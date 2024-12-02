У Украины есть ударные БПЛА, которые могут преодолевать 1 800 км, - Федоров
У Украины есть ударные беспилотники, которые могут лететь на 1 800 ккм.
Об этом в интервью Reuters заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Украина так же как и РФ использует беспилотники-приманки. Кое-где запускают больше ударных дронов за одну ночь, чем Россия.
"Искусственный интеллект используется в определенной степени, но более критическими вызовами являются подключение и методы запуска беспилотников для глубоких ударов", - пояснил глава Минцифры.
По словам Федорова, Украина имеет беспилотники, способные лететь на 1 800 км.
Вице-премьер подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата "шахедов", которые РФ использует для ночных атак на украинские города.
"Есть некоторые испытания определенными компаниями, но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты", - сказал он.
Также, продолжил Федоров, Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн БПЛА в этом году, сейчас из них 1,3 млн уже поставлено, в частности FPV-дроны.
Глава Минцифры заявил, что 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, чтобы предлагать ИИ-продукты.
"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Возможно, мы увидим первый реальный рой дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", - подытожил он.
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А мобикі за 50 м від наших окопів сидять і їх нічим покрошити НЕ МОЖЕМО!
Бо зрадники не літаючи міни на виробляли!!!
Что то этого незаметно...
чи пустопорожнє балабольство Зєлі розповсюджується, передається, між членами зеленського клану статевим шляхом?..
летіти здатні, а от с запуском поки ....
Куди поставлено? Їх хтось бачив?
продавці майбутнього
Бо ціна була головною характеристикою його "Паляниці".
Тепер ще ці перельоти-зальоти.
Тим часом кацапи у Брянську (100 км від кордону) як продукували свої РСЗВ та Мальви, так і далі продукують.
Федорівські ж дрони летять невідомо куди, невідомо нащо. Але дорого й далеко. ПАтужна, *****!