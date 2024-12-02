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Зеленський та Шольц вшанували пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам'ять полеглих захисників на Майдані Незалежності у Києві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з канцлером Олафом Шольцом вшанували памʼять усіх наших воїнів, чиї життя були забрані російською агресією.

Світла памʼять усім українцям і українкам, усім нашим героям, які загинули від злочинних дій Росії", - зазначив президент.

Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Київ (19423) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+17
"Майданівці стріляли самі в себе", - найкращий ( після Єрмака ) менеджер Зеленського Татаров.
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02.12.2024 14:18
+16
Зеленський був у вовняному светері а Шольц з ********** палицею? Ні? А чому? У нас брак електроенергії.
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02.12.2024 14:09
+15
Херпіду осквернив своєю присутністю святе місце...
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02.12.2024 14:16
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Зеленський був у вовняному светері а Шольц з ********** палицею? Ні? А чому? У нас брак електроенергії.
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02.12.2024 14:09 Відповісти
А хєрой Татаров був?

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02.12.2024 14:15 Відповісти
"Майданівці стріляли самі в себе", - найкращий ( після Єрмака ) менеджер Зеленського Татаров.
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02.12.2024 14:18 Відповісти
Херпіду осквернив своєю присутністю святе місце...
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02.12.2024 14:16 Відповісти
Колбасник завітав після розмови з ******!!!
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02.12.2024 14:18 Відповісти
Допомогу привіз, і добре...
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02.12.2024 14:34 Відповісти
послання від ***** він буратіні привіз...
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02.12.2024 14:52 Відповісти
Коли люди помирали на Майдані, Гундос ржав зі сцени про "********** палочкі". І після цього воно ще йде вшановувати майданівців?
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02.12.2024 14:34 Відповісти
яких майданівців? може хоча б заголовок уважно навчитесь читати?
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02.12.2024 14:53 Відповісти
Воно вшановує тих кого саме і вбило - так краще?
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02.12.2024 14:55 Відповісти
так точніше, я саме на це натякав...
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02.12.2024 14:57 Відповісти
Не розказав Шольцу бидло-хохму з *********** паличками, та не пограв на чомусь зелененьким?
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02.12.2024 14:37 Відповісти
Присутність на таких заходах ЗЕ! піднімає цинічніть дійства від нуля до захмарної величини.

"Як вам спиться, пане Президент? Вбиті вам не сняться?" (с) якийсь дурбелик на стадіоні у 2019-му
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02.12.2024 14:50 Відповісти
Зе потоптався разом з ******* 95 по майдану, тепер топчится по їх могилам заради піару паразтуючи на їх громадянському вчинку, коли сам втой час був на стороні протилежному і не покаявся досі. Аморальний вчинок абсолютно аморальної істоти,
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02.12.2024 14:52 Відповісти
те що гундос аморальна істота не сперечаюсь, але тут мова не про майданівців йде...
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02.12.2024 14:55 Відповісти
Саме про майданівців
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02.12.2024 15:15 Відповісти
читати хочаб заголовок уважно намагався, мовчу вже про статтю і відео! чи ти зовсім тупе?
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02.12.2024 15:20 Відповісти
Цинизм зашкаливает
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02.12.2024 15:10 Відповісти
Розказав шольцу про своє ізобрєтєніє, як виробляти електроенергію з допомогою ********** паличок ?
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02.12.2024 15:29 Відповісти
Потрібно гнати з Майдану Боневтіка Потужного, бо це топтання на кістках і пам'яті найкращих, які перемогли на Майдані. Після перевиборів, а вони рано чи пізно відбудуться, можливо не по всій частині України, бо Боневтік багато земель проsрав, то люди жахнуться, довідавшись скільки кримінальних справ часів Майдану закрили малороси татаров і портнов і виправдали злочинців.
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02.12.2024 15:45 Відповісти
цинічне зелене **********. до Шольца немає питань.
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02.12.2024 15:50 Відповісти
 
 