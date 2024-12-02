Уничтожены 52 из 110 "Шахедов", еще 50 беспилотников локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 2 декабря 2024 года враг атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. 50 беспилотников локально потеряно, вероятно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 - вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один - в воздухе. Боевая работа продолжается!

Информация уточняется и обновляется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 декабря российские войска запустили по Украине "Шахеды". Впоследствии стало известно, что ночью 2 декабря в Тернополе рашисты попали в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые. По данным ГСЧС, 1 человек погиб, 3 - ранены в Тернополе.