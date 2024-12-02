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Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський із канцлером Німеччини Олафом Шольцом відвідали поранених українських воїнів в одній із лікарень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Вони поспілкувалися із захисниками про поранення, які ті дістали, захищаючи Україну на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Сумщині, і перебіг лікування

Зеленський відзначив військовослужбовців Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

Водночас захисники подякували канцлеру за надану Німеччиною допомогу, зокрема за системи ППО.

Президент також вручив нагороди медикам: ордени "За заслуги" ІІІ ступеня й медалі "За врятоване життя".

Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів
Зеленський та Шольц відвідали поранених українських воїнів

Також дивіться: Зеленський та Шольц вшанували пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності. ВIДЕО

Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Київ (19423) військовослужбовці (4715) Шольц Олаф (1135)


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Тут уже не наважились вивозити поранених на вулицю і тримати годинами в холоді бо приїде боневтік. Шольц би прозрів.
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02.12.2024 14:59 Відповісти
Та насрати зе на українців. У зе німає нічого в Україні, він все продав та втіче, коли обставини будуть це вимагати. Всі поряд с зе діють так саме
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02.12.2024 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mug_yOL5zf4 Цинічний візит Шольца
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02.12.2024 15:11 Відповісти
Шольц скривился и думает сдавайтесь уже да я уже начну кацапский газ в Германию качать и откаты от ***** получать. Ато пенсия уже скоро а еще на дворец в Швейцарии или Монако не собрал
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02.12.2024 15:22 Відповісти
Може хоча б бiля цих поранених Херпiду визнав би свою провину за цю вiйну i вибачився?
73% вiд 40% - це i ваших рук справа!!!
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02.12.2024 16:11 Відповісти
У наркоманів розлад психіки , тому вони не мають відчуття винуватості та совісті .
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02.12.2024 19:06 Відповісти
Мог бы Шольца свозить в логово регианалов в ресторан Ишак где Арахамия иногда бывает и раскидывает там в покер с завхозом Януковича Кравцем, он же дружбан главы администрации при Януковиче Левочкина который поза водил куча своих людей на должности через шлюхамию
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03.12.2024 03:56 Відповісти
 
 