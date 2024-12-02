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Новини
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Ворог атакував Тернопіль, в житловому будинку спалахнула пожежа, - мер

В Тернополі пролунав вибух

В ніч на 2 грудня росіяни вдарили по Тернополю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Сергія Надала.

"Ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі – згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою", - закликав мер.

Перед цим Цензор.НЕТ писав про рух БпЛА на Тернопільщині курсом на Івано-Франківщину.

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада внаслідок масованої атаки російських дронів у Тернополі було пошкоджено мережі НЕК "Укренерго".

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що від одного із пошкоджених енергооб’єктів залежить енергопостачання практично всієї області, тому відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передали Тернополю допомогу після удару РФ, зокрема 2 ремонтні авто і 2800 метрів труб, - Брінк. ФОТО

Автор: 

вибух (4439) Тернопіль (401) Шахед (949)


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Ти,часом не свинособакка?
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02.12.2024 02:38 Відповісти
К сожалению, погиб как минимум один человек. Смерть рашистам!
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02.12.2024 04:28 Відповісти
На вилах.
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02.12.2024 04:45 Відповісти
А де ППО? Тернопіль то не Киів. Далеко летіли.
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02.12.2024 05:44 Відповісти
 
 