Наслідки атаки "Шахедами" на Тернопіль: одна людина загинула, 3 - поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі 2 грудня 2024 року внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі пошкоджено багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Жертви ворожої атаки

За даними ДСНС, загинула одна людина, троє зазнали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. ДСНС також закликає не ігнорувати сигнали тривоги.

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Як повідомлялося, вночі 2 грудня у Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені.