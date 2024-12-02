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Последствия атаки "Шахедами" на Тернополь: 1 человек погиб, 3 - ранены. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 2 декабря 2024 года в результате удара вражеского дрона в Тернополе поврежден многоквартирный дом, что повлекло масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Жертвы вражеской атаки

По данным ГСЧС, погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших. ГСЧС также призывает не игнорировать сигналы тревоги.

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Тернопіль після атаки Шахедів
Тернопіль після атаки Шахедів
Тернопіль після атаки Шахедів
Тернопіль після атаки Шахедів

Как сообщалось, ночью 2 декабря в Тернополе рашисты попали в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые.

Автор: 

Тернополь (769) жертвы (2071) Шахед (978)


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Вже немає в Україні небезпечного місця.
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02.12.2024 14:39 Ответить
А в Iспанii е? 🤡
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02.12.2024 19:14 Ответить
Тебе правда сильно хотелось поставить этот смайлик в комментарии под такой новостью?
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03.12.2024 04:48 Ответить
прокляті нелюди лапотні!
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02.12.2024 15:05 Ответить
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02.12.2024 22:42 Ответить
Будьте прокляті мерзенні виродки - московіти і ваші виродки до сьомого
коліна 🤬
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02.12.2024 23:09 Ответить
Смерть кацапам!
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03.12.2024 04:47 Ответить
 
 