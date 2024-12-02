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Разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину, - Зеленский

Зеленський про дзвінки інших лідерів країн Путіну

Разговоры лидеров других государств, которые поддерживают Украину, с российским диктатором Владимиром Путиным не укрепляют Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он знал о том, что Шольц будет звонить Путину, он также сообщил канцлеру свое мнение по этому поводу.

После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину. Это по моему мнению. Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем разногласий", - сказал Зеленский.

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц рассказал мне о деталях своего звонка Путину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) переговоры (4929) путин владимир (31239) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+6
А заглядання в ''очко'',копупція, розмінування, згортання ракетної програми ітд зміцнюють Україну
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02.12.2024 17:12
+5
Зеля, твої розмови, що Україна не в стані відвоювати окуповані території , більше за все зміцнюють позиції пуйла.
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02.12.2024 17:13
+3
цікаво, що казатимеш після розмови інавгурованого трампа із @уйлом?
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02.12.2024 17:08
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мерзота препsздент тягне нас до поразки, до катастрофи. задушити шашликом падлюку
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02.12.2024 17:08 Ответить
цікаво, що казатимеш після розмови інавгурованого трампа із @уйлом?
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02.12.2024 17:08 Ответить
ТУТ ЗГОДЕН. Не можна все казати навпаки навіть якщо це говорить ЗЕ, інколи він говорить вірно(хоч робить навпаки). ГОВОРИТИ З КАНІБАЛАМИ нема про що
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02.12.2024 17:09 Ответить
А заглядання в ''очко'',копупція, розмінування, згортання ракетної програми ітд зміцнюють Україну
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02.12.2024 17:12 Ответить
Зеля, твої розмови, що Україна не в стані відвоювати окуповані території , більше за все зміцнюють позиції пуйла.
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02.12.2024 17:13 Ответить
А "заглядання в очі Путіну" - сильно "зміцнило"?!!!
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02.12.2024 17:17 Ответить
Сисся, сикло. Де клістрони з української ППО. Чому здані тобою вагнери у белораші, прийшли та почали гвалтувати дітей, жінок....
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02.12.2024 17:18 Ответить
Що, тільки тобі, Вова, можна заглядати путіну у ду*у?

А раптом інші теж побачать там у путіна мир?
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02.12.2024 17:19 Ответить
В принципі як і розмови лідерів інших країн з Зеленським або між собою.
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02.12.2024 17:21 Ответить
Хлопче, усвідом: ти вже давно пливеш колектором!
Та й ми усі теж...
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02.12.2024 17:23 Ответить
Але не сказав так: Розмови з Путіним не зміцнюють Україну. Бо виходить так, що розмови лідерів лише інших країн з Путіним не зміцнюють Україну...думай Літвін, думай...
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02.12.2024 17:25 Ответить
Насправді лідерам інших країн (ЛІК), які розмовляють з ПТН глибоко насрати на Україну. Їм (ЛІКам) здається, що ці розмови вбережуть їхні країни від ядерних бомбардувань...
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02.12.2024 17:28 Ответить
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02.12.2024 17:38 Ответить
і це сказав зрадник і ссучєний порноактьор крємля, який успішно здає країну хйлу.
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02.12.2024 17:41 Ответить
А коли саме говорило з пуйло і кричало на весь світ, що в його очах мир, а війну роздмухує Порошенко, бо на ній заробляє?
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02.12.2024 19:43 Ответить
 
 