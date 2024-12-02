Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники. ФОТОрепортаж

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев вместе с президентом Зеленским осмотрели воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, лидеры осмотрели новейшие образцы изделий с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в частности БпЛА, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роем дронов".

На выставке были представлены беспилотники отечественного производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями.

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"В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства немецких компаний. Еще один - это результат работы локализованной немецкой компании, которая открыла в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств", - говорится в сообщении.

Компании-производители рассказали Зеленскому и Шольцу о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем, а также об особенностях их применения.

Также были продемонстрированы примеры боевого применения отечественных средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведения.

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Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

Лидеры почтили память павших украинских военных, а также посетили раненых защитников в одной из больниц.















