам) здається, що ці розмови вбережуть їхні країни від ядерних бомбардувань...
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02.12.2024 17:28 Відповісти
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02.12.2024 17:38 Відповісти
і це сказав зрадник і ссучєний порноактьор крємля, який успішно здає країну хйлу.
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02.12.2024 17:41 Відповісти
А коли саме говорило з пуйло і кричало на весь світ, що в його очах мир, а війну роздмухує Порошенко, бо на ній заробляє?
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02.12.2024 19:43 Відповісти
 
 