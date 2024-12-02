Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський із канцлером Німеччини Олафом Шольцом відвідали поранених українських воїнів в одній із лікарень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Вони поспілкувалися із захисниками про поранення, які ті дістали, захищаючи Україну на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Сумщині, і перебіг лікування

Зеленський відзначив військовослужбовців Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

Водночас захисники подякували канцлеру за надану Німеччиною допомогу, зокрема за системи ППО.

Президент також вручив нагороди медикам: ордени "За заслуги" ІІІ ступеня й медалі "За врятоване життя".





















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Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.