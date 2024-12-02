У Украины есть ударные БПЛА, которые могут преодолевать 1 800 км, - Федоров

У Украины есть ударные беспилотники, которые могут лететь на 1 800 ккм.

Об этом в интервью Reuters заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Украина так же как и РФ использует беспилотники-приманки. Кое-где запускают больше ударных дронов за одну ночь, чем Россия.

"Искусственный интеллект используется в определенной степени, но более критическими вызовами являются подключение и методы запуска беспилотников для глубоких ударов", - пояснил глава Минцифры.

По словам Федорова, Украина имеет беспилотники, способные лететь на 1 800 км.

Вице-премьер подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата "шахедов", которые РФ использует для ночных атак на украинские города.

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"Есть некоторые испытания определенными компаниями, но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты", - сказал он.

Также, продолжил Федоров, Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн БПЛА в этом году, сейчас из них 1,3 млн уже поставлено, в частности FPV-дроны.

Глава Минцифры заявил, что 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, чтобы предлагать ИИ-продукты.

"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Возможно, мы увидим первый реальный рой дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", - подытожил он.

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