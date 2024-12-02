Зеленский и Шольц посетили раненых украинских воинов. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Олафом Шольцом посетили раненых украинских воинов в одной из больниц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Они пообщались с защитниками о ранениях, которые те получили, защищая Украину на Харьковщине, Луганщине, Донетчине и Сумщине, и ходе лечения.
Зеленский отметил военнослужащих Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы орденами "За мужество" III степени.
В то же время защитники поблагодарили канцлера за оказанную Германией помощь, в частности за системы ПВО.
Президент также вручил награды медикам: ордена "За заслуги" III степени и медали "За спасенную жизнь".
Визит Шольца в Киев
Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.
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