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Зеленский и Шольц посетили раненых украинских воинов. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Олафом Шольцом посетили раненых украинских воинов в одной из больниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Они пообщались с защитниками о ранениях, которые те получили, защищая Украину на Харьковщине, Луганщине, Донетчине и Сумщине, и ходе лечения.

Зеленский отметил военнослужащих Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы орденами "За мужество" III степени.

В то же время защитники поблагодарили канцлера за оказанную Германией помощь, в частности за системы ПВО.

Президент также вручил награды медикам: ордена "За заслуги" III степени и медали "За спасенную жизнь".

Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів

Также смотрите: Зеленский и Шольц почтили память павших защитников на Майдане Независимости. ВИДЕО

Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Киев (25505) военнослужащие (6129) Шольц Олаф (906)


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Тут уже не наважились вивозити поранених на вулицю і тримати годинами в холоді бо приїде боневтік. Шольц би прозрів.
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02.12.2024 14:59 Ответить
Та насрати зе на українців. У зе німає нічого в Україні, він все продав та втіче, коли обставини будуть це вимагати. Всі поряд с зе діють так саме
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02.12.2024 15:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mug_yOL5zf4 Цинічний візит Шольца
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02.12.2024 15:11 Ответить
Шольц скривился и думает сдавайтесь уже да я уже начну кацапский газ в Германию качать и откаты от ***** получать. Ато пенсия уже скоро а еще на дворец в Швейцарии или Монако не собрал
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02.12.2024 15:22 Ответить
Може хоча б бiля цих поранених Херпiду визнав би свою провину за цю вiйну i вибачився?
73% вiд 40% - це i ваших рук справа!!!
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02.12.2024 16:11 Ответить
У наркоманів розлад психіки , тому вони не мають відчуття винуватості та совісті .
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02.12.2024 19:06 Ответить
Мог бы Шольца свозить в логово регианалов в ресторан Ишак где Арахамия иногда бывает и раскидывает там в покер с завхозом Януковича Кравцем, он же дружбан главы администрации при Януковиче Левочкина который поза водил куча своих людей на должности через шлюхамию
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03.12.2024 03:56 Ответить
 
 