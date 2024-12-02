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Новости Фото Война
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Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники. ФОТОрепортаж

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев вместе с президентом Зеленским осмотрели воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, лидеры осмотрели новейшие образцы изделий с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в частности БпЛА, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роем дронов".

На выставке были представлены беспилотники отечественного производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями.

Смотрите: Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. ВИДЕО

"В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства немецких компаний. Еще один - это результат работы локализованной немецкой компании, которая открыла в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств", - говорится в сообщении.

Компании-производители рассказали Зеленскому и Шольцу о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем, а также об особенностях их применения.

Также были продемонстрированы примеры боевого применения отечественных средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведения.

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Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

Лидеры почтили память павших украинских военных, а также посетили раненых защитников в одной из больниц.

Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці
Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники на виставці

Автор: 

беспилотник (3580) Зеленский Владимир (20331) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+5
Мене одного від цього нудить???
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02.12.2024 15:48
+3
2 збитих льотчика. Сумна картина
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02.12.2024 16:00
+3
Какое емкое прозвище для Зельца - "Розумний" безпiлотник.
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02.12.2024 16:03
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Мене одного від цього нудить???
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02.12.2024 15:48 Ответить
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02.12.2024 16:08 Ответить
Так
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02.12.2024 17:20 Ответить
Ні, ти не один
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02.12.2024 15:51 Ответить
2 збитих льотчика. Сумна картина
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02.12.2024 16:00 Ответить
Какое емкое прозвище для Зельца - "Розумний" безпiлотник.
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02.12.2024 16:03 Ответить
Ще краще було б переглянути «розумні» ракети Taurus.
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02.12.2024 16:06 Ответить
Bezpilotniki ta razumnie , a kto sazdast dlia ZEklouna razum ? 🤔
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02.12.2024 16:16 Ответить
усим присутнім "високим ліцам" - усе якось - побуй...
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02.12.2024 16:20 Ответить
Стиснуті губи та підборіддя.... Напружені лиця... Пронизливий погляд.... Вони не вірять нашим або в наших.... Як мінімум
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02.12.2024 18:21 Ответить
А що там Камишин робить його місце тюремні нари ,але тепер він радник президента.
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02.12.2024 18:40 Ответить
ТУРЕЛІ МОГЛИ Б ЩЕ В 2022 БУТИ !!!
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02.12.2024 22:27 Ответить
 
 