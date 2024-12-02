Бойцы ПВО с помощью зенитной установки ЗУ-23-2 сбивают дрон-камикадзе "Shahed-136". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы бойца мобильной группы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины с помощью зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожают на близком расстоянии российский дрон-камикадзе "Shahed-136".

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