Зеленський та Шольц вшанували пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам'ять полеглих захисників на Майдані Незалежності у Києві.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з канцлером Олафом Шольцом вшанували памʼять усіх наших воїнів, чиї життя були забрані російською агресією.
Світла памʼять усім українцям і українкам, усім нашим героям, які загинули від злочинних дій Росії", - зазначив президент.
Візит Шольца до Києва
Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.
Топ коментарі
+17 Алла Новосад #194524
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+16 Старый зольдат
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+15 Olga A #374484
показати весь коментар02.12.2024 14:16
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