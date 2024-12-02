Ворог атакував Тернопіль, в житловому будинку спалахнула пожежа, - мер

В ніч на 2 грудня росіяни вдарили по Тернополю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Сергія Надала.

"Ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі – згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою", - закликав мер.

Перед цим Цензор.НЕТ писав про рух БпЛА на Тернопільщині курсом на Івано-Франківщину.

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада внаслідок масованої атаки російських дронів у Тернополі було пошкоджено мережі НЕК "Укренерго".

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що від одного із пошкоджених енергооб’єктів залежить енергопостачання практично всієї області, тому відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини.

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