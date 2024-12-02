Зеленський та Шольц вшанували пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам'ять полеглих захисників на Майдані Незалежності у Києві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з канцлером Олафом Шольцом вшанували памʼять усіх наших воїнів, чиї життя були забрані російською агресією.



Світла памʼять усім українцям і українкам, усім нашим героям, які загинули від злочинних дій Росії", - зазначив президент.

Візит Шольца до Києва

Відомо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва.

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