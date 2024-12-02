РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6268 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 319 23

Зеленский и Шольц почтили память павших защитников на Майдане Независимости. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц почтили память павших защитников на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с канцлером Олафом Шольцом почтили память всех наших воинов, чьи жизни были забраны российской агрессией.

Светлая память всем украинцам и украинкам, всем нашим героям, которые погибли от преступных действий России", - отметил президент.

Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

Читайте: Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии, - Шольц о передаче Taurus Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Киев (25505) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
"Майданівці стріляли самі в себе", - найкращий ( після Єрмака ) менеджер Зеленського Татаров.
показать весь комментарий
02.12.2024 14:18
+16
Зеленський був у вовняному светері а Шольц з ********** палицею? Ні? А чому? У нас брак електроенергії.
показать весь комментарий
02.12.2024 14:09
+15
Херпіду осквернив своєю присутністю святе місце...
показать весь комментарий
02.12.2024 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський був у вовняному светері а Шольц з ********** палицею? Ні? А чому? У нас брак електроенергії.
показать весь комментарий
02.12.2024 14:09 Ответить
А хєрой Татаров був?

показать весь комментарий
02.12.2024 14:15 Ответить
"Майданівці стріляли самі в себе", - найкращий ( після Єрмака ) менеджер Зеленського Татаров.
показать весь комментарий
02.12.2024 14:18 Ответить
Херпіду осквернив своєю присутністю святе місце...
показать весь комментарий
02.12.2024 14:16 Ответить
Колбасник завітав після розмови з ******!!!
показать весь комментарий
02.12.2024 14:18 Ответить
Допомогу привіз, і добре...
показать весь комментарий
02.12.2024 14:34 Ответить
послання від ***** він буратіні привіз...
показать весь комментарий
02.12.2024 14:52 Ответить
Коли люди помирали на Майдані, Гундос ржав зі сцени про "********** палочкі". І після цього воно ще йде вшановувати майданівців?
показать весь комментарий
02.12.2024 14:34 Ответить
яких майданівців? може хоча б заголовок уважно навчитесь читати?
показать весь комментарий
02.12.2024 14:53 Ответить
Воно вшановує тих кого саме і вбило - так краще?
показать весь комментарий
02.12.2024 14:55 Ответить
так точніше, я саме на це натякав...
показать весь комментарий
02.12.2024 14:57 Ответить
Не розказав Шольцу бидло-хохму з *********** паличками, та не пограв на чомусь зелененьким?
показать весь комментарий
02.12.2024 14:37 Ответить
Присутність на таких заходах ЗЕ! піднімає цинічніть дійства від нуля до захмарної величини.

"Як вам спиться, пане Президент? Вбиті вам не сняться?" (с) якийсь дурбелик на стадіоні у 2019-му
показать весь комментарий
02.12.2024 14:50 Ответить
Зе потоптався разом з ******* 95 по майдану, тепер топчится по їх могилам заради піару паразтуючи на їх громадянському вчинку, коли сам втой час був на стороні протилежному і не покаявся досі. Аморальний вчинок абсолютно аморальної істоти,
показать весь комментарий
02.12.2024 14:52 Ответить
те що гундос аморальна істота не сперечаюсь, але тут мова не про майданівців йде...
показать весь комментарий
02.12.2024 14:55 Ответить
Саме про майданівців
показать весь комментарий
02.12.2024 15:15 Ответить
читати хочаб заголовок уважно намагався, мовчу вже про статтю і відео! чи ти зовсім тупе?
показать весь комментарий
02.12.2024 15:20 Ответить
Цинизм зашкаливает
показать весь комментарий
02.12.2024 15:10 Ответить
Розказав шольцу про своє ізобрєтєніє, як виробляти електроенергію з допомогою ********** паличок ?
показать весь комментарий
02.12.2024 15:29 Ответить
Потрібно гнати з Майдану Боневтіка Потужного, бо це топтання на кістках і пам'яті найкращих, які перемогли на Майдані. Після перевиборів, а вони рано чи пізно відбудуться, можливо не по всій частині України, бо Боневтік багато земель проsрав, то люди жахнуться, довідавшись скільки кримінальних справ часів Майдану закрили малороси татаров і портнов і виправдали злочинців.
показать весь комментарий
02.12.2024 15:45 Ответить
цинічне зелене **********. до Шольца немає питань.
показать весь комментарий
02.12.2024 15:50 Ответить
 
 