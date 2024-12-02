Разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину, - Зеленский

Разговоры лидеров других государств, которые поддерживают Украину, с российским диктатором Владимиром Путиным не укрепляют Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он знал о том, что Шольц будет звонить Путину, он также сообщил канцлеру свое мнение по этому поводу.

После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину. Это по моему мнению. Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем разногласий", - сказал Зеленский.

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

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