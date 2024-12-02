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Новости Видео Война
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Бойцы ПВО с помощью зенитной установки ЗУ-23-2 сбивают дрон-камикадзе "Shahed-136". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы бойца мобильной группы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины с помощью зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожают на близком расстоянии российский дрон-камикадзе "Shahed-136".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 52 из 110 "Шахедов", еще 50 беспилотников локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (2739) уничтожение (6897) дроны (3896) Шахед (978)


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Топ комментарии
+13
супер! молодці!
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02.12.2024 10:59
+8
.... опинилися в потрібному місці і в потрібний час
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02.12.2024 11:16
+8
Доволі близько летів, але файно влучили ))
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02.12.2024 11:23
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супер! молодці!
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02.12.2024 10:59 Ответить
Нащадки будуть пишатися таким відео!
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02.12.2024 11:15 Ответить
Головне, щоб ********* пишались і цінили, а не посилали потім разом з державою нахрен і не не залишали на одинці з їх проблемами, бо ми це добре вміємо.
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02.12.2024 14:41 Ответить
.... опинилися в потрібному місці і в потрібний час
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02.12.2024 11:16 Ответить
Доволі близько летів, але файно влучили ))
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02.12.2024 11:23 Ответить
мощщщно-брутально-влучно, починаючи від платформи-КрАЗу і до самої ЗУшки-"бензопилки"..
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02.12.2024 11:43 Ответить
отлично, а боевая часть на земле выбухает всё таки, блин жаль что не в воздухе
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02.12.2024 12:21 Ответить
Гарна робота.
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02.12.2024 12:27 Ответить
А от тут - не "фантазуй"... Бо на відео - КрАЗ-256... А він перестав випускаться ще в СРСР...
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02.12.2024 13:48 Ответить
Могло і покосити осколками...+контузія...дуже близько
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02.12.2024 14:35 Ответить
ТЕ "близько" - метрів чотириста... То так на відео виглядить - наче "близько"...
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02.12.2024 15:02 Ответить
Явно не Конча-Заспшина)))
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02.12.2024 15:33 Ответить
таких Зушок та іншого нам потрібні тисячі..
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02.12.2024 18:41 Ответить
Екіпажів звідки набереш? У самої ЗУ - 5 чоловік. Пара (мінімум) - розрахунок прожекторної установки. Та ще водій автомобіля... Всього ВІСІМ чоловік... Тепер множ на тисячу...
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02.12.2024 19:22 Ответить
Ухилянтів ловити жорсткіше!
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02.12.2024 19:55 Ответить
Лови...
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02.12.2024 20:17 Ответить
 
 