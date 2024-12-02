Зеленский и Шольц почтили память павших защитников на Майдане Независимости. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц почтили память павших защитников на Майдане Независимости в Киеве.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с канцлером Олафом Шольцом почтили память всех наших воинов, чьи жизни были забраны российской агрессией.
Светлая память всем украинцам и украинкам, всем нашим героям, которые погибли от преступных действий России", - отметил президент.
Визит Шольца в Киев
Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.
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