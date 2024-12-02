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Новости Война
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У Украины есть ударные БПЛА, которые могут преодолевать 1 800 км, - Федоров

Можуть летіти на 1,8 тис. км: Федоров про ударні БПЛА України

У Украины есть ударные беспилотники, которые могут лететь на 1 800 ккм.

Об этом в интервью Reuters заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Украина так же как и РФ использует беспилотники-приманки. Кое-где запускают больше ударных дронов за одну ночь, чем Россия.

"Искусственный интеллект используется в определенной степени, но более критическими вызовами являются подключение и методы запуска беспилотников для глубоких ударов", - пояснил глава Минцифры.

По словам Федорова, Украина имеет беспилотники, способные лететь на 1 800 км.

Вице-премьер подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата "шахедов", которые РФ использует для ночных атак на украинские города.

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"Есть некоторые испытания определенными компаниями, но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты", - сказал он.

Также, продолжил Федоров, Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн БПЛА в этом году, сейчас из них 1,3 млн уже поставлено, в частности FPV-дроны.

Глава Минцифры заявил, что 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, чтобы предлагать ИИ-продукты.

"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Возможно, мы увидим первый реальный рой дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", - подытожил он.

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Автор: 

беспилотник (3580) искусственный интеллект (37) Федоров Михаил (506)


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Топ комментарии
+43
А ще Україна має язикатого хфедорова який ним маталає без потреби.
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02.12.2024 11:41
+22
То чому на маацквє досі є електрика???
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02.12.2024 11:42
+19
а федоров хто? когокуя він взагалі рот открива???
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02.12.2024 11:41
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А ще Україна має язикатого хфедорова який ним маталає без потреби.
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02.12.2024 11:41 Ответить
А також озвучувача потужних відосиків.
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02.12.2024 11:52 Ответить
А що таке ккм? Квадратні кілометри, чи може кубічні? А може кілокілометри, тобто мегаметри? 1 800 ккм це є 1800000 км. Буратіно так далеко хоче втекти?
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02.12.2024 12:57 Ответить
а федоров хто? когокуя він взагалі рот открива???
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02.12.2024 11:41 Ответить
Коли навкруги бардак і все просирається то якось треба обнадіювати народ... язиком.
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02.12.2024 11:50 Ответить
То чому на маацквє досі є електрика???
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02.12.2024 11:42 Ответить
єлектрика та єлекторотранспорт є і у Донецьку та Луганську . ще там базуються десятки військових частин госпіталів для воєнних кацапстану. Чому?
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02.12.2024 12:34 Ответить
Добре, що хоч не сказав про кількість і де знаходяться - повний був би 3.14здець!!!
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02.12.2024 11:42 Ответить
Ну так їбоште а то тількі
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02.12.2024 11:44 Ответить
Ваши языки мают длинну 2 тысячи километров,ляпают ими,пиарятся,а дел никаких нет.
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02.12.2024 11:44 Ответить
1800 км, вай-вай-вай!!!
А мобикі за 50 м від наших окопів сидять і їх нічим покрошити НЕ МОЖЕМО!
Бо зрадники не літаючи міни на виробляли!!!
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02.12.2024 11:45 Ответить
Україна має купу злодіїв які ненажруться.
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02.12.2024 11:45 Ответить
Час для нової порції казочок.
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02.12.2024 11:48 Ответить
Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.

Что то этого незаметно...
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02.12.2024 11:51 Ответить
Бо задача долетіти не стоїть. Главноє запустити. А якої вони якості будуть, наскільки добре збиваються РЕБом і які пошкодження нанесуть якщо навіть долетять - то вже пофіг. Дєнюжки розпиляні, цифєрки намальовані, а дальше не наші проблеми.
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02.12.2024 13:02 Ответить
а професійні, розжирілі, мародери-зрадникі Зєлєнского не можуть зробити так, щоб про 1800кілометрові пАтужні дрони Вошьдя українці дізнавалися не від напомажених зеленських аніматорів, а від стогнучих кацапів нажаханих реАльними прильотами на їхні голови?..
чи пустопорожнє балабольство Зєлі розповсюджується, передається, між членами зеленського клану статевим шляхом?..
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02.12.2024 11:52 Ответить
То чому не летять?
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02.12.2024 11:54 Ответить
"викликами є підключення та методи запуску"
летіти здатні, а от с запуском поки ....
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02.12.2024 13:38 Ответить
Я хочу бачити відос вечірній , тільки не з піздіжом черговим , а як паляниця ******* прямо в мавзалєй на московіі
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02.12.2024 11:56 Ответить
Не треба витрачати на мавзолей, хай летять на кремль, держдуру, штаб квартири фсб, міноборони!
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02.12.2024 12:05 Ответить
це буде випробування на точність і огинання поверхні
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02.12.2024 12:09 Ответить
А ще Україна має Зірку Смерті, але вона поки що виконує бойові завдання в іншій зоряній системі.
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02.12.2024 11:56 Ответить
Дебіл! Блд. Ще напиши де їх виготовляють! Що за даун!?
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02.12.2024 12:00 Ответить
У де-яких своя війна. Їх міфічна зброя про нашої. "Орєшнік" проти "Паляниці". Блокбастер.
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02.12.2024 12:08 Ответить
Ага, а ще паляниця, яку ніхто не бачив, нуууу дуже потужно
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02.12.2024 12:08 Ответить
чим докажеш??
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02.12.2024 12:09 Ответить
Ага, тільки хрєново їх поїздом по кацапєйці возити.Йди вже десь розкумарся, міша - казочка.
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02.12.2024 12:09 Ответить
Є скільки? Один? Як паляниця? Якби вони були, аеродроми стратегічні палали б кожен день. А в пітері черга за генераторами б була.
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02.12.2024 12:10 Ответить
а ещё у нас есть министр-дурачёк-предатель, который или бестолковые додотки для отмыва денег или додатки для слива кацапам выпускает
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02.12.2024 12:11 Ответить
кацапня кожен день 50ть 80ть дронів запускає а ми один два і кричемо перемога
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02.12.2024 12:14 Ответить
не Україна, а єрмак він же агент фсб "козир". тому ті безпілотники нікуди не полетять
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02.12.2024 12:23 Ответить
Це з гри Сталкер?
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02.12.2024 12:24 Ответить
"За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км " (с) хфёдоров - находка для шпиёна... Де вас таких плодять? Один му@@дак відрапортував х@@йлу, що Україна до зими готова і тут же дістала по енергетиці, тепер цей му@@діло дзявкає на увесь світ. Хтось нагодуйте його пургеном, най сидить в туалеті постійно.
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02.12.2024 12:33 Ответить
Ці дрони не стали страшними для рашисто-фашисто..... Або в Київ просто не дають гідних цілей в Рашкостані...саботують...завдяки якимсь договорнякам..
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02.12.2024 12:36 Ответить
Як ця безпредметна болтовня вже осто...діла. Ми вже маємо далекобійні ракети, крилату ракету на бізі Нептуна, самі передові дрони, які можуть літати куди і як завгодно. Тоді незрозуміло чому росіяни цього не бачать а головне не відчувають. А ми бачимо як вони кожен день займають все нові та нові наші теритлрії і те, що вони мають дрони та ракети теж відчуваємо..
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02.12.2024 12:42 Ответить
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02.12.2024 12:50 Ответить
"країна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони"
Куди поставлено? Їх хтось бачив?
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02.12.2024 12:51 Ответить
працює ... збільшиться ... побачимо ... будуть

продавці майбутнього
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02.12.2024 13:00 Ответить
А ще Україна має дох... бракованих мін. Аби триндіти. Великі справи робляться мовчки
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02.12.2024 13:26 Ответить
Де вагомі результати ,які наближають перемогу? Дві спалені бочки з мазутом ,це не воно.
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02.12.2024 13:32 Ответить
заїбали вже в новинах всіх перемагати)
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02.12.2024 13:46 Ответить
А ще кожен з них приносить особисто Федорову по 1,000,000$.
Бо ціна була головною характеристикою його "Паляниці".
Тепер ще ці перельоти-зальоти.
Тим часом кацапи у Брянську (100 км від кордону) як продукували свої РСЗВ та Мальви, так і далі продукують.
Федорівські ж дрони летять невідомо куди, невідомо нащо. Але дорого й далеко. ПАтужна, *****!
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02.12.2024 13:54 Ответить
Язиката Хвеська 🤐
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02.12.2024 14:18 Ответить
..і щоб ви хлопці не 3,14стіли , всі українці добре розуміють ,що це "зелена є брехня"
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02.12.2024 14:49 Ответить
 
 