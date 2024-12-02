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Наслідки атаки "Шахедами" на Тернопіль: одна людина загинула, 3 - поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі 2 грудня 2024 року внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі пошкоджено багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Жертви ворожої атаки

За даними ДСНС, загинула одна людина, троє зазнали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. ДСНС також закликає не ігнорувати сигнали тривоги.

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Тернопіль після атаки Шахедів
Тернопіль після атаки Шахедів
Тернопіль після атаки Шахедів
Тернопіль після атаки Шахедів

Як повідомлялося, вночі 2 грудня у Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені.

Автор: 

Тернопіль (401) жертви (1785) Шахед (949)


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02.12.2024 14:39 Відповісти
А в Iспанii е? 🤡
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02.12.2024 19:14 Відповісти
Тебе правда сильно хотелось поставить этот смайлик в комментарии под такой новостью?
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03.12.2024 04:48 Відповісти
прокляті нелюди лапотні!
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02.12.2024 15:05 Відповісти
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02.12.2024 22:42 Відповісти
Будьте прокляті мерзенні виродки - московіти і ваші виродки до сьомого
коліна 🤬
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02.12.2024 23:09 Відповісти
Смерть кацапам!
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03.12.2024 04:47 Відповісти
 
 