Последствия атаки "Шахедами" на Тернополь: 1 человек погиб, 3 - ранены. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 2 декабря 2024 года в результате удара вражеского дрона в Тернополе поврежден многоквартирный дом, что повлекло масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Жертвы вражеской атаки

По данным ГСЧС, погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших. ГСЧС также призывает не игнорировать сигналы тревоги.

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Как сообщалось, ночью 2 декабря в Тернополе рашисты попали в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые.